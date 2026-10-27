El Niño växer i styrka – här kan svenska resenärer få problem

USA kan bli blötare

För svenskar som ska till USA är signalerna relativt tydliga. NOAA räknar med en varmare vinter i norra USA och mer nederbörd i söder och längs delar av östkusten.

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Ken Graham, chef för USA National Weather Service, säger att en mycket stark El Niño kan flytta jetströmmen söderut och österut och därmed ”tilts the odds toward stormier weather across the South”.

För semesterresenären kan det betyda fler dagar med kraftigt regn och lokalt även problem med översvämningar, jordskred och transporter. Kalifornien kan samtidigt få mer snö i bergen. Skidåkaren jublar tills hyrbilen inte längre kommer upp för berget.

Svenskar som reser till USA i vinter kan möta mer regn i söder, mer snö i bergen och fler väderproblem på vägen.

Bali kan få sol – och rök

I Indonesien brukar El Niño ge torrare väder. På Bali kan det först se ut som en semesterjackpot med blå himmel, lägre luftfuktighet och få regnskurar.

Längre torrperioder ökar också risken för skogs- och torvbränder. Under tidigare starka El Niño-perioder har röken spridit sig över Indonesien och vidare mot Singapore och Malaysia. Då påverkas både luftkvalitet och flygtrafik.

Även Thailand brukar bli torrare och varmare. Det kan ge stabilare strandväder i Phuket och Krabi, men El Niño 2015–16 bidrog också till svår torka och låga vattennivåer.

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Safariresan kan bli grönare och lerigare

Östafrika kan få det motsatta problemet. El Niño är ofta kopplad till kraftigare regn i Kenya och Tanzania under årets sista månader.

Savannen kan bli ovanligt grön och vacker, medan vägar till lodger och safariläger blir svårframkomliga och mindre landningsbanor kan stänga efter kraftiga skyfall. Under El Niño 1997–98 orsakade regnen omfattande översvämningar i Östafrika.

Blå himmel på Bali kan vara den trevliga sidan av El Niño. Den mindre trevliga är torka, skogsbränder och rök som stör flyget.

Maldiverna riskerar ännu en het period

På Maldiverna finns en annan risk under vattenytan. Varmare hav kan orsaka korallblekning. Under El Niño 1997–98 förlorade vissa grunda rev i Maldiverna mer än 90 procent av sitt koralltäcke.

Dykning och snorkling försvinner förstås inte, men skillnaderna mellan olika rev och atoller kan bli större om havstemperaturen stiger ytterligare.

Sverige är svårare att läsa

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När vi kommer hem blir sambandet betydligt svagare.

”För Sverige är påverkan av El Niño betydligt mindre tydlig än i många tropiska områden”, säger SMHI oceanograf Ola Kalén.

Han understryker att fenomenet inte fungerar som någon prognos för en svensk vinter.

”Sammantaget går det inte att utifrån El Niño säga säkert hur vintern i Sverige kommer att bli.”

SMHI kunskapsbank går ännu längre och konstaterar att något tydligt ENSO-samband för Europa, Skandinavien och Sverige inte syns i de klassiska sammanställningarna.

En snörik eller mild vinter i Åre, Sälen eller Kiruna går alltså inte att hänga på El Niño med någon större vetenskaplig precision.

Utländska vintergäster blir allt viktigare

Det gör ändå frågan ekonomiskt intressant. Sverige håller på att bli en betydligt större internationell vinterdestination.

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Under december–april 2025 hade Dalarna, Jämtland, Norrbotten, Värmland och Västerbotten tillsammans 7,4 miljoner gästnätter. De utländska gästnätterna ökade med 16 procent jämfört med året före. I Norrbotten stod utländska gäster för omkring 41 procent av vinterövernattningarna.

Utvecklingen är bredare än fjällen. Under hela 2025 ökade de utländska övernattningarna i Sverige med 10,8 procent. Tyskland, Norge, Danmark, USA och Nederländerna var de fem största utlandsmarknaderna.

Sverige sålde 70,8 miljoner kommersiella gästnätter under 2025 och logiintäkterna nådde rekordhöga 40,9 miljarder kronor.