Montreal är världens tryggaste stad att besöka 2027. Europa dominerar med nio destinationer på topp 15, där både Oslo och Köpenhamn finns med. Stockholm får nöja sig med att titta på från läktaren. Kanske har amerikanerna missat att skjutningarna faktiskt blivit färre.
Världens 15 tryggaste städer 2027 – Stockholm saknas när grannarna firar
Det är försäkringsbolaget Berkshire Hathaway Travel Protection som har frågat över 1 500 amerikanska resenärer om deras upplevelser av säkerheten i 38 utvalda städer. Svaren har vägts samman med internationella säkerhetsindex.
Resultatet är en lista som får reslusten att vakna. Här finns pulserande storstäder, romantiska kanaler och några av världens mest välordnade samhällen.
Köpenhamn bygger en simhall för 1,5 miljarder – ska bli en ny turistmagnet
Köpenhamn har byggt en simhall för nästan en miljard danska kronor. Den har tio pooler, tre bastur, japansk onsen och utsikt över hamnen.
Kanada vinner och Schweiz gör som vanligt allting rätt
1. Montreal, Kanada. Världens tryggaste stad bjuder på fransk livsstil, nordamerikansk energi och fantastisk matkultur. Här kan du äta dig genom en hel helg utan att besöka samma restaurang två gånger.
2. Zürich, Schweiz. Vackra sjöar, eleganta restauranger och kollektivtrafik som fungerar bättre än många schweiziska klockor. Det enda verkliga hotet är restaurangnotan.
3. Amsterdam, Nederländerna. Kanaler, konstmuseer och bruna barer med hundratals år på nacken. Håll koll på cyklisterna, som betraktar trafikreglerna som en personlig överenskommelse.
4. Tokyo, Japan. En gigantisk stad där ordning och artighet samsas med neonljus, små sushibarer och ett nattliv som aldrig verkar vilja gå hem.
5. Reykjavik, Island. Värmebaden, fiskrestaurangerna och det dramatiska havet lockar. Här är vädret betydligt mer oberäkneligt än människorna.
Oslo imponerar och Venedig förför
6. Oslo, Norge. Operahuset, Munchmuseet och restauranger som gör den norska huvudstaden till en riktig weekenddestination. Ta ett bastubad i fjorden innan middagen.
7. Singapore. Sydostasiens välputsade metropol med fantastisk gatumat, futuristiska trädgårdar och hotellpooler på svindlande höjd. Här är ordningsreglerna nästan lika berömda som maten.
8. Venedig, Italien. Världens vackraste trafikfria stad, åtminstone om man älskar gondoler och palats. Gå vilse i Cannaregio och upptäck att Venedig fortfarande har ett vardagsliv.
9. Sydney, Australien. Operahuset, stränderna och färjorna över hamnen gör Sydney till en av världens härligaste storstäder. Här börjar många dagen med ett dopp.
10. Honolulu, Hawaii. Waikiki, palmer och Stilla havet. Kombinationen av amerikansk bekvämlighet och tropiskt strandliv fungerar fortfarande alldeles utmärkt.
Dublin, Paris och våra danska grannar
11. Dublin, Irland. Pubarna, litteraturen och människornas förmåga att få en främling att känna sig välkommen är skäl nog att boka flyget.
12. Köpenhamn, Danmark. Fantastiska restauranger, cykelvägar och hotell. Danskarna har lyckats göra vardagslivet till något som liknar en internationell turistattraktion.
13. Barcelona, Spanien. Gaudís arkitektur, Medelhavet och långa luncher. En stad där sightseeing gärna övergår i ett andra glas vin.
14. San Francisco, USA. Golden Gate, spårvagnar och branta backar. Stadens skönhet är fortfarande enastående, även om de sociala problemen inte försvunnit.
15. Paris, Frankrike. Konsten, kaféerna och restaurangerna gör att Paris klarar sig utmärkt utan förstaplatsen. En promenad längs Seine kan rädda vilken dålig vecka som helst.
Men var är Stockholm?
Stockholm saknas alltså, medan Oslo placerar sig sexa och Köpenhamn tolva. Möjligen lever bilden av Sveriges gängkrig kvar bland amerikanska resenärer.
Men rankningen omfattar bara 38 utvalda städer, och en utebliven placering säger därför inte automatiskt att Stockholm bedömts som farligare.
Polisens siffror ger dessutom en ljusare bild än de senaste årens rubriker. Under första halvåret 2026 inträffade 13 konstaterade skjutningar i Stockholms län, jämfört med 41 under motsvarande period 2025.
Vi har googlat sönder semestern
Vi reser till nya platser på semestern men har ofta sett hotellet, stranden, utsikten och restaurangens mest fotograferade rätt innan