De kan vinna Stockholms bästa konferens med övernattning utanför stan

Ellery Beach House

ANNONS

Ett mer socialt konferenskoncept på Lidingö, där möten kombineras med pool, musik och restaurangliv. Här är tempot högre än på klassiska anläggningar.

Ellery positionerar sig som en plats där arbete och social energi flyter ihop – konferens som upplevelse.

Gäster återkommer ofta till atmosfären och det tydliga fokuset på upplevelse snarare än traditionell konferens.

Herrgård med utsikt över inloppet. (Foto: Pressbild)

Högberga Gård Hotell & Konferens

En herrgårdsmiljö på Lidingö med utsikt över inloppet. Här kombineras historisk miljö med moderna konferenslokaler.

Fokus ligger på avskildhet och helhet – att kunna samla gruppen utan störningar från staden.

I omdömen framhålls ofta maten och utsikten som två avgörande delar av helhetsupplevelsen.

Så tas vinnarna fram – data från Event Logic Datan från Event Logic bygger på hela 2025 och omfattar totalt 3 978 betyg från både mötesbokare och deltagare. I stället för ett enkelt snitt används en viktad betygsmodell (Bayesianskt medelvärde). Skälet är enkelt: ett vanligt snitt gynnar aktörer med få bokningar. En leverantör med ett enda toppbetyg riskerar annars att rankas högre än en aktör som levererat stabilt över tid. För att få en mer rättvis bild har Event Logic därför justerat modellen:

– Leverantörer med färre än 5 bokningar och färre än 10 betyg exkluderas

– Plattformens genomsnittsbetyg (4,325) används som referenspunkt

– Varje leverantörs betyg vägs mot snittet beroende på volym Resultatet är en ranking som premierar konsekvent kvalitet över tid – inte tillfälliga toppnoteringar. Det är alltså inte högst betyg som vinner, utan bäst leverans över många möten. Event Logic är en digital plattform för att boka och hantera möten, event och konferenser – från första behov till färdig utvärdering. Plattformen kopplar ihop mötesplanerare med cirka 40 000 leverantörer inom elva kategorier, från lokaler och catering till boende och transport, där bokningen sker direkt i systemet. Med inbyggd statistik och rapportering får företag full kontroll över hela processen – från offert till faktura. Tjänsten används av många av de största organisationerna i Norden och finns i flera europeiska marknader, inklusive Frankrike, Tyskland, Österrike och Schweiz.

Klassisk konferensanläggning med kapacitet för stora grupper. (Foto: Pressbild)

Skogshem & Wijk

Beläget på Lidingö med närhet till både natur och vatten. En klassisk konferensanläggning med lång erfarenhet av möten och utbildningar.

Här är styrkan bredden – många lokaler, stor kapacitet och en struktur som klarar större grupper.

Gäster lyfter ofta fram organisationen och att stora grupper hanteras utan att det känns rörigt.

ANNONS

Till Smådalarö Gård Hotell & Spa är resan ut en del av poängen. (Foto: Pressbild)

Smådalarö Gård Hotell & Spa

En destination i skärgården där konferens kombineras med spa och naturupplevelser. Här är resan en del av upplevelsen.

Miljön används aktivt för att skapa fokus och återhämtning – långt från stadens tempo.

Kundomdömen betonar ofta kombinationen av spa, natur och hög servicenivå.

Steningevik är nära Arlanda men långt från störningar. (Foto: Pressbild)

Steningevik

En modern konferensanläggning nära Arlanda med fokus på effektiva möten. Här är tillgänglighet en central faktor.

Steningevik kombinerar närhet till flygplats med en avskild miljö, vilket gör den attraktiv för nationella och internationella grupper.

Gäster uppskattar särskilt balansen mellan tillgänglighet och avskildhet.

Sånga-Säby Hotell & Konferens är en klassisk konferens i lugn miljö. (Foto: Pressbild)

Sånga-Säby Hotell & Konferens

ANNONS

Beläget på Ekerö med naturen som närmaste granne. Här är det lugn och fokus som gäller.

Anläggningen arbetar med klassiska konferensformat där helheten – mat, rum och möte – ska hålla ihop.

Omdömen lyfter ofta fram maten och den genomgående höga servicenivån.

Villa Källhagen är citynära men ändå avskilt. (Foto: Pressbild)

Villa Källhagen

Trots närheten till city känns miljön avskild, med Djurgården som fond. Här möts natur och stad i samma upplevelse.

Konferenser här präglas av läget – nära nog för enkel logistik, men tillräckligt avskilt för fokus.

Gäster återkommer ofta till utsikten och den lugna atmosfären trots citynära läge.

Här blir miljön en del av innehållet. (Foto: Pressbild)

Vår Gård Saltsjöbaden AB

En klassisk anläggning i Saltsjöbaden med lång tradition av konferenser. Här är havet och omgivningarna en tydlig del av upplevelsen.

Vår Gård arbetar med att kombinera kultur, design och möten i en sammanhållen miljö.

Kundomdömen lyfter ofta fram arkitekturen och den genomtänkta helheten.

Åkeshofs Slott i grön miljö strax utanför city. (Foto: Pressbild)

ANNONS

Åkeshofs Slott

Ett slott i Bromma med park och grönska runt knuten. Här är miljön mer intim än i större anläggningar.

Konferenser här bygger på närhet och sammanhållning – mindre grupper, tydligare fokus.

Gäster uppskattar särskilt den personliga känslan och den historiska miljön.

Tio anläggningar. Tio olika sätt att få människor att tänka bättre tillsammans.

Den 25 maj vet vi vilka som klarar helheten – inte bara mötesrummet.

Detta är Realtid Hospitality Event

Den 25 maj samlas besöksnäringen i Stockholm på Clarion Hotel Sign för Realtid Hospitality Event.

Eventet kombinerar affärsmöten, seminarier och prisutdelning i kategorier som hotell, konferens och retreat.

Vinnarna baseras främst på gästdata från Event Logic, vilket gör Perfect Weekend Awards till en av få utmärkelser där kundupplevelsen faktiskt styr. NU MED RÄTT LÄNK: Är du och ditt hotell nominerade till Perfect Weekend Awards så anmäler du dig här.