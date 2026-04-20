Slakthusområdet blir scen för ny musikvecka – miljardaffär i kulisserna

Den nya temaveckan, som arrangeras 22 till 29 april, samlar musikindustri, techbolag, investerare, akademi och offentlig sektor. För Atrium Ljungberg, som utvecklar området, är det en perfekt match. Bolaget har redan investerat cirka 15 miljarder kronor i Slakthusområdet och vill skapa en miljö där arbete, kultur och upplevelser smälter ihop. Fastighetsbolag gillar stora megaprojekt. Förutom Slakthusområdet driver man även Slussen, Söderhallarna och Sickla.

Kultur som tillväxtmotor

Musikvalet är ingen slump. De kulturella och kreativa näringarna i Stockholms län omsätter 402 miljarder kronor och växer snabbt. Det placerar sektorn i samma liga som finansbranschen. 2024 ökade omsättningen med 10 procent. Det är siffror som gör att även de mest excelstyrda investerarna spetsar öronen.

I Slakthusområdet finns redan aktörer som Universal Music Group, coworking-klubben A house och Svenska Kocklandslaget. Snart följer även Stockholms konstnärliga högskola. Kombinationen är medveten. Här ska idéer, pengar och människor mötas utan att någon riktigt vet vem som leder vem.

Fastigheter möter mjuk makt

Partners som Spotify, YouTube, STIM och Handelshögskolan visar att Stockholm Music Week är mer än ett branschevent. Det är ett sätt att paketera svensk kreativitet som exportvara.

För Atrium Ljungberg innebär det en tydlig positionsförflyttning. Från fastighetsägare till plattformsbyggare för den kreativa ekonomin.

I en svajig kontorsmarknad är det en strategi som sticker ut. Den som fyller husen med innehåll får också en chans att fylla dem med hyresgäster.

