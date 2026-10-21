Air France och KLM har lämnat Terminal 2 och flyger sedan den 20 oktober från Terminal 5 på Stockholm Arlanda. Flytten samlar bolagen med SAS och andra medlemmar i SkyTeam och kan framför allt förenkla byten mellan de tre flygbolagen. Men Terminal 5 har blivit en rejäl pjäs och samma terminal betyder inte alltid att nästa gate ligger runt hörnet.
Air France och KLM flyttar till Terminal 5 – lättare att byta till SAS
SkyTeam samlas under samma tak
När SAS lämnade Star Alliance och gick med i SkyTeam den 1 september 2024 förändrades också relationen till Air France och KLM. De tre bolagen har sedan dess byggt ut sitt samarbete med bland annat codeshare, gemensamma bonusförmåner och fler anslutningar.
Nu kommer nästa praktiska steg på Arlanda.
Air France och KLM har flyttat från Terminal 2 till Terminal 5. Incheckning och säkerhetskontroll sker därmed på samma terminalområde som SAS använder.
”Genom att samla vår verksamhet med våra SkyTeam-partners i Terminal 5 kan vi erbjuda våra kunder en smidigare och mer sammanhängande reseupplevelse”, säger Wouter Gregorowitsch, ansvarig för Air France och KLM i norra Europa.
För resenärer som exempelvis kommer med KLM från Amsterdam och ska vidare med SAS, eller gör resan åt andra hållet, minskar behovet av att ta sig mellan Terminal 2 och Terminal 5.
Det är en ganska konkret förbättring. Swedavia har visserligen transferbuss mellan terminalerna efter säkerhetskontrollen, men bussen måste beställas vid hållplatsen och kan enligt flygplatsen dröja upp till 20 minuter.
Bränslebristen kommer slå mot flygets svagaste länkar
Det talas om bränslebrist, ransonering och stigande biljettpriser. Samtidigt öppnar nya flyglinjer från Arlanda. Flygbranschen är
Samma terminal kan fortfarande betyda långpromenad
Problemet är att Terminal 5 numera är betydligt större än vad namnet antyder.
Här finns gateområdena C, D, E och F. Gamla Terminal 4 har byggts ihop med Terminal 5 och heter numera gateområde C. Gateområde A ligger dessutom i en separat byggnad och nås med shuttlebuss från F31.
Det kan alltså fortfarande bli en hygglig promenad mellan två flyg, även om boardingkorten båda säger Terminal 5. Swedavias egen information visar verksamhet från C31 i ena delen av terminalen till bland annat F63 längre bort.
Arlanda har under flera år byggts om för att samla mer trafik kring Terminal 5. Fördelen är ett större gemensamt utbud av restauranger, butiker och service. Nackdelen känner alla som tittat på gatenumret och plötsligt fått anledning att höja stegfrekvensen.
SAS-lounger blir tillgängliga
Flytten ger också berättigade Air France- och KLM-resenärer tillgång till SAS lounger vid gate E1 och F26.
Den nya säkerhetskontrollen i Terminal 5 gör dessutom passagen enklare. Elektronik kan ligga kvar i handbagaget och vätskebehållare på upp till 100 milliliter behöver inte tas ur väskan.
För Air France och KLM är flytten framför allt ännu ett steg mot närmare integration med SAS. Samarbetet mellan bolagen inleddes 2024 och omfattar i dag både europeiska anslutningar och gemensamma linjer över Atlanten.
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