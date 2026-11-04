Så kan du bli uppgraderad till business class – helt gratis

Gör hemläxan innan du börjar förhandla

Det bästa förhandlingsläget uppstår när ekonomiklassen på nästa avgång är fullbokad medan business class fortfarande har lediga platser.

Brett Snyder, chef för reseassistansföretaget Cranky Concierge, rekommenderar passagerare att själva undersöka vilka avgångar som finns.

”En resenär kan säga att om ni kan sätta mig på nästa flyg så kan jag avstå min plats”, förklarar Snyder.

Kontrollera därför flygbolagets app eller webbplats innan du kontaktar gaten. Du behöver veta vilken avgång du vill resa med och vilken kabinklass du hoppas få.

Den stora fördelen är förstås om flygbolaget verkligen behöver din stol. En frivillig som löser personalens problem har betydligt bättre förhandlingsmöjligheter än en passagerare som bara längtar efter champagne.

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SAS EuroBonus ger ytterligare möjligheter

För svenska resenärer finns också möjligheten att använda SAS EuroBonus. Här är det viktigt att skilja mellan en gratis uppgradering vid överbokning och SAS ordinarie uppgraderingstjänst.

SAS låter passagerare bjuda på uppgraderingar till Premium eller Business med pengar eller EuroBonus-poäng. Medlemmar på nivåerna Silver, Guld och Diamant får bättre möjligheter att vinna budgivningen.

På vissa långdistansflygningar kan du dessutom följa budgivningen i realtid från 25 timmar före avgång. Buden kan höjas fram till sex timmar före start.

På Europaflygningar måste budet normalt lämnas senast 25 timmar före avgång. På långdistans kan du också fråga efter en uppgradering vid flygplatsens incheckning eller gate, om platser finns kvar.

Det bästa med business class är egentligen inte maten eller champagnen. Det är att slippa slåss om armstödet med en främmande människa i åtta timmar. (Foto: Canva)

Säkra din uppgradering innan du lämnar stolen

Gary Leff har ytterligare ett råd till resenärer som vill utnyttja en överbokning.

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”Var tydlig med vad du vill ha när du erbjuder dig att avstå din plats”, säger han.

Det räcker alltså inte med ett muntligt löfte om business class. Kontrollera att uppgraderingen verkligen är registrerad innan du accepterar att resa senare.

SAS bekräftar i sina passagerarvillkor att frivilliga vid överbokning kan få individuellt överenskommen ersättning. Någon garanti för uppgradering finns däremot inte.

Fakta Perfect Weekend: EuroBonus ger extra kraft åt budet

SAS publicerar följande fördelar vid budgivning om uppgradering.

Silver: 10 procent högre budvärde.

Guld: 20 procent högre budvärde.

Diamant: 30 procent högre budvärde.

Det är alltså budets värde som förstärks, inte en rabatt på priset.

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