Med offensiva klimatmål, miljardinvesteringar och Europas första statligt subventionerade inrikeslinje med fyrtio procent hållbart flygbränsle väljer Danmark teknik före moraldebatt.
Detta är Danmarks svar på svensk flygskam
När flygskammen svepte genom Sverige handlade det om att resa mindre. I Danmark handlade det om att resa smartare. Det är inte en retorisk skillnad. Det är en näringspolitisk strategi.
Klimatmål med industriell ryggrad
Danmark har beslutat att minska utsläppen med sjuttio procent till 2030 jämfört med 1990. Ambitionen är hög. Men verktygen är annorlunda.
Regeringen har tillsammans med näringslivet lanserat en nationell satsning på Power-to-X och hållbara flygbränslen. Målet är att inrikesflyget ska vara helt fossilfritt 2030. I stället för att begränsa efterfrågan vill man förändra produkten.
Det är en klassisk dansk hållning: exportera lösningen i stället för att importera skammen.
Norwegian går först i Europa
Den tydligaste symbolen för den här linjen kom nyligen. Norwegian lanserar Europas första statligt subventionerade inrikeslinje med en genomgående inblandning på fyrtio procent hållbart flygbränsle, enligt ett pressmeddelande.
Det är en hög nivå i ett europeiskt perspektiv. Subventionen ska skapa volym, driva teknikutveckling och pressa priser över tid. Staten kliver in – inte för att minska flyget – utan för att ställa om det.
Det är svårt att föreställa sig samma modell i Sverige under flygskammens mest intensiva år.
Köpenhamn bygger hubb
Samtidigt investerar Köpenhamns flygplats miljardbelopp i att stärka sin position som norra Europas nav. SAS har sin största bas i Köpenhamn och har tecknat flera avtal om leveranser av hållbart flygbränsle. Maersk driver parallellt stora Power-to-X-projekt med fokus på grön vätgas och e-metanol.
Flyget behandlas som en del av ett industriellt system, inte som en fristående klimasynd.
Exportlogik före moralpanik
Danmark är en av Europas mest exportberoende ekonomier. Snabba internationella förbindelser är affärskritiska. Dansk Industri har varit tydliga: tillgänglighet är konkurrenskraft.
Kontrasten mot Sverige är tydlig. Här blev flygskam ett kulturellt fenomen. Där blev det en teknisk utmaning.
Det är mindre känslomässigt. Mer affärsmässigt.
Och i en global ekonomi är det oftast den modellen som får lyft.
