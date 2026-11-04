Världens bästa flygplats ligger i Istanbul – Kastrup slår nästan hela världen

Det är läsarna av resemagasinet Condé Nast Traveller som har röstat fram världens tio bästa flygplatser 2026. Undersökningen bygger på tusentals resenärers bedömningar av sina upplevelser. Resultatet är en rejäl framgång för Europa, som tar fem av de tio platserna.

Allra högst hamnar Istanbul med 94,29 poäng av 100 möjliga. Men Köpenhamn är inte långt efter med 93,13 poäng. Danskarna är faktiskt bara fem hundradelar från bronsplatsen, som går till Dubai.

Kastrup fortsätter att vinna över Arlanda

Vi har tidigare skrivit om den nordiska flygmatchen där Kastrup drar ifrån Arlanda. Den nya rankningen ger ytterligare en dimension åt danskarnas framgångar.

I oktober reste 3,2 miljoner passagerare genom Kastrup, fyra procent fler än motsvarande månad förra året. Det var sjätte månaden i rad med över tre miljoner resenärer.

Köpenhamn har blivit den självklara internationella knutpunkten för många skandinaviska resenärer. Flygplatsen kombinerar ett stort internationellt linjenät med bra tågförbindelser och en terminal där det mesta faktiskt fungerar.

Arlanda saknas helt på listan. Det betyder förstås inte att svenskarna saknar en fungerande flygplats, men den internationella konkurrensen omfattar även resenärernas upplevelser på marken.