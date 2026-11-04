04 nov.
2026

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Världens bästa flygplats ligger i Istanbul – Kastrup slår nästan hela världen

Istanbul Airport är så stor att du riskerar att få ihop dagens 10 000 steg redan innan du hittar rätt gate. Resenärerna älskar den ändå.
Viggo Cavling

Viggo Cavling

Istanbul har världens bästa flygplats enligt resenärerna. Men den stora nordiska nyheten är att Köpenhamns Kastrup hamnar på fjärde plats, före Zürich, Madrid och Rom. För Stockholm Arlanda fortsätter kampen om flygresenärerna från ett betydligt sämre utgångsläge.

Det är läsarna av resemagasinet Condé Nast Traveller som har röstat fram världens tio bästa flygplatser 2026. Undersökningen bygger på tusentals resenärers bedömningar av sina upplevelser. Resultatet är en rejäl framgång för Europa, som tar fem av de tio platserna.

Allra högst hamnar Istanbul med 94,29 poäng av 100 möjliga. Men Köpenhamn är inte långt efter med 93,13 poäng. Danskarna är faktiskt bara fem hundradelar från bronsplatsen, som går till Dubai.

Kastrup seglar ifrån Arlanda i Nordens stora flygmatch

Kastrup fortsätter att befästa sin ställning som Nordens stora flygplats. I oktober reste 3,2 miljoner passagerare genom Köpenhamns

Kastrup fortsätter att vinna över Arlanda

Vi har tidigare skrivit om den nordiska flygmatchen där Kastrup drar ifrån Arlanda. Den nya rankningen ger ytterligare en dimension åt danskarnas framgångar.

I oktober reste 3,2 miljoner passagerare genom Kastrup, fyra procent fler än motsvarande månad förra året. Det var sjätte månaden i rad med över tre miljoner resenärer.

Köpenhamn har blivit den självklara internationella knutpunkten för många skandinaviska resenärer. Flygplatsen kombinerar ett stort internationellt linjenät med bra tågförbindelser och en terminal där det mesta faktiskt fungerar.

Arlanda saknas helt på listan. Det betyder förstås inte att svenskarna saknar en fungerande flygplats, men den internationella konkurrensen omfattar även resenärernas upplevelser på marken.

Här är världens tio bästa flygplatser 2026

1. Istanbul, Turkiet – 94,29 poäng

Den enorma flygplatsen på Istanbuls europeiska sida är ett av världens viktigaste internationella nav. Turkish Airlines omfattande linjenät gör det möjligt att resa vidare till stora delar av världen. Terminalen erbjuder shopping, restauranger och lounger i imponerande skala. Räkna däremot med långa promenader.

På Singapore Changi finns tropiska trädgårdar och ett av världens mest spektakulära inomhusvattenfall. Nästan synd att flygplanet avgår i tid. Foto: Vincent Thian/TT

2. Singapore Changi – 93,92 poäng

Flygplatsen som förvandlat väntan mellan två flygningar till en turistattraktion. Här finns tropiska trädgårdar och det berömda vattenfallet Jewel. Många resenärer kommer gärna flera timmar före avgång.

3. Dubai International, Förenade arabemiraten – 93,18 poäng

Emirates hemmabas är ett gigantiskt köpcentrum med startbanor. Lyxbutiker och omfattande långdistansförbindelser gör Dubai till en av världens viktigaste transferflygplatser.

Kastrup är världens fjärde bästa flygplats och Nordens självklara etta. Danskarna fortsätter att vinna flygmatchen mot Stockholm Arlanda, som inte ens finns med på listan. Foto: TT

4. Köpenhamn Kastrup, Danmark – 93,13 poäng

Nordens stora vinnare. Kastrup kombinerar internationella förbindelser med skandinavisk design och smidiga kommunikationer. För svenska resenärer i Skåne är flygplatsen ofta ett naturligare alternativ än Arlanda.

5. Zürich, Schweiz – 91,79 poäng

Schweizisk ordning präglar flygplatsen. Bra järnvägsförbindelser, välskötta terminaler och närheten till stadens centrum gör Zürich till en favorit bland affärsresenärer.

I Doha kan du promenera genom en grönskande trädgård mitt i öknen utan att lämna terminalen. Luftkonditioneringen är förstås lika ambitiös som arkitekturen. Det är oklart vad Marc Rubio tycker, men vi tror att han gillar det. Foto: Nathan Howard/TT

6. Hamad International, Doha, Qatar – 90,45 poäng

Qatar Airways hemmabas har gjort flygplatsterminalen till ett arkitektoniskt prestigeprojekt. Den tropiska inomhusträdgården och de exklusiva loungerna lockar resenärer på väg mellan Europa, Asien och Afrika.

7. Madrid-Barajas, Spanien – 90,23 poäng

Den spanska huvudstadens flygplats utmärker sig med sin spektakulära terminal 4. Madrid är också en viktig knutpunkt för flygningar mellan Europa och Latinamerika.

8. Hongkong International – 89,50 poäng

En av Asiens stora internationella flygplatser. Framför allt uppskattar Condé Nast Travellers läsare loungerna. Här är Cathay Pacific en viktig aktör.

9. Kapstaden, Sydafrika – 88,24 poäng

En relativt överskådlig internationell flygplats som är inkörsporten till Sydafrikas vinområden, stränder och Taffelberget.

10. Rom Fiumicino, Italien – 87,92 poäng

Rom har blivit betydligt trevligare att flyga till. Särskilt shoppingen uppskattas av resenärerna. En flygplats där Italien gärna demonstrerar att landet kan mer än att tillverka vackra skor.

Fem europeiska flygplatser i världstoppen

Med Istanbul, Köpenhamn, Zürich, Madrid och Rom bland världens tio bästa har Europa en stark ställning i årets undersökning.

För Kastrup kommer utmärkelsen samtidigt som flygplatsen fortsätter att växa. Under första halvåret 2026 reste 16,1 miljoner passagerare genom flygplatsen, nio procent fler än motsvarande period 2025.

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Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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