Ny rapport: Affärsresor kan få personal att säga upp sig

Arbetsgivare riskerar att tappa personal

60 procent av de tillfrågade säger att de kan överväga att lämna sin arbetsgivare om säkerheten vid affärsresor inte prioriteras .

Det är en siffra som borde få HR-avdelningar att ställa in fredagsfikat och boka krismöte.

Dessutom anser 58 procent att deras arbetsgivare redan i dag gör för lite för att skydda dem .

Budskapet är tydligt: affärsresor är inte längre en löneförmån. Det är en risk som måste hanteras professionellt.

Försenade flyg toppar listan över problem som affärsresenärer möter. (Foto: Pixabay)

Den nya verkligheten: fler risker, fler gråzoner

Riskbilden har förändrats snabbt. Resenärer måste navigera nya visumregler, ökade säkerhetshot, klimatrelaterade störningar och en digital sårbarhet där en stulen laptop kan vara värre än en stulen plånbok.

Samtidigt suddas gränsen mellan jobb och fritid ut. 81 procent planerar att kombinera arbete och semester under 2026 .

Det låter härligt – tills något går fel och ingen riktigt vet vilket försäkringsskydd som gäller.

Den unga generationen är mest utsatt

Yngre resenärer reser mer – men är sämre förberedda. En fjärdedel av alla affärsresenärer vet inte vad de ska göra i en nödsituation utomlands. Bland Generation Z är siffran ännu högre .

Det är ungefär som att skicka ut folk i världen med boardingkort och dålig magkänsla.

Bleisure låter trevligt – tills försäkringen inte gäller. (Foto: Pressbild/Swedavia)

Paradoxen: vi reser ändå

Trots allt detta fortsätter affärsresandet. 77 procent anser att fysiska möten är avgörande för att bygga relationer. Det är den stora paradoxen. Vi litar inte på resandet – men vi kan inte sluta resa.

