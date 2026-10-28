Best Western är ett av hotellvärldens mest välkända namn. Nu gör koncernen bakom kedjan en stor förändring. BWH Hotels byter namn till WorldHotels och samlar fler än 4 000 hotell i över 100 länder under samma paraply. I Sverige omfattar gruppen 141 hotell.
Global hotellkedja med 141 hotell i Sverige byter namn
En annan sorts hotellkedja
WorldHotels skiljer sig från jättar som Scandic och Strawberry genom att en stor del av styrkan ligger hos de lokala hotellägarna.
Scandic driver huvuddelen av sina hotell genom långa hyresavtal och ansvarar då själv för verksamhet, varumärke, försäljning och distribution. Det ger kedjan stor kontroll över vad gästen möter från Malmö till Kiruna.
WorldHotels bygger i högre grad på självständiga hotellägare som ansluter sig till ett större nätverk. Hotellet behåller sin egen personlighet och lokala förankring men får tillgång till bland annat globala bokningssystem, försäljning, marknadsföring och lojalitetsprogram. Den skandinaviska organisationen beskriver sig själv som en hotellkedja för entreprenörer och är uppbyggd som en non-profitorganisation där överskott återinvesteras i verksamheten.
Strawberry ligger någonstans däremellan. Petter Stordalens hotellgrupp driver stora varumärken som Clarion, Quality och Comfort, men har också fler än 50 individuella hotell och använder franchiseavtal med lokala hotellägare.
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Best Western blir kvar
Namnbytet betyder alltså inte att Best Western försvinner från hotellfasaderna. Best Western fortsätter som ett av gruppens 18 varumärken. WorldHotels blir namnet på organisationen ovanför dem.
”Många känner till oss framför allt genom Best Western, men vår hotellfamilj är betydligt bredare än så. Med WorldHotels blir det enklare för gästerna att förstå vilka vi är och upptäcka fler av våra hotell”, säger Anna Spjuth, vd för WorldHotels Scandinavia.
I Skandinavien har gruppen 220 hotell. Med 141 hotell står Sverige för omkring 64 procent av verksamheten i regionen.
70 miljoner medlemmar samlas
Den 5 januari 2027 slås Best Western Rewards och WorldHotels Rewards ihop till ett gemensamt WorldHotels Rewards.
Programmen har enligt bolaget tillsammans omkring 70 miljoner medlemmar. Befintliga poäng ska behålla sitt värde och kunna användas på fler hotell inom gruppen.
”När vi tog fram WorldHotels Rewards utgick vi från gästerna. Undersökningar och samtal med medlemmar visade att de vill ha ett lojalitetsprogram som är enkelt att förstå och fungerar var de än reser”, säger Larry Cuculic, global vd för WorldHotels.
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