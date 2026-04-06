Kriget i Mellanöstern pressar upp priset på olja och sätter flygbolag i skottlinjen. Nu väntar marknaden på svar från Delta Air Lines – och signalerna lär bli dyra för resenärerna. Samtidigt syns effekterna redan i Sverige.
Oljan slår tillbaka – flygbolagen blir krigets första förlorare
Flygbranschen har alltid varit känslig. Men just nu är den mer exponerad än vanligt. När oljepriset stiger över 100 dollar fatet händer något fundamentalt: hela affärsmodellen börjar knaka.
Bränslet är flygets största kostnadspost, vilket vi skrivit om tidigare. Och till skillnad från många andra branscher går det inte att trolla bort den med effektiviseringar eller AI.
Oljan styr allt
Sedan kriget bröt ut för fem veckor sedan har oljepriset stigit med över 50 procent. Samtidigt är trafiken genom Hormuzsundet – världens viktigaste energipulsåder – nära noll.
Det här är inte en liten störning. Det är systemstress.
Analytiker pratar inte längre om nedtrappning. De pratar om sannolikheten för eskalation. Det är en viktig skillnad – och en dyr sådan.
För flygbolagen innebär det att varje säte blir dyrare att flyga, skriver Yahoo Finance. För resenärerna innebär det att varje biljett blir dyrare att köpa. En tredjedel av biljettpris går nämligen till bränsle.
Delta blir termometer
När Delta Air Lines rapporterar i veckan blir det mer än en kvartalsrapport. Det blir ett lackmustest för hela branschen.
Flygbolagen fungerar nämligen som en slags realtidsindikator på inflation. När deras kostnader stiger syns det snabbt i biljettpriserna. Det gör dem till ett slags tredje inflationsmått, vid sidan av KPI och PCE.
Och den här gången lär signalen vara tydlig: kriget märks.
Inrikesflyget nära krasch – riskerar att försvinna
Resandet har fallit till nivåer som inte setts sedan 1980-talet och pressen på branschen ökar när kostnaderna stiger och efterfrågan viker. Det svenska
Sverige ligger redan efter
I Sverige har krisen inte väntat på någon rapportperiod. SAS har redan dragit ner på både linjer och avgångar, särskilt på inrikestrafiken. Det är ingen slump.
Svenskt inrikesflyg har varit under press länge. Höga skatter, svag efterfrågan och konkurrens från tåg har gjort många linjer olönsamma redan innan oljepriset stack iväg.
Resultatet är ett flygsystem som krymper.
Arlanda tappar i konkurrensen mot Copenhagen Airport, där transfertrafiken växer och utbudet breddas. I Sverige sker motsatsen: färre avgångar, sämre tillgänglighet.
Och när kostnaderna nu stiger ytterligare blir det svårt att se hur utvecklingen ska vända.
Konsumenten får notan
Samtidigt är ekonomin inte svag nog för att rädda resenärerna. Jobbsiffrorna i USA överraskade positivt i mars, vilket minskar trycket på räntesänkningar. Översatt till vardagssvenska: efterfrågan håller i sig.
Och när efterfrågan är stark och kostnaderna stiger finns bara en riktning på priserna.
Uppåt.
Flygbolagen har varit här förr. De vet exakt vad de ska göra. De höjer priserna, kapar olönsamma rutter och hoppas att premiumresenärerna stannar kvar.