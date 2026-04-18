Din gamla stol kan vara värd 100 000 – experten pekar ut fynden

Viggo Cavling

Din gamla stol som står i hörnet och samlar damm kan vara mer än en möbel. Auktionsmarknaden för design är hetare än på länge och vissa klassiker från 1900-talet har gått från sommarstuga till samlarobjekt. Problemet är att många fortfarande inte vet vad de sitter på.

Från furumöbel till samlarobjekt

Marknaden för modern design går starkt. Under pandemin började fler lägga pengar på hemmet i stället för resor. Den effekten har bitit sig fast.

Christofer Wikner, expert på design på Stockholms auktionsverk, pekar ut ett tydligt mönster. Nya köpare har hittat in – och stannat kvar. Samtidigt jagar samlare samma namn som alltid: formgivare med tydlig stil och koppling till etablerade tillverkare.

Här dyker namn som Axel Einar Hjorth och Josef Frank upp. Den ena ritade sportstugemöbler i furu för Nordiska Kompaniet, den andra gjorde Svenskt Tenn till ett begrepp. Båda har i dag en publik som gärna betalar.

Det som slängdes är det som saknas

Hjorths möbler är ett bra exempel. De byggdes för fritidshus, enkla och robusta. Länge betraktades de som slit-och-släng. Bokstavligen.

Många åkte ut på majbrasan.

Resultatet syns i dag. Utbudet är begränsat och efterfrågan är hög. Ett komplett set i rätt skick kan nå nivåer som få hade gissat när de bars ut ur en sommarstuga på 70-talet.

Klassisk designstol från 1900-talet som i dag kan nå höga auktionspriser. (Foto: Viggo Cavling)

Rör inte stolen

Det finns ett vanligt misstag. Någon vill “fräscha upp” en möbel inför försäljning. Det slutar ofta med motsatsen.

Originalskick väger tungt. Fel slipning, fel lack, fel ambition – och värdet går ner. I värsta fall måste allt göras om från början.

Vill man veta vad något är värt räcker det ofta med en bild till ett auktionshus. Det är en snabbare väg än sandpapper.

Det som en gång stod i sommarstugan kan nu vara eftertraktat på auktionsmarknaden. (Foto: Viggo Cavling)

Marknaden som aldrig riktigt svalnar

Allt går inte upp samtidigt. Svenskt konstglas hade sin topp för några decennier sedan, tappade fart och visar nu tecken på liv igen.

Men grundprincipen är densamma. Rätt namn, rätt kvalitet och en historia som håller.

Resten är mest möbler.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

