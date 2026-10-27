SAS behöver få upp farten på utbetalningarna till resenärer. Under första halvåret 2026 tog det i genomsnitt 52 dagar innan ett godkänt ersättningskrav betalades ut. Från hösten 2027 sätter EU gränsen vid 30 dagar.
SAS missar framtida EU-gränsen med tre veckor
Siffrorna kommer från AirAdvisor, som har analyserat 68 311 ersättningskrav från resenärer mellan januari och juni 2026. Materialet omfattar 59 flygbolag i 31 länder.
För SAS innebär resultatet att bolaget ligger 22 dagar över den kommande gränsen. Det motsvarar en handläggningstid som är drygt 73 procent längre än vad EU kommer att tillåta.
SAS bygger superlounge på Kastrup – hemlig zon för eliten
SAS bygger en ny superlounge på Kastrup. Men bakom de 3 700 kvadratmetrarna väntar en exklusiv zon där bara de allra mest lojala resenärerna släpps in.
Norwegian och Finnair betydligt snabbare
Skillnaden mot SAS nordiska konkurrenter är stor. Norwegian betalade enligt AirAdvisors material ut godkända ersättningar efter i genomsnitt cirka 22 dagar. Hos Finnair var motsvarande tid omkring 15 dagar. Ryanair var långsammast i jämförelsen med cirka 80 dagar, medan Emirates låg på omkring 50 dagar.
Siffrorna gäller standardersättning enligt EU regler vid bland annat inställda eller kraftigt försenade flyg och nekad ombordstigning.
”Passagerare kan få vänta i månader på sin standardersättning, i vissa fall tre eller fyra månader”, säger Anton Radchenko, flygrättsjurist och vd för AirAdvisor.
EU nya förordning trädde i kraft den 22 oktober i år men reglerna börjar tillämpas den 23 oktober 2027. Då ska flygbolaget inom 30 kalenderdagar antingen betala ersättningen eller lämna ett motiverat avslag. EU kräver också att flygbolaget tydligare förklarar om ett krav avslås med hänvisning till extraordinära omständigheter.
”Den nya tidsgränsen gör spelreglerna tydligare, men det avgörande är vad som händer i praktiken”, säger Anton Radchenko.
Zoom-mötet har nått 10 000 meters höjd – SAS säger nej
Flyget var länge den sista platsen där du hade en vattentät ursäkt för att inte svara på mejl, Zoom, Teams eller chefens förslag om ett
Ännu en utmaning för SAS
Beskedet kommer under en höst där SAS redan haft flera andra problem att hantera.
I slutet av september skrev Perfect Weekend om bolagets akuta sparprogram efter den kraftiga uppgången för flygbränsle. Rekryteringar stoppades, externa kostnader skulle pressas och trafikprogrammet justeras, vilket kan leda till inställda flyg och ombokningar.
”Om en kostnad kan undvikas, senareläggas eller minskas, så ska den göra det”, skrev SAS-ledningen med dåvarande vd Anko van der Werff och finanschefen Jonathan Wallden till personalen.
Realtid har också rapporterat om SAS fortsatta förskjutning mot Köpenhamn. På Arlanda har bolaget bland annat minskat kapaciteten till New York och tidigare tagit bort Stockholm-Miami, medan Kastrup byggts ut som SAS viktigaste internationella nav.
AirAdvisors siffror gäller egna ärenden
AirAdvisors undersökning ska samtidigt läsas med en viktig reservation. Statistiken gäller godkända ersättningskrav som hanterats genom företagets egen tjänst. Den mäter tiden fram till faktisk utbetalning och är därför inte ett genomsnitt för samtliga ersättningsärenden hos SAS eller de andra flygbolagen.
När 30-dagarsregeln börjar tillämpas den 23 oktober 2027 kommer SAS däremot, precis som övriga berörda flygbolag, att behöva betala ersättningen eller motivera ett avslag inom den nya tidsfristen.
Dags att döpa om SAS till DAS – Danmark tar hem hela flygvinsten
SAS har precis gjort den största flygplansbeställningen i bolagets historia. Upp till 40 nya långdistansflygplan ska köpas in i en affär värd