Daniel Eks hälsobolag Neko Health tar steget in på den amerikanska marknaden. Den 24 september öppnar bolaget sitt första USA-kontor i New York, med över 25 000 personer redan på väntelistan.
Daniel Eks hälsobolag öppnar första i USA
Neko Health etablerar sig i SoHo på Manhattan, i lokaler på 300 Lafayette Street mitt i stadsdelens lyxshoppingkvarter, rapporterar TechCrunch.
Öppningen markerar bolagets första etablering utanför Europa, där man i dag har mottagningar i Sverige och Storbritannien.
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Enligt TechCrunch har mer än 25 000 New York-bor redan anmält intresse via bolagets väntelista.
Skanning kombineras med blodprov
Neko Health grundades av Spotify-grundaren Daniel Ek tillsammans med Hjalmar Nilsonne, som är bolagets vd. Tjänsten bygger på egenutvecklad kroppsskanningsteknik som kombineras med blodprover och data från träningsenheter för att bedöma en persons hälsa.
När bolaget i juli tog in 700 miljoner dollar i en Series C-runda uppgav man att 100 000 personer redan genomgått en skanning, enligt TechCrunch.
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Att just USA blir nästa marknad har länge legat i korten.
”USA är världens största marknad”, sa Hjalmar Nilsonne i samband med en tidigare kapitalanskaffning. Han pekade då på att USA lägger omkring 4,5 biljoner dollar på hälsa och sjukvård, varav merparten på kroniska sjukdomar.
I Stockholm kostar ett besök 2 750 kronor och tar cirka 45 minuter.
Växande marknad – och konkurrens
Neko Health är långt ifrån ensamt på den framväxande marknaden för preventiv hälsoteknik. TechCrunch pekar på en rad techgrundare och riskkapitalbolag som satsar på liknande koncept.
AI-labbet Midjourney, mest känt för sin bildgenerator, utvecklar enligt uppgift en egen kroppsskanner som ska integreras i en spaupplevelse med planerad start i San Francisco 2027.
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Även Function Health, medgrundat av hälsoprofilen Mark Hyman, har breddat sitt blodprovserbjudande med kroppsskanning efter ett uppköp – och tog nyligen ett lån på 450 miljoner dollar.
För Daniel Ek är hälsobolaget bara ett av flera större engagemang. Han är även ordförande i det tyska försvarsteknikbolaget Helsing, som Realtid tidigare skrivit om i samband med den investeringsboom som råder inom sektorn.
Den amerikanska öppningen sker om drygt en månad.