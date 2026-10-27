SAS missar framtida EU-gränsen med tre veckor

Siffrorna kommer från AirAdvisor, som har analyserat 68 311 ersättningskrav från resenärer mellan januari och juni 2026. Materialet omfattar 59 flygbolag i 31 länder.

För SAS innebär resultatet att bolaget ligger 22 dagar över den kommande gränsen. Det motsvarar en handläggningstid som är drygt 73 procent längre än vad EU kommer att tillåta.

Norwegian och Finnair betydligt snabbare

Skillnaden mot SAS nordiska konkurrenter är stor. Norwegian betalade enligt AirAdvisors material ut godkända ersättningar efter i genomsnitt cirka 22 dagar. Hos Finnair var motsvarande tid omkring 15 dagar. Ryanair var långsammast i jämförelsen med cirka 80 dagar, medan Emirates låg på omkring 50 dagar.

Siffrorna gäller standardersättning enligt EU regler vid bland annat inställda eller kraftigt försenade flyg och nekad ombordstigning.

”Passagerare kan få vänta i månader på sin standardersättning, i vissa fall tre eller fyra månader”, säger Anton Radchenko, flygrättsjurist och vd för AirAdvisor.

EU nya förordning trädde i kraft den 22 oktober i år men reglerna börjar tillämpas den 23 oktober 2027. Då ska flygbolaget inom 30 kalenderdagar antingen betala ersättningen eller lämna ett motiverat avslag. EU kräver också att flygbolaget tydligare förklarar om ett krav avslås med hänvisning till extraordinära omständigheter.

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”Den nya tidsgränsen gör spelreglerna tydligare, men det avgörande är vad som händer i praktiken”, säger Anton Radchenko.