SAS tar tillbaka makten över premiumkunden – med nytt kreditkort

Det pågår ett stillsamt maktskifte på Europas flygplatser. Den verkligt värdefulla resenären är inte längre bara den som köper dyrast biljett. Det är personen som använder rätt kort, samlar rätt poäng och har rätt status.

Det har American Express förstått länge. Revolut har förstått det. Och nu verkar SAS ha bestämt sig för att sluta stå bredvid och titta på.

Flygbolaget lanserar sitt eget SAS EuroBonus Executive Business Card för små och medelstora företag i Skandinavien. Kreditdelen sköts av Nordiska, men SAS betonar själv att bolaget äger kundupplevelsen och erbjudandet. Kortet ges ut på Mastercard-nätverket.

Det är där den verkliga nyheten finns.

Pontus Lounge visade att kreditkortet kunde bli viktigare än flygbiljetten. SAS tänker uppenbarligen inte lämna walkover. Foto: Pressbild

Pontus visade vägen

Perfect Weekend har tidigare skrivit om hur krögaren Pontus Frithiof och American Express i praktiken flyttade loungeupplevelsen från flygbiljetten till kreditkortet.

Pontus beskrev själv förändringen som monumental. Du behövde inte längre vara lojal med ett visst flygbolag för att få en bra start på resan. Med rätt Amex kunde du flyga SAS, Lufthansa eller Ryanair och ändå gå in på Pontus lounge på Arlanda för frukost, lunch eller middag.

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Det låter självklart i dag. Det var det inte när konceptet startade.

Loungen blev plötsligt ett vapen för kreditkortsföretaget i stället för flygbolaget.