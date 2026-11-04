Istanbul har världens bästa flygplats enligt resenärerna. Men den stora nordiska nyheten är att Köpenhamns Kastrup hamnar på fjärde plats, före Zürich, Madrid och Rom. För Stockholm Arlanda fortsätter kampen om flygresenärerna från ett betydligt sämre utgångsläge.
Världens bästa flygplats ligger i Istanbul – Kastrup slår nästan hela världen
Det är läsarna av resemagasinet Condé Nast Traveller som har röstat fram världens tio bästa flygplatser 2026. Undersökningen bygger på tusentals resenärers bedömningar av sina upplevelser. Resultatet är en rejäl framgång för Europa, som tar fem av de tio platserna.
Allra högst hamnar Istanbul med 94,29 poäng av 100 möjliga. Men Köpenhamn är inte långt efter med 93,13 poäng. Danskarna är faktiskt bara fem hundradelar från bronsplatsen, som går till Dubai.
Kastrup seglar ifrån Arlanda i Nordens stora flygmatch
Kastrup fortsätter att befästa sin ställning som Nordens stora flygplats. I oktober reste 3,2 miljoner passagerare genom Köpenhamns
Kastrup fortsätter att vinna över Arlanda
Vi har tidigare skrivit om den nordiska flygmatchen där Kastrup drar ifrån Arlanda. Den nya rankningen ger ytterligare en dimension åt danskarnas framgångar.
I oktober reste 3,2 miljoner passagerare genom Kastrup, fyra procent fler än motsvarande månad förra året. Det var sjätte månaden i rad med över tre miljoner resenärer.
Köpenhamn har blivit den självklara internationella knutpunkten för många skandinaviska resenärer. Flygplatsen kombinerar ett stort internationellt linjenät med bra tågförbindelser och en terminal där det mesta faktiskt fungerar.
Arlanda saknas helt på listan. Det betyder förstås inte att svenskarna saknar en fungerande flygplats, men den internationella konkurrensen omfattar även resenärernas upplevelser på marken.
Här är världens tio bästa flygplatser 2026
1. Istanbul, Turkiet – 94,29 poäng
Den enorma flygplatsen på Istanbuls europeiska sida är ett av världens viktigaste internationella nav. Turkish Airlines omfattande linjenät gör det möjligt att resa vidare till stora delar av världen. Terminalen erbjuder shopping, restauranger och lounger i imponerande skala. Räkna däremot med långa promenader.
2. Singapore Changi – 93,92 poäng
Flygplatsen som förvandlat väntan mellan två flygningar till en turistattraktion. Här finns tropiska trädgårdar och det berömda vattenfallet Jewel. Många resenärer kommer gärna flera timmar före avgång.
3. Dubai International, Förenade arabemiraten – 93,18 poäng
Emirates hemmabas är ett gigantiskt köpcentrum med startbanor. Lyxbutiker och omfattande långdistansförbindelser gör Dubai till en av världens viktigaste transferflygplatser.
4. Köpenhamn Kastrup, Danmark – 93,13 poäng
Nordens stora vinnare. Kastrup kombinerar internationella förbindelser med skandinavisk design och smidiga kommunikationer. För svenska resenärer i Skåne är flygplatsen ofta ett naturligare alternativ än Arlanda.
5. Zürich, Schweiz – 91,79 poäng
Schweizisk ordning präglar flygplatsen. Bra järnvägsförbindelser, välskötta terminaler och närheten till stadens centrum gör Zürich till en favorit bland affärsresenärer.
6. Hamad International, Doha, Qatar – 90,45 poäng
Qatar Airways hemmabas har gjort flygplatsterminalen till ett arkitektoniskt prestigeprojekt. Den tropiska inomhusträdgården och de exklusiva loungerna lockar resenärer på väg mellan Europa, Asien och Afrika.
7. Madrid-Barajas, Spanien – 90,23 poäng
Den spanska huvudstadens flygplats utmärker sig med sin spektakulära terminal 4. Madrid är också en viktig knutpunkt för flygningar mellan Europa och Latinamerika.
8. Hongkong International – 89,50 poäng
En av Asiens stora internationella flygplatser. Framför allt uppskattar Condé Nast Travellers läsare loungerna. Här är Cathay Pacific en viktig aktör.
9. Kapstaden, Sydafrika – 88,24 poäng
En relativt överskådlig internationell flygplats som är inkörsporten till Sydafrikas vinområden, stränder och Taffelberget.
10. Rom Fiumicino, Italien – 87,92 poäng
Rom har blivit betydligt trevligare att flyga till. Särskilt shoppingen uppskattas av resenärerna. En flygplats där Italien gärna demonstrerar att landet kan mer än att tillverka vackra skor.
Fem europeiska flygplatser i världstoppen
Med Istanbul, Köpenhamn, Zürich, Madrid och Rom bland världens tio bästa har Europa en stark ställning i årets undersökning.
För Kastrup kommer utmärkelsen samtidigt som flygplatsen fortsätter att växa. Under första halvåret 2026 reste 16,1 miljoner passagerare genom flygplatsen, nio procent fler än motsvarande period 2025.
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