Drömmer du om att byta ekonomiklassens trånga stolar mot business class med champagne, bättre mat och en säng på 10 000 meters höjd? En överbokad flygning kan vara din biljett till lyxen. Flygexperter avslöjar hur du förhandlar dig till en gratis uppgradering. Och SAS EuroBonus har några egna knep.
Så kan du bli uppgraderad till business class – helt gratis
När flygbolaget har sålt för många biljetter
Flygbolag säljer ibland fler biljetter än det finns stolar eftersom de räknar med att några passagerare aldrig dyker upp. Problemet uppstår när alla faktiskt kommer till flygplatsen, redo för semester eller affärsmöte.
Då behöver personalen vid gaten hitta frivilliga som kan tänka sig att ta ett senare flyg. Vanligtvis erbjuds resecheckar eller annan ekonomisk ersättning.
Men enligt Condé Nast Traveller finns ytterligare en möjlighet. Du kan försöka förhandla dig till en plats i business class på nästa avgång.
Flygexperten Gary Leff, som driver bloggen View From the Wing, bekräftar att det faktiskt förekommer.
”Det har hänt, men generellt fungerar det inte särskilt ofta”, säger han till Condé Nast Traveller.
Flygbolagen föredrar normalt att höja ersättningen framför att dela ut dyra premiumstolar.
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Gör hemläxan innan du börjar förhandla
Det bästa förhandlingsläget uppstår när ekonomiklassen på nästa avgång är fullbokad medan business class fortfarande har lediga platser.
Brett Snyder, chef för reseassistansföretaget Cranky Concierge, rekommenderar passagerare att själva undersöka vilka avgångar som finns.
”En resenär kan säga att om ni kan sätta mig på nästa flyg så kan jag avstå min plats”, förklarar Snyder.
Kontrollera därför flygbolagets app eller webbplats innan du kontaktar gaten. Du behöver veta vilken avgång du vill resa med och vilken kabinklass du hoppas få.
Den stora fördelen är förstås om flygbolaget verkligen behöver din stol. En frivillig som löser personalens problem har betydligt bättre förhandlingsmöjligheter än en passagerare som bara längtar efter champagne.
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SAS EuroBonus ger ytterligare möjligheter
För svenska resenärer finns också möjligheten att använda SAS EuroBonus. Här är det viktigt att skilja mellan en gratis uppgradering vid överbokning och SAS ordinarie uppgraderingstjänst.
SAS låter passagerare bjuda på uppgraderingar till Premium eller Business med pengar eller EuroBonus-poäng. Medlemmar på nivåerna Silver, Guld och Diamant får bättre möjligheter att vinna budgivningen.
På vissa långdistansflygningar kan du dessutom följa budgivningen i realtid från 25 timmar före avgång. Buden kan höjas fram till sex timmar före start.
På Europaflygningar måste budet normalt lämnas senast 25 timmar före avgång. På långdistans kan du också fråga efter en uppgradering vid flygplatsens incheckning eller gate, om platser finns kvar.
Säkra din uppgradering innan du lämnar stolen
Gary Leff har ytterligare ett råd till resenärer som vill utnyttja en överbokning.
”Var tydlig med vad du vill ha när du erbjuder dig att avstå din plats”, säger han.
Det räcker alltså inte med ett muntligt löfte om business class. Kontrollera att uppgraderingen verkligen är registrerad innan du accepterar att resa senare.
SAS bekräftar i sina passagerarvillkor att frivilliga vid överbokning kan få individuellt överenskommen ersättning. Någon garanti för uppgradering finns däremot inte.
Fakta Perfect Weekend: EuroBonus ger extra kraft åt budet
SAS publicerar följande fördelar vid budgivning om uppgradering.
- Silver: 10 procent högre budvärde.
- Guld: 20 procent högre budvärde.
- Diamant: 30 procent högre budvärde.
Det är alltså budets värde som förstärks, inte en rabatt på priset.
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