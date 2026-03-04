04 mars
2026

Realtid
JUST NU:

Kunder rasar mot bankernas beteende: "Behandlas som kriminella"

Realtid.se
Perfect Weekend

Detta är Danmarks svar på svensk flygskam

Norwegian satsar på fyrtio procent hållbart flygbränsle på en statligt subventionerad inrikeslinje. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling

Viggo Cavling

Med offensiva klimatmål, miljardinvesteringar och Europas första statligt subventionerade inrikeslinje med fyrtio procent hållbart flygbränsle väljer Danmark teknik före moraldebatt.

När flygskammen svepte genom Sverige handlade det om att resa mindre. I Danmark handlade det om att resa smartare. Det är inte en retorisk skillnad. Det är en näringspolitisk strategi.

Klimatmål med industriell ryggrad

Danmark har beslutat att minska utsläppen med sjuttio procent till 2030 jämfört med 1990. Ambitionen är hög. Men verktygen är annorlunda.

Regeringen har tillsammans med näringslivet lanserat en nationell satsning på Power-to-X och hållbara flygbränslen. Målet är att inrikesflyget ska vara helt fossilfritt 2030. I stället för att begränsa efterfrågan vill man förändra produkten.

Det är en klassisk dansk hållning: exportera lösningen i stället för att importera skammen.

Läs även: Hotellen kopierar flyget – nu kostar kaffet extra

Norwegian går först i Europa

Den tydligaste symbolen för den här linjen kom nyligen. Norwegian lanserar Europas första statligt subventionerade inrikeslinje med en genomgående inblandning på fyrtio procent hållbart flygbränsle, enligt ett pressmeddelande.

Det är en hög nivå i ett europeiskt perspektiv. Subventionen ska skapa volym, driva teknikutveckling och pressa priser över tid. Staten kliver in – inte för att minska flyget – utan för att ställa om det.

Det är svårt att föreställa sig samma modell i Sverige under flygskammens mest intensiva år.

Köpenhamn bygger hubb

Samtidigt investerar Köpenhamns flygplats miljardbelopp i att stärka sin position som norra Europas nav. SAS har sin största bas i Köpenhamn och har tecknat flera avtal om leveranser av hållbart flygbränsle. Maersk driver parallellt stora Power-to-X-projekt med fokus på grön vätgas och e-metanol.

Flyget behandlas som en del av ett industriellt system, inte som en fristående klimasynd.

Läs även: Det statliga nordiska flygplatsbolaget hotas av böter – Europas luftrum spökar i kulisserna

I Danmark diskuteras teknikskifte snarare än reseförbud. (Foto: Pressbild)

Exportlogik före moralpanik

Danmark är en av Europas mest exportberoende ekonomier. Snabba internationella förbindelser är affärskritiska. Dansk Industri har varit tydliga: tillgänglighet är konkurrenskraft.

Kontrasten mot Sverige är tydlig. Här blev flygskam ett kulturellt fenomen. Där blev det en teknisk utmaning.

Det är mindre känslomässigt. Mer affärsmässigt.

Och i en global ekonomi är det oftast den modellen som får lyft.

Ryanair flyttar miljoner stolar från utvalda länder

Med över 206 miljoner passagerare under 2025 och en kabinfaktor på 94 procent är Ryanair större än någonsin. Ändå kapar bolaget miljoner
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Senaste lediga jobben