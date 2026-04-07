USA:s budgetlåsning hotar åter flygtrafiken och flygpersonal. Nu försöker Donald Trump säkra driften genom att låta säkerhetspersonal få betalt – trots att någon budget inte är beslutad.
Trump beordrar lön till flygpersonal – vill undvika nytt kaos
När Donald Trump nyligen beordrade att personal inom Transportation Security Administration, alltså säkerhetskontrollen, ska få lön under den pågående budgetkonflikten är det ett försök att undvika ett välkänt scenario. Runt 90 procent av DHS‑personalen arbetar just nu arbetar utan lön enligt fack och myndigheter.
Vid USA:s federala nedstängning 2018–2019 tvingades tusentals anställda också arbeta utan ersättning. Effekten blev snabbt operativ: sjukfrånvaron steg, bemanningen föll och säkerhetskontrollerna på flera stora flygplatser pressades till bristningsgränsen.
Direkt påverkan på infrastrukturen
Flygtrafiken är särskilt känslig för personalbortfall i säkerhetsledet. Till skillnad från många andra statliga funktioner får störningar omedelbara konsekvenser i form av förseningar, inställda avgångar och ökade kostnader för flygbolag och resenärer.
Det var också en av de faktorer som bidrog till att pressa fram en lösning under den tidigare nedstängningen.
Försök till skadebegränsning
Trump-administrationens besked kan tolkas som ett försök att isolera kritisk infrastruktur från det politiska dödläget i kongressen. Flygplatserna utgör en central del av den amerikanska ekonomin, där störningar snabbt sprider sig till affärsresor, logistikflöden och turism.
Samtidigt väcker beslutet juridiska frågor. Utbetalningar av statliga löner utan ett formellt budgetbeslut utmanar den normala processen och kan komma att prövas rättsligt.
Lägre risk – men fortsatt osäkerhet
För flygbranschen innebär beskedet ett visst kortsiktigt andrum. Risken för omfattande störningar i säkerhetskontrollerna minskar, vilket i sin tur stabiliserar trafiken.
Men den underliggande osäkerheten kvarstår. Så länge budgetfrågan inte är löst finns en fortsatt politisk risk som kan påverka verksamheten.
Erfarenheten från tidigare kriser är tydlig: när bemanningen i säkerhetskontrollerna sviktar stannar flygtrafiken snabbt. Det är en realitet som nu åter präglar besluten i Washington.
