Flyget var länge den sista platsen där du hade en vattentät ursäkt för att inte svara på mejl, Zoom, Teams eller chefens förslag om ett kort avstämningsmöte. Den tiden är på väg att ta slut. När Starlink rullas ut över världens flygplansflottor följer Zoom-mötet med upp till 10 000 meters höjd.
Zoom-mötet har nått 10 000 meters höjd – SAS säger nej
Wall Street Journal rapporterar om en ny konflikt i kabinen. Snabbt internet från framför allt Elon Musks Starlink gör det möjligt att köra Zoom, Teams och FaceTime ungefär som hemma. Problemet är att personen på 14A kanske försöker sova medan personen på 14B diskuterar kvartalsbudgeten med huvudkontoret.
British Airways ber passagerarna prata tyst
Tekniken är redan här. Qatar Airways marknadsför sitt Starlink med möjligheten att delta i Zoom-möten och arbeta online under flygningen. Emirates skriver att passagerarna kan streama, spela och ringa videosamtal med bolagets nya Starlink-uppkoppling.
British Airways har kommit ännu längre. Bolaget säger uttryckligen att videosamtal fungerar och ber passagerare som ringer att använda hörlurar och hålla rösten nere. På nattflyg ska man dessutom visa extra hänsyn. Starlink kan enligt British Airways ge kapacitet på över 500 Mbps till flygplanet.
Det är ungefär här den gamla idén om flygresan som några timmars digital frizon börjar skaka i vingarna.
SAS förbjuder samtalen
Det finns dock hopp för den som vill fortsätta låtsas vara oanträffbar över Nordsjön.
SAS rullar också ut Starlink under 2026, med gratis snabbt wifi för EuroBonus-medlemmar. Men på en central punkt skiljer sig den skandinaviska linjen från British Airways, Qatar Airways och Emirates.
”Voice and video calls aren’t allowed on SAS aircraft”, skriver SAS och förklarar att regeln finns för att skapa en lugn miljö ombord.
Transportstyrelsen har ingen motsvarande generell svensk regel mot samtal. Myndigheten skriver att vissa flygplan är utrustade så att passagerarna kan ringa och surfa och att det går bra så länge flygbolagets instruktioner följs. EU öppnade redan 2022 för 5G ombord på utrustade flygplan.
USA vill lagstifta om tystnaden
I USA går politiker åt andra hållet. Demokraten Hillary Scholten och tre republikanska och demokratiska kollegor har lagt fram Quiet Skies Act. Förslaget ska tvinga transportdepartementet att slutföra ett förbud mot röstsamtal på kommersiella flygningar. Lagförslaget gick vidare från representanthusets transportutskott den 15 september.
”Det sista någon vill under en stressig resehelg är att sitta fast bredvid en passagerare som pratar i telefon i flera timmar”, säger kongressledamoten Greg Stanton.
Scholten kopplar frågan även till säkerheten.
”En stökig flygkabin distraherar, och distraktioner kan äventyra säkerheten”, säger hon.
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Boeing bygger telefonhytten
Boeing har hittat en mer ingenjörsmässig lösning på civilisationens senaste problem.
På Aircraft Interiors Expo i Hamburg visade flygplanstillverkaren sitt E-Lounge-koncept med avskilda arbetsutrymmen. En variant är en liten ljuddämpad telefonhytt där passageraren kan hålla videomöten utan att hela ekonomiklass behöver delta i försäljningsprognosen.
”This week was about making customer priorities our own and shaping the future of our cabin”, sade Boeings Lindsey Douglas när konceptet visades.
Därmed har även flygplanets telefonhytt gjort comeback, fast med wifi, laptop och Teams.
10 000-metersklubben har fått en helt ny betydelse.
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