Trafikverket vill skynda på nya regler för elsparkcyklar med promillegräns, hjälmkrav, åldersgräns och stopp för försäljning av olagliga modeller. För Voi, Bolt och Europas övriga miljardfinansierade sparkcykelbolag kan det först se ut som ännu ett lager regler. Men delar av paketet kan faktiskt stärka deras affär.
Hårdare regler ritar om marknaden för Voi och Bolt
De stora uthyrningsbolagen har redan byggt sina investeringar kring reglerade fordon, appar och kommunala tillstånd. Konkurrenten på andra sidan gatan är ofta en privatägd elsparkcykel som går betydligt fortare än de tillåtna 20 kilometerna i timmen.
Trafikverkets linje kan därför flytta en del av marknaden tillbaka till de professionella operatörerna.
Voi investerar när marknaden mognar
Tajmingen är intressant. Svenska Voi befinner sig mitt i sin hittills största expansion. Under våren sattes omkring 50 000 nya fordon ut och bolaget hade under tredje kvartalet mer än 200 000 fordon i drygt 130 städer. Intäkterna ökade med 53 procent till 88,2 miljoner euro och det justerade rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, landade på 31 miljoner euro.
Voi har dessutom ordnat en kreditfacilitet på 150 miljoner euro från Danske Bank, Swedbank och DNB. Pengarna ger utrymme för fortsatt investering i flottan och billigare finansiering.
Det här är inte längre entreprenörer som köper några hundra sparkcyklar och hoppas på solsken. Fordonen, batterierna, verkstäderna och tekniken kräver kapital och måste användas många gånger om dagen för att investeringen ska räknas hem.
Därför spelar reglerna stor roll.
Körförbud för elsparkcyklar på gångbanor i Sverige
Från den 1 september är det slutkört med elsparkcykel på gångbanor.
Hjälmkrav kan kosta resor
Ett obligatoriskt hjälmkrav är sannolikt den största kommersiella risken i Trafikverkets paket.
Voi rekommenderar redan hjälm och Bolt gör samma sak, men själva poängen med hyrsystemet är spontaniteten. Du lämnar tunnelbanan, öppnar appen och kör de sista två kilometrarna. Ett hjälmkrav fungerar sämre om hjälmen ligger hemma i hallen.
Bolagen kan förstås börja erbjuda hjälmar på fordonen, men det betyder ytterligare investeringar, rengöring, stölder och mer komplicerad drift.
En åldersgräns blir däremot enklare att hantera digitalt. Bolt har redan teknik för identitets- och ålderskontroll när lokal lagstiftning kräver det.
Promillegränsen kan också pressa kvälls- och nattresandet. Bolt använder redan bland annat reaktionstester i appen för att försöka stoppa berusade förare.
Förbud mot olagliga modeller kan hjälpa Voi och Bolt
Trafikverkets fjärde förslag är kommersiellt betydligt behagligare för uthyrarna. Myndigheten vill stoppa försäljningen av elsparkcyklar som är för snabba eller starka för att få användas som cyklar i vanlig trafik.
Dagens lagliga gräns är 20 kilometer i timmen och högst 250 watts kontinuerlig märkeffekt.
Voi och Bolt bygger sina svenska flottor efter de reglerna. Ett effektivt försäljningsstopp mot olagliga privatfordon skulle därför ta bort en konkurrent som hittills haft möjlighet att sälja fart som främsta produktargument.
Det är ungefär som om taxibolagen skulle få konkurrera med privatbilar som inte behöver följa hastighetsgränserna. Kul för kunden tills något står i vägen.
Stockholm visar vart marknaden är på väg
Stockholm har redan gått åt samma håll genom hårdare styrning av själva marknaden. Sedan den 1 juli är det bara Voi och Bolt som får hyra ut elsparkcyklar i staden. Totalt tillåts 12 000 fordon. Lime förlorade sin plats när antalet operatörer minskades.
Voi fick samtidigt öka sin flotta från 4 500 till 6 000 elsparkcyklar och expandera till bland annat Bromma, Högdalen, Bagarmossen och Hägersten.
Utvecklingen passar de kapitalstarka bolagen. Färre operatörer får större flottor och längre tillstånd, vilket gör investeringarna lättare att räkna hem.
Dott, som skapades när Tier och Dott slogs ihop, illustrerar samma utveckling i Europa. Bolaget tog in 85 miljoner euro hösten 2025 för bland annat nya fordon och beställde därefter 45 000 nya elcyklar och elsparkcyklar för leverans under 2026.
Trafikverkets hårdare regler kan alltså göra livet besvärligare för användaren vid varje enskild resa. För Voi, Bolt och Dott kan en mer reglerad marknad samtidigt göra det lättare att våga investera hundratals miljoner i fordon som ska rulla i svenska och europeiska städer i flera år.
Transportstyrelsens regeringsuppdrag ska redovisas den 13 januari 2028, skriver DN.
Non merci – Paris säger nej till elsparkcycklar
Närmare 90 procent av invånarna i Paris röstade på söndagen för ett förbud mot elsparkcyklar som hyrs ut via appar, rapporterar nyhetsbyrån AFP.