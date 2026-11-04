Världens 15 tryggaste städer 2027 – Stockholm saknas när grannarna firar

Det är försäkringsbolaget Berkshire Hathaway Travel Protection som har frågat över 1 500 amerikanska resenärer om deras upplevelser av säkerheten i 38 utvalda städer. Svaren har vägts samman med internationella säkerhetsindex.

Resultatet är en lista som får reslusten att vakna. Här finns pulserande storstäder, romantiska kanaler och några av världens mest välordnade samhällen.

Kanada vinner och Schweiz gör som vanligt allting rätt

1. Montreal, Kanada. Världens tryggaste stad bjuder på fransk livsstil, nordamerikansk energi och fantastisk matkultur. Här kan du äta dig genom en hel helg utan att besöka samma restaurang två gånger.

2. Zürich, Schweiz. Vackra sjöar, eleganta restauranger och kollektivtrafik som fungerar bättre än många schweiziska klockor. Det enda verkliga hotet är restaurangnotan.

I Amsterdam är det klokt att titta åt båda hållen innan du korsar gatan. Cyklisterna har sällan tid att diskutera väjningsplikt med turister. (Foto: Sabina Fratil/Unsplash)

3. Amsterdam, Nederländerna. Kanaler, konstmuseer och bruna barer med hundratals år på nacken. Håll koll på cyklisterna, som betraktar trafikreglerna som en personlig överenskommelse.

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4. Tokyo, Japan. En gigantisk stad där ordning och artighet samsas med neonljus, små sushibarer och ett nattliv som aldrig verkar vilja gå hem.

Reykjavik har halkat från första till femte plats på trygghetslistan. Fortfarande är det betydligt större risk att blåsa omkull än att bli rånad. Foto: Canva

5. Reykjavik, Island. Värmebaden, fiskrestaurangerna och det dramatiska havet lockar. Här är vädret betydligt mer oberäkneligt än människorna.