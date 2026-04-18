Din gamla stol kan vara värd 100 000 – experten pekar ut fynden

Det som slängdes är det som saknas

Hjorths möbler är ett bra exempel. De byggdes för fritidshus, enkla och robusta. Länge betraktades de som slit-och-släng. Bokstavligen.

Många åkte ut på majbrasan.

Resultatet syns i dag. Utbudet är begränsat och efterfrågan är hög. Ett komplett set i rätt skick kan nå nivåer som få hade gissat när de bars ut ur en sommarstuga på 70-talet.

Klassisk designstol från 1900-talet som i dag kan nå höga auktionspriser. (Foto: Viggo Cavling)

Rör inte stolen

Det finns ett vanligt misstag. Någon vill “fräscha upp” en möbel inför försäljning. Det slutar ofta med motsatsen.

Originalskick väger tungt. Fel slipning, fel lack, fel ambition – och värdet går ner. I värsta fall måste allt göras om från början.

Vill man veta vad något är värt räcker det ofta med en bild till ett auktionshus. Det är en snabbare väg än sandpapper.

Det som en gång stod i sommarstugan kan nu vara eftertraktat på auktionsmarknaden. (Foto: Viggo Cavling)

Marknaden som aldrig riktigt svalnar

Allt går inte upp samtidigt. Svenskt konstglas hade sin topp för några decennier sedan, tappade fart och visar nu tecken på liv igen.

Men grundprincipen är densamma. Rätt namn, rätt kvalitet och en historia som håller.

Resten är mest möbler.

