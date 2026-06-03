03 juni
2026

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Perfect Weekend

Svenskarnas nya semesterfavorit är 45 procent billigare än hemma

I Agadir räcker semesterkassan ungefär dubbelt så långt som hemma i Sverige. (Foto: Canva)
Viggo Cavling

Viggo Cavling

Solen skiner lika mycket över Medelhavet som över Atlanten. Det är plånboken som märker skillnaden och leder dig till rätt semesterfavorit.

En ny sammanställning från FOREX visar att svenska semesterfirare kan halvera sina vardagskostnader genom att välja rätt destination. Samtidigt har flera av de klassiska drömresmålen blivit dyrare än att stanna hemma i Stockholm.

Marocko och Albanien utmanar Sydeuropa

När svenskar bokar sommarsemester hamnar ofta Spanien, Grekland och Italien högst upp på listan. Men den som främst jagar värde för pengarna gör klokt i att titta lite längre bort.

Billigast i FOREX Solsemesterindex 2026 är Agadir i Marocko med ett index på 55. Det innebär att en dag med restaurangbesök, dryck, transporter och strandliv kostar ungefär hälften så mycket som i Stockholm.

Även Antalya och Bodrum i Turkiet, Sunny Beach i Bulgarien och Saranda-Ksamil i Albanien hamnar högt på listan över prisvärda semesterdestinationer.

Det är ingen slump att Albanien blivit ett av Europas snabbast växande resmål. Landet erbjuder kristallklart vatten, dramatiska kuststräckor och priser som påminner om Kroatien för 20 år sedan.

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Grekland fortfarande starkt

Grekland fortsätter att vara ett av svenskarnas säkraste kort.

Kreta, Rhodos, Korfu och Zakynthos ligger samtliga mellan 10 och 15 procent under svenska prisnivåer. Det innebär att semesterkassan räcker lite längre utan att man behöver ge upp vare sig gyros, havsutsikt eller kvällar på tavernan.

Däremot sticker Santorini ut åt andra hållet. Ön har ett index på 115 och är därmed betydligt dyrare än Sverige.

Det är priset man får betala för vita hus, blå kupoler och Instagram-bilder som ser ut som om de är tagna med hjälp av ett filter från den grekiska turistmyndigheten.

Mallorca är fortfarande populärt – men inte längre lika billigt som många tror. (Foto: Canva)

Spanien är inte längre självklart billigt

Många svenskar förknippar fortfarande Spanien med låga priser. Men verkligheten har förändrats.

Alicante, Malaga och Mallorca ligger fortfarande något under svenska kostnadsnivåer, men skillnaden är inte längre dramatisk.

Barcelona ligger nästan exakt på svensk nivå medan Ibiza hör till Europas dyraste semesteröar med ett index på 110.

Den som vill kombinera sol, bad och ekonomi gör därför klokt i att lämna Medelhavet och rikta blicken mot Portugals Algarve-kust. Där är kostnaderna nästan 20 procent lägre än hemma.

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Drömresmålen kostar

Längst ned på prisligan hittar vi några av Europas mest eftertraktade semesterorter.

Nice, Sardinien och Santorini ligger alla över svenska prisnivåer.

Dyrast av samtliga är Amalfikusten i Italien med ett index på 122.

Utsikten är fantastisk. Citronerna är stora som handbollar. Men notan har också ambitioner.

En billig flygbiljett är bara början – det är på plats som de stora prisskillnaderna märks. Foto: Johan Nilsson/TT

Perfect Weekend Guide: Där räcker semesterkassan längst

  1. Agadir, Marocko – index 55
  2. Antalya, Turkiet – index 70
  3. Sunny Beach, Bulgarien – index 75
  4. Saranda-Ksamil, Albanien – index 77
  5. Parga, Grekland – index 80
  6. Algarve, Portugal – index 83
  7. Bodrum, Turkiet – index 85
  8. Rhodos, Grekland – index 86
  9. Korfu, Grekland – index 87
  10. Alicante, Spanien – index 88
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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