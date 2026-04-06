Oljan slår tillbaka – flygbolagen blir krigets första förlorare

Flygbranschen har alltid varit känslig. Men just nu är den mer exponerad än vanligt. När oljepriset stiger över 100 dollar fatet händer något fundamentalt: hela affärsmodellen börjar knaka.

Bränslet är flygets största kostnadspost, vilket vi skrivit om tidigare. Och till skillnad från många andra branscher går det inte att trolla bort den med effektiviseringar eller AI.

Oljan styr allt

Sedan kriget bröt ut för fem veckor sedan har oljepriset stigit med över 50 procent. Samtidigt är trafiken genom Hormuzsundet – världens viktigaste energipulsåder – nära noll.

Det här är inte en liten störning. Det är systemstress.

Analytiker pratar inte längre om nedtrappning. De pratar om sannolikheten för eskalation. Det är en viktig skillnad – och en dyr sådan.

För flygbolagen innebär det att varje säte blir dyrare att flyga, skriver Yahoo Finance. För resenärerna innebär det att varje biljett blir dyrare att köpa. En tredjedel av biljettpris går nämligen till bränsle.