Din gamla stol kan vara värd 100 000 – experten pekar ut fynden

Din gamla stol som står i hörnet och samlar damm kan vara mer än en möbel. Auktionsmarknaden för design är hetare än på länge och vissa klassiker från 1900-talet har gått från sommarstuga till samlarobjekt. Problemet är att många fortfarande inte vet vad de sitter på.
Christofer Wikner, expert på design på Stockholms auktionsverk, pekar ut ett tydligt mönster. Nya köpare har hittat in – och stannat kvar. Samtidigt jagar samlare samma namn som alltid: formgivare med tydlig stil och koppling till etablerade tillverkare.
Här dyker namn som Axel Einar Hjorth och Josef Frank upp. Den ena ritade sportstugemöbler i furu för Nordiska Kompaniet, den andra gjorde Svenskt Tenn till ett begrepp. Båda har i dag en publik som gärna betalar.