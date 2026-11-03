Hårdare regler ritar om marknaden för Voi och Bolt

Hjälmkrav kan kosta resor

Ett obligatoriskt hjälmkrav är sannolikt den största kommersiella risken i Trafikverkets paket.

Voi rekommenderar redan hjälm och Bolt gör samma sak, men själva poängen med hyrsystemet är spontaniteten. Du lämnar tunnelbanan, öppnar appen och kör de sista två kilometrarna. Ett hjälmkrav fungerar sämre om hjälmen ligger hemma i hallen.

Bolagen kan förstås börja erbjuda hjälmar på fordonen, men det betyder ytterligare investeringar, rengöring, stölder och mer komplicerad drift.

En åldersgräns blir däremot enklare att hantera digitalt. Bolt har redan teknik för identitets- och ålderskontroll när lokal lagstiftning kräver det.

Promillegränsen kan också pressa kvälls- och nattresandet. Bolt använder redan bland annat reaktionstester i appen för att försöka stoppa berusade förare.

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Förbud mot olagliga modeller kan hjälpa Voi och Bolt

Trafikverkets fjärde förslag är kommersiellt betydligt behagligare för uthyrarna. Myndigheten vill stoppa försäljningen av elsparkcyklar som är för snabba eller starka för att få användas som cyklar i vanlig trafik.

Dagens lagliga gräns är 20 kilometer i timmen och högst 250 watts kontinuerlig märkeffekt.

Voi och Bolt bygger sina svenska flottor efter de reglerna. Ett effektivt försäljningsstopp mot olagliga privatfordon skulle därför ta bort en konkurrent som hittills haft möjlighet att sälja fart som främsta produktargument.

Det är ungefär som om taxibolagen skulle få konkurrera med privatbilar som inte behöver följa hastighetsgränserna. Kul för kunden tills något står i vägen.

Stockholm har redan bantat antalet operatörer. Nästa steg kan bli hårdare krav på användarna. Foto: Magnus Grimstedt/TT

Stockholm visar vart marknaden är på väg

Stockholm har redan gått åt samma håll genom hårdare styrning av själva marknaden. Sedan den 1 juli är det bara Voi och Bolt som får hyra ut elsparkcyklar i staden. Totalt tillåts 12 000 fordon. Lime förlorade sin plats när antalet operatörer minskades.

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Voi fick samtidigt öka sin flotta från 4 500 till 6 000 elsparkcyklar och expandera till bland annat Bromma, Högdalen, Bagarmossen och Hägersten.

Utvecklingen passar de kapitalstarka bolagen. Färre operatörer får större flottor och längre tillstånd, vilket gör investeringarna lättare att räkna hem.

Dott, som skapades när Tier och Dott slogs ihop, illustrerar samma utveckling i Europa. Bolaget tog in 85 miljoner euro hösten 2025 för bland annat nya fordon och beställde därefter 45 000 nya elcyklar och elsparkcyklar för leverans under 2026.

Trafikverkets hårdare regler kan alltså göra livet besvärligare för användaren vid varje enskild resa. För Voi, Bolt och Dott kan en mer reglerad marknad samtidigt göra det lättare att våga investera hundratals miljoner i fordon som ska rulla i svenska och europeiska städer i flera år.

Transportstyrelsens regeringsuppdrag ska redovisas den 13 januari 2028, skriver DN.