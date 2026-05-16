Viggos dagbok denna vecka börjar med börschefer som gömmer sig för SVT och slutar med Betty Blue på SVT Play. Däremellan: gratislunch med Seiko, miljardspa i Djursholm, ilska över hedersförtryck, kärnkraft med bly och en påminnelse om att rätt kvinna ibland dyker upp trettio år senare än planerat.
Sveriges fegaste börschefer – banktopparna som vägrar svara på frågor
Söndag
Lyssnar på Expressens mediepodcast Lägg ut. Det är liveinspelning från Kulturhuset. Intervjugäst är SVT:s Anders Holmberg som får frågor om sitt snart nedlagda program 30 minuter. Han berättar att de fyra ledande bankdirektörerna i Sverige tackat nej till att bli intervjuade i programmet i fem år. Tillsammans har de fyra ett oligopol som innebär att de kan ta ut extrema vinster. Förra året fick de ihop svindlande 177 miljarder kronor. Att detta är absurt har vi på Dagens PS skrivit många bra artiklar om i veckan. Läs dem här.
Men jag förvånas ändå över de fyras totala skamlöshet. Jens Henriksson, vd för Swedbank, Johan Torgeby, vd för SEB, Michael Green, vd för Handelsbanken och Frank Vang-Jensen, vd för Nordea utses härmed till Sveriges fyra fegaste människor. Det borde ingå i deras mest primära arbetsuppgift att svara på mediernas frågor om deras roll och vinster. En bank är inte vilken verksamhet som helst utan en del av landets ryggrad. De fyra fegisarna vet att om allt blir pannkaka så kommer staten att rädda dem från konkurs.
Det är intressant att kapitalismen fungerar som sämst när det kommer till banker. Men ni ska veta att jag faktiskt gjorde ett försök att starta en egen bank. (Det var för tråkigt.) Och att jag har spelat en mycket liten roll när det kommer till skapandet av Hypoteket som konkurrerar med de fyra jättarna när det kommer till deras absolut säkraste kassako: bolån.
En gång i tiden skrev Jens Henriksson arga ledare i den socialdemokratiska tidningen Arbetet i Malmö. Det är uppenbart att han i dag ångrar varje ord och hoppas att ingen minns dem.
Men Anders Holmberg ska ha heder för att han försökt jaga dem.
Och ja, Expressens Lägg ut är rolig i det att den är Sveriges mest självgoda podcast genom tiderna.
Måndag
Det japanska klockmärket Seiko står för dagens gratislunch. Den sker på Hamburger Börs med mat från Miss Voon. Klockmärket fyller 145 år. Jag kan inte mycket om klockor, men lär mig att Seiko slog alla med häpnad 1969 med världens första batteriklocka. Seiko är för alla som inte har råd med Rolex, men ändå vill ha något rejält på handleden.
På kvällen hör jag Magnus Norell på Bajit beklaga att han som expert på Mellanöstern inte får mer plats i etablerade medier. Well. Då måste han säga något mer intressant än det jag hör i den vackra hörsalen på Nybrogatan.
Tisdag
Bussas ut till Villa Pauli för att inspektera deras nya spa. Miljardärsklubben i Djursholm har byggt om det gamla stallet till Stockholms mest exklusiva beach club. Här har man hällt ner hundratals miljoner. Men så har man också fått ett riktigt fint spa. Och en mysig cocktailbar och en elegant matsal. Tyvärr regnar det när jag och 30 influencer-tjejer tittar in.
Jag försöker intervjua vd:n om hans uttalande att designbolaget Spik är världens bästa inredningsfirma. Men han orkar inte svara. Det är så man får en ny dödsfiende inom journalistiken. Martin Roos kanske tror att han arbetar på någon av de fyra storbankerna.
En trappa upp blir det snart fem sviter. En ny tennisbana är också på gång till hösten samt en utomhuspool. Det kostar en rejäl slant att hänga här som medlem så detta lär bli mitt enda besök.
Som tur är har min fäbless för överklassen gått över.
Spik gör eleganta miljöer. Vill du veta mer ska du besöka ägaren ESS Groups hotell: Ellery Beach Club eller Maryhill i Skåne. Vill du uppleva inredning i absolut världsklass ska du boka in Flaggsviten på Grand Hôtel eller en övernattning på Ett Hem.
Onsdag
DN:s mest provocerande ledarskribent Lisa Magnusson författar en brutal attack på kristendomen. Jag ser fram emot när hon ska våga rikta samma vrede mot islam. Vi har trots allt 240 000 unga i Sverige som lever under någon form av hedersförtryck, slöjtvång på dagis i orten och moskéer som predikar att män ska slå sina kvinnor. Det borde ju få upp Lisa ur sängen även i morgon. När denna text författas av Lisa lovar jag att äta upp min hatt.
Torsdag
Träffar Nils Addo och lär mig mer om kärnkraft. Bly är tydligen det senaste när det gäller att bygga nya reaktorer.
Det är intressant att detta samtal bara för några år sedan var förbjudet i Sverige. Alltså att riksdagen fattade ett tankebeslut om att man inte fick planera och bygga ett nytt kärnkraftverk. Straffet: fängelse på samma nivå som vållande till annans död.
Det är med sådana lagar som Socialdemokraterna byggde en motorväg för SD in i Sveriges riksdag.
Fredag
Sover ut för första gången på en vecka. Så skönt. Hänger hemma i radhuset i Sköndal. Publicerar Perfect Weekends vintips. Är så nöjd med vårt samarbete med Aveqia.
Lyssnar på Martin Wicklin-intervjun i SR med Cecilia Hagen. Ett underbart samtal.
Lördag
Ser om Betty Blue på SVT Play. Förra gången jag såg filmen var 1986 på Camera i Malmö. Då stapplade jag ut på Stortorget i Malmö med en helt ny bild av vad kärlek var.
När jag ser om filmen minns jag varje scen. De, och förstås musiken, gjorde ett outplånligt intryck på mig och mina tonår. Tänk att en tjej kunde vara så kåt och så underbar. Samtidigt en helt galen kvinna. Det allra bästa var förstås att Betty förstod att Zorg, hennes pojkvän i filmen, var en stor författare och att hon var beredd att göra allt för att han skulle bli utgiven.
Var fanns denna kvinna med en sådan lojalitet i verkligheten?
Kan meddela att det tog drygt 30 år att hitta henne. Men när jag gjorde det friade jag bums och nu är vi gifta sedan sju år. Tänk att livet blev bättre än jag trodde den där kvällen när jag gick hem efter bion.