Piloter får pengar – om de snålar med bränslet

British Airways planerar att införa bonusar för piloter som minskar sina flygplans bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, i ett försök att hantera de stigande kostnaderna för flygbränsle.

Piloterna måste minska utsläppen med 60 000 ton mer än 2025 års nivåer för att kvalificera sig för en bonus motsvarande en procent av grundlönen.

Initiativet sker i samarbete med fackföreningen British Airline Pilots’ Association (BALPA), som representerar cirka 85 procent av Storbritanniens piloter.

Ska rösta om saken

BALPA:s medlemmar kommer att rösta om förslaget i slutet av april, och det väntas träda i kraft nästa år.

Bakgrunden är den kraftiga ökningen av oljepriser till följd av konflikten mellan USA och Iran.

Blockaden av Hormuzsundet har drivit upp oljepriset till över 100 dollar per fat, och jetbränslepriserna har stigit med över 100 procent på en månad, skriver CNBC.

Flera höjer priserna

ANNONS

Globala flygbolag reagerar med olika åtgärder, inklusive högre biljettpriser, avbokning av olönsamma flygningar och bränslesparande initiativ.

British Airways hoppas att bonusmodellen både ska belöna piloter och bidra till bolagets hållbarhetsmål, samtidigt som man lindrar effekterna av den extrema bränsleprishöjningen.