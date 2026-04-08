Affärsresor var länge en självklar del av karriären. Nu börjar de likna ett arbetsmiljöproblem. En ny global rapport visar att oron ökar, incidenterna blir fler – och tålamodet hos de anställda är på väg att ta slut.
Ny rapport: Affärsresor kan få personal att säga upp sig
Resandet som aldrig riktigt lugnar ner sig
Det är lätt att romantisera affärsresandet. Lounge, laptop och en snabb taxi till ett möte. Men verkligheten 2026 är betydligt mer skavd.
Enligt Zurichs rapport Business Travel Outlook 2026 uppger 43 procent av affärsresenärer att de känner sig mindre säkra i dag än tidigare . Och det är inte bara en känsla.
Fyra av fem resenärer drabbades av störningar under 2025. Mer än hälften råkade ut för en faktisk incident eller nödsituation .
Det handlar inte bara om försenade flyg. Det är förlorade pass, medicinska incidenter, geopolitiska risker och en ökande mental press.
Kort sagt: turbulens är inte längre något som bara händer i luften.
Arbetsgivare riskerar att tappa personal
60 procent av de tillfrågade säger att de kan överväga att lämna sin arbetsgivare om säkerheten vid affärsresor inte prioriteras .
Det är en siffra som borde få HR-avdelningar att ställa in fredagsfikat och boka krismöte.
Dessutom anser 58 procent att deras arbetsgivare redan i dag gör för lite för att skydda dem .
Budskapet är tydligt: affärsresor är inte längre en löneförmån. Det är en risk som måste hanteras professionellt.
Den nya verkligheten: fler risker, fler gråzoner
Riskbilden har förändrats snabbt. Resenärer måste navigera nya visumregler, ökade säkerhetshot, klimatrelaterade störningar och en digital sårbarhet där en stulen laptop kan vara värre än en stulen plånbok.
Samtidigt suddas gränsen mellan jobb och fritid ut. 81 procent planerar att kombinera arbete och semester under 2026 .
Det låter härligt – tills något går fel och ingen riktigt vet vilket försäkringsskydd som gäller.
Den unga generationen är mest utsatt
Yngre resenärer reser mer – men är sämre förberedda. En fjärdedel av alla affärsresenärer vet inte vad de ska göra i en nödsituation utomlands. Bland Generation Z är siffran ännu högre .
Det är ungefär som att skicka ut folk i världen med boardingkort och dålig magkänsla.
Paradoxen: vi reser ändå
Trots allt detta fortsätter affärsresandet. 77 procent anser att fysiska möten är avgörande för att bygga relationer. Det är den stora paradoxen. Vi litar inte på resandet – men vi kan inte sluta resa.
