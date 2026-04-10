Norsk affärsreseaktör kliver in på stentuff svensk marknad

Bolaget, som har över 150 års erfarenhet, är i dag marknadsledande i Norge inom affärsresor, möten och event. Nu är ambitionen att göra samma resa i Sverige – men med en tydlig twist: mer teknik, mer data och mer rådgivning.

”Sverige är en strategiskt viktig marknad för oss”, säger vd:n Per Arne Villadsen i ett pressmeddelande.

Till vd för den svenska verksamheten har Kristoffer Svensson rekryterats. Hans uppdrag är att bygga upp en verksamhet som kombinerar bokning med analys, uppföljning och hållbarhetsrapportering – områden där efterfrågan ökat snabbt de senaste åren.

Samtidigt: marknaden bromsar

Tajmingen är intressant. Affärsresandet är inte vad det en gång var.

Data från Global Business Travel Association visar att resandet fortfarande ligger under nivåerna före pandemin. Interna möten har i stor utsträckning flyttat till Teams och Zoom, och många bolag har infört betydligt hårdare resepolicys.

I norra Europa, och särskilt i Sverige, är trycket ännu tydligare. Klimatkrav och kostnadsjakt gör att flyg ofta väljs bort till förmån för tåg – eller inte alls. Resultatet blir färre resor, längre restider och i många fall inställda möten.

Färre resor – men större affärer

Men bilden är inte entydig.

När företag väl reser gör de det mer selektivt. Färre spontana möten, fler strategiska resor. Det handlar mindre om att flyga billigt och mer om att få affären gjord.

Det är också här aktörer som Berg-Hansen ser sin chans. Genom att kombinera bokning med analys, realtidsdata och rådgivning försöker de flytta affärsresandet från en inköpsfråga till en strategisk funktion.

Läs även: Trump beordrar lön till flygpersonal – vill undvika nytt kaos