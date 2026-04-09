Hövding är tillbaka – men vägrar kalla sig hjälm

Det är inte ofta en produkt går från designikon till konkurs och tillbaka igen på tre år. Men Hövding har aldrig varit en vanlig produkt.

Nu är den på väg tillbaka. Och den här gången vill ingen säga ordet hjälm.

Från darling till dödsstöt

Historien är välkänd. Hövding 3 – den uppblåsbara kragen som förvandlas till en airbag runt huvudet – hyllades världen över. Den såldes som framtiden för cykelsäkerhet. Diskret, snygg, och enligt bolaget säkrare än traditionella hjälmar.

Sedan kom verkligheten.

I slutet av 2023 stoppades försäljningen av Konsumentverket, som ansåg att produkten hade allvarliga brister – just som hjälm. Kort därefter gick bolaget i konkurs. Ironiskt nog upphävdes stoppet senare i domstol, men då var skadan redan skedd.

En startup kan överleva mycket. Men inte ett försäljningsstopp i december.

Föregångaren Hövding 3 stoppades – nu gör tekniken comeback i ny juridisk kostym. (Foto: Pressbild)