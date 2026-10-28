Global hotellkedja med 141 hotell i Sverige byter namn

En annan sorts hotellkedja

WorldHotels skiljer sig från jättar som Scandic och Strawberry genom att en stor del av styrkan ligger hos de lokala hotellägarna.

Scandic driver huvuddelen av sina hotell genom långa hyresavtal och ansvarar då själv för verksamhet, varumärke, försäljning och distribution. Det ger kedjan stor kontroll över vad gästen möter från Malmö till Kiruna.

WorldHotels bygger i högre grad på självständiga hotellägare som ansluter sig till ett större nätverk. Hotellet behåller sin egen personlighet och lokala förankring men får tillgång till bland annat globala bokningssystem, försäljning, marknadsföring och lojalitetsprogram. Den skandinaviska organisationen beskriver sig själv som en hotellkedja för entreprenörer och är uppbyggd som en non-profitorganisation där överskott återinvesteras i verksamheten.

Strawberry ligger någonstans däremellan. Petter Stordalens hotellgrupp driver stora varumärken som Clarion, Quality och Comfort, men har också fler än 50 individuella hotell och använder franchiseavtal med lokala hotellägare.