Flygbränslekrisen slår till – vi listar flygplatserna du bör undvika i sommar

Alicante är Europas stora varningsflagga

Värst drabbat är Alicante.

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Nästan 12 procent av flygningarna från flygplatsen var minst en timme försenade under den undersökta perioden. För ett år sedan låg motsvarande siffra på drygt fyra procent. Det innebär att problemen nästan tredubblats på bara ett år.

Det är dåliga nyheter för svenska semesterfirare. Alicante och Costa Blanca hör sedan länge till de mest populära destinationerna för svenska resenärer.

Även Palma de Mallorca och Lissabon hör till de flygplatser där problemen ökat tydligt.

Resenärer till Spanien och Portugal kan behöva packa extra tålamod i handbagaget. (Foto: Canva)

Här är flygplatserna med störst risk

Enligt rapporten är detta Europas mest störningsdrabbade flygplatser just nu:

Alicante – 11,73 procent försenade avgångar Palma de Mallorca – 7,60 procent Lissabon – 6,74 procent Madrid – 6,29 procent London Heathrow – 6,26 procent Barcelona – 5,25 procent Milano Malpensa – 5,18 procent

Gemensamt för flera av flygplatserna är att de hanterar stora mängder semestertrafik och är beroende av flygbolag som pressas hårt av stigande bränslekostnader.

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Heathrow överraskar

Den kanske mest oväntade posten på listan är Heathrow.

Londonflygplatsen hade nästan två procents inställningsgrad och 278 inställda kortdistansflyg under mätperioden. För affärsresenärer som använder Heathrow som bytesflygplats kan det innebära en sommar med fler missade anslutningar än vanligt.

Arlanda klarar sig förvånansvärt bra

Samtidigt finns det en ljuspunkt för svenska resenärer.

Arlanda hamnar tillsammans med Helsingfors och Warszawa bland de flygplatser som har lägst störningsnivåer i hela undersökningen. Endast drygt en procent av avgångarna var mer än en timme sena.

Det stärker bilden som Realtid tidigare rapporterat om: Norden har hittills klarat flygbränslekrisen betydligt bättre än många sydeuropeiska marknader.

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Sommaren blir det verkliga testet

Problemet är att högsäsongen ännu inte har börjat på allvar.

När miljontals européer lämnar kontoren för stränderna i Spanien, Portugal och Italien ökar trycket ytterligare på ett system som redan visar tecken på stress.

För den som vill minimera risken för problem är rådet enkelt: välj direktflyg när det går, undvik korta byten och ha lite större tålamod än vanligt.

Särskilt om biljetten går till Alicante, Palma eller Lissabon.