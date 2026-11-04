Sista beställningen – nu flyttar begravningen in på krogen

Sverige ligger redan före amerikanerna

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I Sverige finns goda förutsättningar för samma utveckling.

Enligt Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kremerades omkring 86 procent av de avlidna under 2025. Den amerikanska motsvarigheten ligger på drygt 60 procent.

Fonus statistik visar också att nästan 14 procent av begravningsbyråns kunder valde en begravning utan ceremoni under 2024. Det är en ökning med 72 procent sedan 2016.

Många anhöriga väljer fortfarande att samlas, men formerna förändras.

Enligt en undersökning från Fonus föredrar hälften av svenskarna en personlig begravning framför en traditionell.

Peter Göransson, tidigare informationschef på Fonus, har berättat om en familj som ordnade kräftskiva under minnesstunden eftersom den avlidne älskade kräftor.

I Sverige kremeras omkring 86 procent av de avlidna. Nu förändras också formerna för hur familj och vänner samlas för att ta farväl.

Från församlingshem till favoritkrog

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Restauranger har länge tagit emot begravningssällskap, men i Sverige sker det vanligen efter själva ceremonin.

Nu öppnar utvecklingen för något annat. En borgerlig begravningsceremoni kan hållas på valfri lämplig plats, exempelvis en restaurang, så länge arrangemanget fungerar praktiskt.

Bofors Hotel i Karlskoga marknadsför redan minnesstunder med restaurangmenyer där gästerna kan välja bland annat Wallenbergare, sill och snaps. Här har smörgåstårtan fått konkurrens av ett ordentligt restaurangkök.

För restaurangerna kan detta bli ytterligare en marknad. De har redan personal, kök och lokaler. Framför allt har många stamgäster en relation till platsen som sträcker sig över årtionden.

Begravningsbranschens nya konkurrent

I Chicago startade Sarah Kellogg Neff nyligen företaget Endings Co. Affärsidén är att hjälpa anhöriga att arrangera minnesceremonier på restauranger, barer och andra platser.

Företaget samarbetar enligt New York Times redan med ett tiotal restaurangaktörer. Det erbjuder också utbildning för personal som ska ta emot gäster mitt i sorgen.

”Behovet finns här, men infrastrukturen för att möta det saknas”, säger Sarah Kellogg Neff till tidningen.

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Restaurangerna betalar en årlig avgift för att delta i nätverket.

Varannan amerikan har upplevt ett alternativt avsked

Den amerikanska branschorganisationen National Funeral Directors Association uppger att 58 procent av de tillfrågade amerikanerna över 40 år hade deltagit i en begravning eller minnesceremoni på en alternativ plats under 2025.

Det kan handla om en strand, en park, ett hotell eller en restaurang.

I Sverige finns ännu ingen motsvarande kartläggning av hur många som väljer just restauranger för sina avsked.

Men enligt Fonus har andelen kunder som väljer begravning helt utan ceremoni ökat med 72 procent mellan 2016 och 2024.