Daniel Eks hälsobolag öppnar första i USA

Neko Health etablerar sig i SoHo på Manhattan, i lokaler på 300 Lafayette Street mitt i stadsdelens lyxshoppingkvarter, rapporterar TechCrunch.

Öppningen markerar bolagets första etablering utanför Europa, där man i dag har mottagningar i Sverige och Storbritannien.

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Enligt TechCrunch har mer än 25 000 New York-bor redan anmält intresse via bolagets väntelista.

Skanning kombineras med blodprov

Neko Health grundades av Spotify-grundaren Daniel Ek tillsammans med Hjalmar Nilsonne, som är bolagets vd. Tjänsten bygger på egenutvecklad kroppsskanningsteknik som kombineras med blodprover och data från träningsenheter för att bedöma en persons hälsa.

När bolaget i juli tog in 700 miljoner dollar i en Series C-runda uppgav man att 100 000 personer redan genomgått en skanning, enligt TechCrunch.

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Att just USA blir nästa marknad har länge legat i korten.

”USA är världens största marknad”, sa Hjalmar Nilsonne i samband med en tidigare kapitalanskaffning. Han pekade då på att USA lägger omkring 4,5 biljoner dollar på hälsa och sjukvård, varav merparten på kroniska sjukdomar.

I Stockholm kostar ett besök 2 750 kronor och tar cirka 45 minuter.