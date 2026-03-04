Detta är Danmarks svar på svensk flygskam

Norwegian går först i Europa

Den tydligaste symbolen för den här linjen kom nyligen. Norwegian lanserar Europas första statligt subventionerade inrikeslinje med en genomgående inblandning på fyrtio procent hållbart flygbränsle, enligt ett pressmeddelande.

Det är en hög nivå i ett europeiskt perspektiv. Subventionen ska skapa volym, driva teknikutveckling och pressa priser över tid. Staten kliver in – inte för att minska flyget – utan för att ställa om det.

Det är svårt att föreställa sig samma modell i Sverige under flygskammens mest intensiva år.

Köpenhamn bygger hubb

Samtidigt investerar Köpenhamns flygplats miljardbelopp i att stärka sin position som norra Europas nav. SAS har sin största bas i Köpenhamn och har tecknat flera avtal om leveranser av hållbart flygbränsle. Maersk driver parallellt stora Power-to-X-projekt med fokus på grön vätgas och e-metanol.

Flyget behandlas som en del av ett industriellt system, inte som en fristående klimasynd.

I Danmark diskuteras teknikskifte snarare än reseförbud. (Foto: Pressbild)

Exportlogik före moralpanik

Danmark är en av Europas mest exportberoende ekonomier. Snabba internationella förbindelser är affärskritiska. Dansk Industri har varit tydliga: tillgänglighet är konkurrenskraft.

Kontrasten mot Sverige är tydlig. Här blev flygskam ett kulturellt fenomen. Där blev det en teknisk utmaning.

Det är mindre känslomässigt. Mer affärsmässigt.

Och i en global ekonomi är det oftast den modellen som får lyft.