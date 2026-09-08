Först tog kreditkorten över loungerna. Nu svarar SAS med samma vapen. Med ett eget företagskort, en genväg till guldstatus och fler premiumförmåner försöker flygbolaget återta något som banker och fintechbolag länge varit bättre på: själva kundrelationen.
SAS tar tillbaka makten över premiumkunden – med nytt kreditkort
Det pågår ett stillsamt maktskifte på Europas flygplatser. Den verkligt värdefulla resenären är inte längre bara den som köper dyrast biljett. Det är personen som använder rätt kort, samlar rätt poäng och har rätt status.
Det har American Express förstått länge. Revolut har förstått det. Och nu verkar SAS ha bestämt sig för att sluta stå bredvid och titta på.
Flygbolaget lanserar sitt eget SAS EuroBonus Executive Business Card för små och medelstora företag i Skandinavien. Kreditdelen sköts av Nordiska, men SAS betonar själv att bolaget äger kundupplevelsen och erbjudandet. Kortet ges ut på Mastercard-nätverket.
Det är där den verkliga nyheten finns.
Pontus visade vägen
Perfect Weekend har tidigare skrivit om hur krögaren Pontus Frithiof och American Express i praktiken flyttade loungeupplevelsen från flygbiljetten till kreditkortet.
Pontus beskrev själv förändringen som monumental. Du behövde inte längre vara lojal med ett visst flygbolag för att få en bra start på resan. Med rätt Amex kunde du flyga SAS, Lufthansa eller Ryanair och ändå gå in på Pontus lounge på Arlanda för frukost, lunch eller middag.
Det låter självklart i dag. Det var det inte när konceptet startade.
Loungen blev plötsligt ett vapen för kreditkortsföretaget i stället för flygbolaget.
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Revolut tar nästa steg
Sedan kom fintechbolagen.
Som vi nyligen berättade planerar Revolut sin första egna lounge på Kastrup 2027. Även där är logiken densamma: banken vill äga mer av resan och göra sitt betalkort viktigare än loggan på flygplanets stjärt.
Revolut erbjuder redan loungeaccess genom LoungeKey och över 1 600 lounger globalt. Ultra-kunder har obegränsad tillgång medan andra abonnemang ger rabatterade pass.
Det gamla sambandet mellan flygbolag och status håller alltså på att lösas upp.
SAS svarar nu genom att spela samma spel.
Guldstatus på köpet
Det nya SAS-kortet ger 25 EuroBonuspoäng per spenderade 100 kronor och 20 000 nivåpoäng per år. Dessutom ingår SAS Lounge, Priority Pass, reseförsäkring och digital hantering av kvitton och utlägg.
Under lanseringen får kortinnehavaren dessutom EuroBonus Guld första året, enligt uppgifterna i lanseringen.
Och guld är fortfarande SAS hårdvaluta.
EuroBonus Gold och Diamond ger bland annat fri tillgång till SAS lounger när kunden flyger SAS eller SkyTeam, plus möjlighet att ta med gäst eller familj.
Plötsligt säljer SAS alltså inte bara en flygresa.
Man säljer status, rapporterar Di.
SAS vill äga hela resan
Det här passar in i en betydligt större strategi.
SAS har byggt ut loungeerbjudandet med partnerlounger, satsat på Business Class och gjort snabbt Starlink-internet gratis för EuroBonusmedlemmar på den växande delen av flottan som fått tekniken installerad. Under hösten har samtliga 81 Airbus A320neo fått Starlink.
Till och med elbilsladdning kan numera ge EuroBonuspoäng genom samarbetet med E.ON.
Mönstret är svårt att missa.
SAS vill att EuroBonus ska börja långt innan du står vid gaten och fortsätta långt efter att planet landat.
Kreditkortet är kanske den tydligaste pusselbiten hittills.
American Express gjorde lounger till kreditkortsaffär. Revolut försöker göra hela reseupplevelsen till bankaffär.
Nu gör SAS kreditkortet till flygbolagsaffär igen.
Cirkeln är sluten. Fast numera är det förstås en cirkel som ger EuroBonuspoäng.
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