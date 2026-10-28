Det skulle gå fortare och fortare att åka tåg mellan Malmö och Stockholm. I stället tar resan i dag en dryg kvart längre än vid millennieskiftet. En möjlig förklaring är en klassisk svensk framgång som blivit ett problem. Fler människor reser med tåg och fler tåg ska pressas in på samma spår.
Snabbtåget har blivit långsammare på 25 år
X2000 var framtiden när tåget började rulla mellan Malmö och Stockholm på 1990-talet. I dag är framtiden något sen.
En normal resa med SJ snabbtåg mellan Malmö C och Stockholm C tar omkring fyra timmar och 25 minuter. Det är drygt en kvart längre än för 25 år sedan, enligt Sydsvenskan.
1998 och 1999 lyckades SJ till och med köra den tidiga morgonavgången på tre timmar och 59 minuter.
Det är en tid dagens resenärer bara kan drömma om.
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Från fyra timmar till fyra och en halv
När X2000 sattes in på Södra stambanan 1995 låg normal restid på fyra och en halv timme. Redan 1997 hade den pressats ned till fyra timmar och 15 minuter efter att spåren förbättrats och antalet stopp minskat.
Planen var fortsatt nedåt. SJ och dåvarande Banverket räknade med att Malmö och Stockholm skulle närma sig fyra timmar.
Sedan började utvecklingen gå åt andra hållet.
Sliten infrastruktur gav sänkta hastigheter, banarbetena blev fler och kapacitetsproblemen större. Mellan 2003 och 2018 sjönk snabbtågens genomsnittshastighet på sträckan från 141 till 131 kilometer i timmen.
Trafikverket beskriver Södra stambanan som en av Sveriges viktigaste och hårdast belastade järnvägar. Snabbtåg ska här samsas med regionaltåg, pendeltåg och godståg. När tåg med olika hastigheter använder samma spår blir det svårare att ge de snabbaste tågen fri väg.
Fler vill åka tåg
En del av problemet kan faktiskt vara att järnvägen används mer.
SJ körde 2007 snabbtåg Malmö–Stockholm ungefär varannan timme. I dag går SJ i princip varje timme på Södra stambanan. Trafikverket räknar dessutom med att den omfattningen består framöver eftersom kapaciteten redan är ansträngd.
Även antalet tågresor har ökat de senaste åren. Under första halvåret 2024 gjordes omkring 119 miljoner järnvägsresor i Sverige. Första halvåret 2026 var motsvarande siffra 123 miljoner, en ökning på drygt tre procent. Transportarbetet uppgick samtidigt till närmare 6,9 miljarder personkilometer första halvåret 2026.
Det är förstås inte fler passagerare i en X2000-vagn som gör tåget långsammare. Problemet uppstår när efterfrågan leder till fler avgångar på en bana där utrymmet redan är begränsat.
Tre timmar finns fortfarande i planen
Tekniskt finns möjligheterna. Högre hastigheter på rakare delar av Södra stambanan skulle kunna kapa restiden betydligt. När Ostlänken mellan Järna och Linköping öppnar, enligt nuvarande plan 2035, ska tågen kunna köra i 250 kilometer i timmen på den nya sträckan.
På längre sikt finns beräkningar där Malmö–Stockholm klaras på omkring tre timmar och 35 minuter, medan ett direkttåg utan stopp skulle kunna komma ned mot tre timmar och 15 minuter.
Den gamla visionen om höghastighetsjärnväg lovade två timmar och 30 minuter mellan städerna omkring 2035.
Den järnvägen blev aldrig byggd. År 2026 får resenärerna i stället lägga drygt fyra timmar och 20 minuter på resan.
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