Krisen för Arlanda fördjupas. SAS minskar nu kapaciteten till New York med både färre avgångar och mindre flygplan. Samtidigt fortsätter bolaget att flytta tyngdpunkten i sitt långdistansnät till Kastrup.
Krisen för Arlanda växer – SAS skär ner New York igen
Ännu ett bakslag för Arlanda
Arlandas problem med den interkontinentala trafiken blir allt svårare att bortförklara.
I vinter minskar SAS trafiken mellan Stockholm och Newark utanför New York. Linjen går ner till sex avgångar i veckan samtidigt som Airbus A330 ersätts av betydligt mindre Airbus A321LR.
Kapacitetsskillnaden är stor.
SAS A330 tar omkring 266 passagerare medan A321LR har 157 stolar. Det innebär drygt 40 procent färre platser per avgång.
Jämfört med daglig trafik med A330 kan den tillgängliga veckokapaciteten mellan Stockholm och New York i praktiken nästan halveras.
Det är ett hårt slag mot Arlanda på en av flygplatsens viktigaste internationella marknader.
Källor ser risk för nedläggning
Källor till Perfect Weekend uppger att neddragningen kan vara ett steg i en längre process där SAS på sikt helt lämnar Stockholm–New York och i stället styr svenska långlinjepassagerare via Köpenhamn.
SAS har inte bekräftat några planer på att lägga ned linjen.
Men utvecklingen passar väl in i bolagets uttalade strategi.
Köpenhamn har blivit SAS tydliga internationella nav och under 2026 har bolaget fortsatt att bygga ut långdistansnätet från Kastrup.
Nya linjer till bland annat Dubai, Phuket, Krabi och Mumbai kompletteras med ökad kapacitet till Boston, Chicago, San Francisco, Tokyo och Bangkok.
På Arlanda går utvecklingen åt motsatt håll.
Ny dansk minister kan bli Arlandas oväntade räddning
Under flera år har Kastrup dragit ifrån Arlanda. SAS har flyttat sitt tyngsta nav till Köpenhamn och svenska resenärer har fått vänja sig vid att mellanlanda i Danmark
Miami redan borta
SAS har redan beslutat att avveckla Stockholm–Miami, trots att linjen hade en kabinfaktor på över 88 procent under sin sista vintersäsong.
Därmed blir neddragningen till New York än mer känslig.
För varje långlinje som försvinner minskar Arlandas attraktionskraft som internationellt nav. Färre direktlinjer gör samtidigt flygplatsen mindre intressant för både affärsresenärer och internationella bolag.
Det riskerar att skapa en negativ spiral: mindre utbud ger färre transferpassagerare och ett svagare underlag för framtida långdistanslinjer.
Kastrup drar ifrån
Utvecklingen är särskilt besvärande för Sverige eftersom Kastrup samtidigt stärker sin position som Nordens stora internationella flygplats.
SAS har själv beskrivit Köpenhamn som sitt viktigaste internationella nav och satsningarna pekar entydigt åt samma håll.
För Arlanda handlar frågan därför inte längre bara om en enskild New York-linje.
Det handlar om flygplatsens roll i det nordiska flygsystemet.
New York har dessutom ett särskilt symbolvärde för SAS. Bolagets första interkontinentala flygning gick 1946 mellan Stockholm och New York.
Åttio år senare ser relationen annorlunda ut.
Om SAS till slut lämnar linjen helt skulle det vara ännu ett tydligt tecken på att Arlanda håller på att förlora kampen om den nordiska långdistanstrafiken.
Och vinnaren ligger på andra sidan Öresund.
Dags att döpa om SAS till DAS – Danmark tar hem hela flygvinsten
SAS har precis gjort den största flygplansbeställningen i bolagets historia. Upp till 40 nya långdistansflygplan ska köpas in i en affär värd