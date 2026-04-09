Den svenska succén Hövding som kraschade efter ett myndighetsbråk gör nu comeback. Samma idé, ny kostym – och en juridisk fint som kan avgöra allt.
Hövding är tillbaka – men vägrar kalla sig hjälm
Det är inte ofta en produkt går från designikon till konkurs och tillbaka igen på tre år. Men Hövding har aldrig varit en vanlig produkt.
Nu är den på väg tillbaka. Och den här gången vill ingen säga ordet hjälm.
Från darling till dödsstöt
Historien är välkänd. Hövding 3 – den uppblåsbara kragen som förvandlas till en airbag runt huvudet – hyllades världen över. Den såldes som framtiden för cykelsäkerhet. Diskret, snygg, och enligt bolaget säkrare än traditionella hjälmar.
Sedan kom verkligheten.
I slutet av 2023 stoppades försäljningen av Konsumentverket, som ansåg att produkten hade allvarliga brister – just som hjälm. Kort därefter gick bolaget i konkurs. Ironiskt nog upphävdes stoppet senare i domstol, men då var skadan redan skedd.
En startup kan överleva mycket. Men inte ett försäljningsstopp i december.
Comebacken – utan ordet hjälm
Nu gör produkten comeback i form av Hövding 4, rapporterar Sydsvenskan. Ägd av österrikiska Isi Group, utvecklad med hjälp av svensk ingenjörskompetens.
Men här kommer twisten.
Den nya modellen marknadsförs inte som en cykelhjälm. Den kallas i stället en “airbag för urbana cyklister”.
Det är inte bara marknadsföring. Det är juridik.
Genom att kliva ur hjälmkategorin slipper produkten samma regelverk som fällde föregångaren. Samtidigt behåller man exakt det som gjorde Hövding unik: sensorer som analyserar rörelser 200 gånger per sekund och löser ut på en tiondels sekund vid en olycka.
Skillnaden nu? AI.
AI ska rädda det som gick fel
Den nya versionen har ett uppdaterat sensorsystem som ska bli bättre på att skilja mellan en riktig krasch och ett falskt alarm. Det låter som en detalj. Det är det inte.
Falska utlösningar var ett av de stora irritationsmomenten tidigare. Och i en produkt som bokstavligen exploderar runt ditt huvud vill man helst att den gör det vid rätt tillfälle.
Bakom utvecklingen står aktörer från bilindustrin. Det är ingen slump. Airbags är deras hemmaplan.
Samma idé – men mognare
Grundidén är fortfarande briljant. Skydda huvudet först när det behövs. Slipp gå runt med en frigolitkrona resten av tiden.
Men den första versionen var, om man ska vara snäll, lite för mycket Silicon Valley och lite för lite verklighet.
Nu försöker man göra om och göra rätt. Ta det bästa från originalet, lägga till tyngre ingenjörskompetens och paketera det smartare.
Frågan är om marknaden är redo att förlåta.
Perfect Weekend Guide: Det här är Hövding 4
En airbag som bärs runt halsen och blåses upp vid olycka.
Styrs av sensorer och AI som analyserar rörelser i realtid.
Lanseras hösten 2026 – priset är ännu inte kommunicerat.