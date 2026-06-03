Flygbränslekrisen har blivit flygbolagens största huvudvärk. När kostnaderna stiger pressas redan ansträngda tidtabeller, vilket leder till fler förseningar och inställda avgångar. En ny europeisk genomgång visar att flera av svenskarnas favoritdestinationer också är de flygplatser där risken för problem är som störst i sommar.
Flygbränslekrisen slår till – vi listar flygplatserna du bör undvika i sommar
Solresan kan börja med en försening
De flesta som bokar en sommarresa funderar på hotell, väder och restauranger. Få funderar på flygplatsen.
Det kanske de borde göra.
En ny analys från AirAdvisor visar att skillnaderna mellan Europas flygplatser är större än på länge. Medan Arlanda tillhör de mest stabila flygplatserna i Europa har flera stora semesterdestinationer fått kraftigt ökade problem under våren.
Bakgrunden är den flygbränslekris som vuxit fram efter oroligheterna i Mellanöstern. Bränslepriserna har stigit kraftigt, vilket framför allt slår mot kortdistanslinjer och lågprisbolag med små marginaler.
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Alicante är Europas stora varningsflagga
Värst drabbat är Alicante.
Nästan 12 procent av flygningarna från flygplatsen var minst en timme försenade under den undersökta perioden. För ett år sedan låg motsvarande siffra på drygt fyra procent. Det innebär att problemen nästan tredubblats på bara ett år.
Det är dåliga nyheter för svenska semesterfirare. Alicante och Costa Blanca hör sedan länge till de mest populära destinationerna för svenska resenärer.
Även Palma de Mallorca och Lissabon hör till de flygplatser där problemen ökat tydligt.
Här är flygplatserna med störst risk
Enligt rapporten är detta Europas mest störningsdrabbade flygplatser just nu:
- Alicante – 11,73 procent försenade avgångar
- Palma de Mallorca – 7,60 procent
- Lissabon – 6,74 procent
- Madrid – 6,29 procent
- London Heathrow – 6,26 procent
- Barcelona – 5,25 procent
- Milano Malpensa – 5,18 procent
Gemensamt för flera av flygplatserna är att de hanterar stora mängder semestertrafik och är beroende av flygbolag som pressas hårt av stigande bränslekostnader.
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Heathrow överraskar
Den kanske mest oväntade posten på listan är Heathrow.
Londonflygplatsen hade nästan två procents inställningsgrad och 278 inställda kortdistansflyg under mätperioden. För affärsresenärer som använder Heathrow som bytesflygplats kan det innebära en sommar med fler missade anslutningar än vanligt.
Arlanda klarar sig förvånansvärt bra
Samtidigt finns det en ljuspunkt för svenska resenärer.
Arlanda hamnar tillsammans med Helsingfors och Warszawa bland de flygplatser som har lägst störningsnivåer i hela undersökningen. Endast drygt en procent av avgångarna var mer än en timme sena.
Det stärker bilden som Realtid tidigare rapporterat om: Norden har hittills klarat flygbränslekrisen betydligt bättre än många sydeuropeiska marknader.
Sommaren blir det verkliga testet
Problemet är att högsäsongen ännu inte har börjat på allvar.
När miljontals européer lämnar kontoren för stränderna i Spanien, Portugal och Italien ökar trycket ytterligare på ett system som redan visar tecken på stress.
För den som vill minimera risken för problem är rådet enkelt: välj direktflyg när det går, undvik korta byten och ha lite större tålamod än vanligt.
Särskilt om biljetten går till Alicante, Palma eller Lissabon.
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