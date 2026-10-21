Air France och KLM flyttar till Terminal 5 – lättare att byta till SAS

SkyTeam samlas under samma tak

När SAS lämnade Star Alliance och gick med i SkyTeam den 1 september 2024 förändrades också relationen till Air France och KLM. De tre bolagen har sedan dess byggt ut sitt samarbete med bland annat codeshare, gemensamma bonusförmåner och fler anslutningar.

Nu kommer nästa praktiska steg på Arlanda.

Air France och KLM har flyttat från Terminal 2 till Terminal 5. Incheckning och säkerhetskontroll sker därmed på samma terminalområde som SAS använder.

”Genom att samla vår verksamhet med våra SkyTeam-partners i Terminal 5 kan vi erbjuda våra kunder en smidigare och mer sammanhängande reseupplevelse”, säger Wouter Gregorowitsch, ansvarig för Air France och KLM i norra Europa.

För resenärer som exempelvis kommer med KLM från Amsterdam och ska vidare med SAS, eller gör resan åt andra hållet, minskar behovet av att ta sig mellan Terminal 2 och Terminal 5.

Det är en ganska konkret förbättring. Swedavia har visserligen transferbuss mellan terminalerna efter säkerhetskontrollen, men bussen måste beställas vid hållplatsen och kan enligt flygplatsen dröja upp till 20 minuter.