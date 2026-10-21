Ett internationellt trendmagasin har plockat ut tolv av Stockholms bästa hotell, från Grand Hôtel och Ett Hem till Hobo och Ellery Beach House. Magasinet utser Ett Hem till bäst för stil, Grand Hôtel för läget och Villa Dagmar till bästa boutiquehotell. Perfect Weekend håller med om hotellen, men inte nödvändigtvis om ordningen.
Vi rankar Stockholms bästa hotell – här är vinnaren
1. Grand Hôtel
Det är lätt att vilja vara originell och välja något annat. Men Grand Hôtel har legat mittemot slottet sedan 1874 och kombinerar fortfarande Stockholms bästa hotelläge med service, historia, Matbaren och Cadierbaren.
Stockholms hotellvärld har många nya älsklingar. Grand är fortfarande pappan.
2. Stockholm Stadshotell
Listans mest spännande hotell. 32 rum på Björngårdsgatan, restauratörerna bakom Babette och Café Nizza, Olle Cellton i köket och dessutom Sveriges första hotell i Relais & Châteaux.
Här finns något som är svårare att köpa än italiensk marmor, en egen idé.
3. Ett Hem
Jeanette Mix och designern Ilse Crawford har skapat det internationella hotellfolk alltid säger att de vill ha, ett hotell som känns privat. Ett Hem är litet, extremt genomarbetat och har service utan receptionsteater.
Problemet är priset. Från omkring 570 pund natten är det snarare Ett Väldigt Dyrt Hem.
4. Lydmar Hotel
46 rum, utsikt mot slottet, konst på väggarna och en restaurang där stockholmare faktiskt sitter även när de inte har tappat bort hotellnyckeln. Lydmar har dessutom ett av stadens bästa sommarlägen.
5. Bank Hotel
Bank är elegant utan att bli stel och har förstått att ett bra lyxhotell behöver minst lika bra barer som sängar. Bonnie’s, Papillon och takbaren Le Hibou gör huset till mer än en plats för övernattning.
6. Villa Dagmar
Nybrogatan, Östermalmshallen genom dörren och en lobby där en drink lätt utvecklas till middag. Villa Dagmar är det hotell på listan som mest effektivt blandar hotellgäster med Stockholm.
7. Hobo Hotel
Här börjar prisvärdet göra entré. Rum från omkring 1 060 kronor i Condé Nast Travellers genomgång och ett läge mitt på Brunkebergstorg gör Hobo till ett väldigt starkt val för en weekend.
Det är mindre lyx och mer Stockholm för pengarna.
8. Hôtel Reisen
Skeppsbron är svårslagen för en förstagångsbesökare. Reisen har dessutom historia tillbaka till 1600-talet, spa i gamla valv och rum mot vattnet.
9. Villa Dahlia
Diplomat-familjens hotell vid Tegnérlunden är smakfullt, lugnt och betydligt billigare än flera konkurrenter på listan. Condé Nast Traveller anger priser från omkring 110 pund natten.
Bra hotell. Lite mindre anledning att boka flygbiljetten enbart för hotellets skull.
10. Hotel At Six
Brunkebergstorg, tung konst och 343 mörka, snygga rum. At Six är professionellt och centralt, men storleken gör att personlighet ibland får slåss mot hotellmaskinen.
11. Yasuragi
Ett utmärkt spahotell med japanska bad, yukata och Östersjön utanför fönstret.
Men vi rankar Stockholms bästa hotell. Yasuragi ligger i Nacka och är framför allt en destination i sig.
12. Ellery Beach House
Pooler, DJ, padel, bastu och Palm Springs på Lidingö. Ellery kan vara precis vad du behöver efter en lång vecka, men den som kommer till Stockholm för att uppleva Stockholm får åka taxi en stund först.
Någon måste komma sist på en lista med bra hotell. Det är ett ganska angenämt problem.
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