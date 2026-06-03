Svenskarnas nya semesterfavorit är 45 procent billigare än hemma

En ny sammanställning från FOREX visar att svenska semesterfirare kan halvera sina vardagskostnader genom att välja rätt destination. Samtidigt har flera av de klassiska drömresmålen blivit dyrare än att stanna hemma i Stockholm.

Marocko och Albanien utmanar Sydeuropa

När svenskar bokar sommarsemester hamnar ofta Spanien, Grekland och Italien högst upp på listan. Men den som främst jagar värde för pengarna gör klokt i att titta lite längre bort.

Billigast i FOREX Solsemesterindex 2026 är Agadir i Marocko med ett index på 55. Det innebär att en dag med restaurangbesök, dryck, transporter och strandliv kostar ungefär hälften så mycket som i Stockholm.

Även Antalya och Bodrum i Turkiet, Sunny Beach i Bulgarien och Saranda-Ksamil i Albanien hamnar högt på listan över prisvärda semesterdestinationer.

Det är ingen slump att Albanien blivit ett av Europas snabbast växande resmål. Landet erbjuder kristallklart vatten, dramatiska kuststräckor och priser som påminner om Kroatien för 20 år sedan.