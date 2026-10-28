Snabbtåget har blivit långsammare på 25 år

X2000 var framtiden när tåget började rulla mellan Malmö och Stockholm på 1990-talet. I dag är framtiden något sen.

En normal resa med SJ snabbtåg mellan Malmö C och Stockholm C tar omkring fyra timmar och 25 minuter. Det är drygt en kvart längre än för 25 år sedan, enligt Sydsvenskan.

1998 och 1999 lyckades SJ till och med köra den tidiga morgonavgången på tre timmar och 59 minuter.

Det är en tid dagens resenärer bara kan drömma om.

Från fyra timmar till fyra och en halv

När X2000 sattes in på Södra stambanan 1995 låg normal restid på fyra och en halv timme. Redan 1997 hade den pressats ned till fyra timmar och 15 minuter efter att spåren förbättrats och antalet stopp minskat.

Planen var fortsatt nedåt. SJ och dåvarande Banverket räknade med att Malmö och Stockholm skulle närma sig fyra timmar.

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Sedan började utvecklingen gå åt andra hållet.

Sliten infrastruktur gav sänkta hastigheter, banarbetena blev fler och kapacitetsproblemen större. Mellan 2003 och 2018 sjönk snabbtågens genomsnittshastighet på sträckan från 141 till 131 kilometer i timmen.

Trafikverket beskriver Södra stambanan som en av Sveriges viktigaste och hårdast belastade järnvägar. Snabbtåg ska här samsas med regionaltåg, pendeltåg och godståg. När tåg med olika hastigheter använder samma spår blir det svårare att ge de snabbaste tågen fri väg.