Trump beordrar lön till flygpersonal – vill undvika nytt kaos

När Donald Trump nyligen beordrade att personal inom Transportation Security Administration, alltså säkerhetskontrollen, ska få lön under den pågående budgetkonflikten är det ett försök att undvika ett välkänt scenario. Runt 90 procent av DHS‑personalen arbetar just nu arbetar utan lön enligt fack och myndigheter.

Vid USA:s federala nedstängning 2018–2019 tvingades tusentals anställda också arbeta utan ersättning. Effekten blev snabbt operativ: sjukfrånvaron steg, bemanningen föll och säkerhetskontrollerna på flera stora flygplatser pressades till bristningsgränsen.

Flygplatserna blir slagfält i den politiska striden om USA:s budget.

Direkt påverkan på infrastrukturen

Flygtrafiken är särskilt känslig för personalbortfall i säkerhetsledet. Till skillnad från många andra statliga funktioner får störningar omedelbara konsekvenser i form av förseningar, inställda avgångar och ökade kostnader för flygbolag och resenärer.

Det var också en av de faktorer som bidrog till att pressa fram en lösning under den tidigare nedstängningen.

