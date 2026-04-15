Bredbandskriget: De vinner – resten jagar

Mindre snack, mer verkstad

När vi frågar vad de gjort rätt kommer svaret snabbt:

“Mindre snack, mer verkstad.”

Det låter som en slogan från ett byggbolag, men i telekom och bredband är det nästan radikalt.

Fokus ligger på tre saker: nätet ska vara snabbt, kundtjänsten ska kunna sitt jobb och tekniken ska vara uppdaterad.

Inget lull-lull. Bara funktion.

Att faktiskt leverera

Om de måste välja en sak bakom vinsten handlar det om något så grundläggande att det nästan blir provocerande:

“Att vi levererar, och att vi bryr oss om våra kunder på riktigt.”

I en bransch där många upplever att de betalar för mer än de får, är det ett konkurrensmedel att bara göra det man lovar.

Bahnhof lägger också till en dimension som få andra trycker på: kundernas rättigheter online.

Integritet säljer.

Självkritik – leveransen kan bli bättre

Det är lätt att slå sig för bröstet när man vinner. Bahnhof väljer en annan ton.

“Vissa leveransflöden kan fortfarande bli ännu smidigare.”

Det är kanske inte det mest dramatiska problemet. Men det är också där marginalerna finns i en bransch där allt i grunden ska fungera.

Konkurrenterna ligger kvar på minus – Bahnhof går mot strömmen.

Positivt NPS – ensam på toppen

Bahnhof är den enda bredbandsaktören i mätningen med ett positivt NPS.

Det är värt att stanna upp vid.

I praktiken betyder det att fler kunder rekommenderar dem än avråder.

Det är inte standard i telekom. Det är undantaget.

Varför stannar kunderna?

Svaret är en kombination av teknik och värderingar:

“Vårt bredband levererar, och vi står på kundens sida.”

Det handlar om hastighet och stabilitet. Men också om något mer svårmätbart: förtroende.

Alltså en känsla av att operatören inte försöker lura dig. Så lite krävs det alltså för att bli bästa bredband i Sverige.

