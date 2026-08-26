Krisen för Arlanda växer – SAS skär ner New York igen

Källor ser risk för nedläggning

Källor till Perfect Weekend uppger att neddragningen kan vara ett steg i en längre process där SAS på sikt helt lämnar Stockholm–New York och i stället styr svenska långlinjepassagerare via Köpenhamn.

SAS har inte bekräftat några planer på att lägga ned linjen.

Men utvecklingen passar väl in i bolagets uttalade strategi.

Köpenhamn har blivit SAS tydliga internationella nav och under 2026 har bolaget fortsatt att bygga ut långdistansnätet från Kastrup.

Nya linjer till bland annat Dubai, Phuket, Krabi och Mumbai kompletteras med ökad kapacitet till Boston, Chicago, San Francisco, Tokyo och Bangkok.

På Arlanda går utvecklingen åt motsatt håll.

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Miami redan borta

SAS har redan beslutat att avveckla Stockholm–Miami, trots att linjen hade en kabinfaktor på över 88 procent under sin sista vintersäsong.

Därmed blir neddragningen till New York än mer känslig.

För varje långlinje som försvinner minskar Arlandas attraktionskraft som internationellt nav. Färre direktlinjer gör samtidigt flygplatsen mindre intressant för både affärsresenärer och internationella bolag.

Det riskerar att skapa en negativ spiral: mindre utbud ger färre transferpassagerare och ett svagare underlag för framtida långdistanslinjer.

SAS fortsätter att koncentrera sin interkontinentala trafik till Kastrup. Foto: TT

Kastrup drar ifrån

Utvecklingen är särskilt besvärande för Sverige eftersom Kastrup samtidigt stärker sin position som Nordens stora internationella flygplats.

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SAS har själv beskrivit Köpenhamn som sitt viktigaste internationella nav och satsningarna pekar entydigt åt samma håll.

För Arlanda handlar frågan därför inte längre bara om en enskild New York-linje.

Det handlar om flygplatsens roll i det nordiska flygsystemet.

New York har dessutom ett särskilt symbolvärde för SAS. Bolagets första interkontinentala flygning gick 1946 mellan Stockholm och New York.

Åttio år senare ser relationen annorlunda ut.

Om SAS till slut lämnar linjen helt skulle det vara ännu ett tydligt tecken på att Arlanda håller på att förlora kampen om den nordiska långdistanstrafiken.

Och vinnaren ligger på andra sidan Öresund.

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