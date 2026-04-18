Insiderbrott, restaurangmiljarder och en sen lunch på Riche

Måndag

Samtal i Näringslivets hus på Storgatan om att flyget driver tillväxt. Men perspektivet är snävt, som ofta när Svenskt Näringsliv debatterar. Det handlar om att män i kostym vill ha fler direktlinjer från Arlanda och fler avgångar till destinationer de ofta reser till. Staffan Sahlén pratar om de stora flygbolagens inlåsningseffekter.

I klartext: våra svenska affärsmän vill helst flyga med bolag som ger poäng på Eurobonus. Detta är förstås korrupt och uselt för svensk tillgänglighet. Men det säger jag inte högt. För vem vågar skrika att kejsaren är naken?

Jag säger inte heller något om mitt gamla förslag att vi, alltså Swedavia, borde bjuda in alla världens lågprisbolag och erbjuda dem gratis start och landning de första 18 månaderna, om de förbinder sig att stanna i fyra år. Ett gammalt förslag från min sida.

Om detta genomfördes hade Stockholm fått Nordens bästa tillgänglighet och turismen i vår huvudstad hade blomstrat som aldrig tidigare.

Och ja, man gjorde samma sak i Lissabon för några år sedan och räddade hela landets ekonomi under PIGS-krisen, om någon minns den i dag.

På eftermiddagen kommer beskedet att Erik Lallerstedt har somnat in, 79 år gammal. När jag kom till Stockholm sommaren 1999 tog han lite faderligt ansvar för mig och stöttade mig när jag hade problem på DN och Resumé.

Medicinen mot olycka och problem hette Kungen Special och bestod av ett glas champagne och en Gammel Dansk. Detta drickas parallellt.

De senaste åren gled vi ifrån varandra, men jag är förstås Erik evigt tacksam för att han hjälpte mig att dyrka upp Stockholm. Generös är det bästa ordet för att beskriva Sveriges första riktiga stjärnkock.

Stefan med sin kompanjon Torbjörn Blomkvist. En kock och en snickare.

Tisdag

Spelar in Perfect Weekend TV på Rådmansgatan 20. Intervjuar bland annat kocken Stefan Ekengren om att hans restaurang Hantverket fyller 10 år.

Stefan berättar en rolig historia om Erik Lallerstedt. En av hans bästa kockar på Gondolen ansökte 2002 om ledighet för att se AIK spela avgörande final mot MFF om SM-guldet i Malmö. Kocken fick detta trots att Erik höll på Djurgården. När guldet var vunnet återvände kocken till jobbet dagen efter, och då hittade han en flaska champagne och en burk rysk kaviar i sitt skåp.

Generös var ordet.

Äter en sen lunch på Riche med smarta David Ingnäs. Det verkar vara knas i köket, för det tar 40 minuter att få fram en dagens sallad.

Brazer Bozlak är snart Sveriges rikaste krögare.

Onsdag

Äter lunch med Brazer Bozlak, mannen bakom restaurangkoncernen Urban Italian Group som gått från noll till en miljard på under åtta år. Vi ses på hans nyöppnade Trattoria i Fältan.

Vi börjar med att prata om hur utsidan ska göras om. Det märks att Brazer i grunden är arkitekt. För lokalens utseende och funktion är grunden i verksamheten. Följaktligen är det viktigaste utrymmet på hans krogar … diskrummet. Det ska ligga precis bredvid köket så servitrisen inte går en lång promenad i onödan. Och om det är lite att göra i disken kan den som står där sysslolös gå ut till köket och hjälpa till.

Sveriges skönaste hotelldirektör Katarina Romell kommer förbi och hälsar. Hon berättar att hennes ex-man Melker Andersson har samma missbruk som Brazer Bozlak. De två kan inte se en tom lokal utan att börja fundera på hur man kan förvandla den till en rolig restaurang. Vissa har problem med spriten, andra med tomma lokaler…

På kvällen bevistar jag galan Mest lovande 60 plus. Ja, jag är där snart. Under tiden gläds jag åt att Jan Scherman får pris i kategorin kultur. En hederlig man.

Torsdag

Spelar in veckans podcast med Claes de Faire på Hotel Kung Carl Alltid kul.

Fredag

Sol över Stureplan. Magisk stämning när jag går från Miss Clara till Riche och hälsar på Sveriges mest adrenalinfyllda hotelldirektör. Nej, det är inte Petter Stordalen utan Uwe Löffler.

Han är inte ett dugg förvånad över att Günther Mårder just nu sitter häktad för insiderbrott. Bakgrunden är att Mårder för en månad sedan gick ut på Linkedin och skröt om att han köpt aktier i Prisma Properties AB med “framgångsrik utvecklingsportfölj” som snart skulle öka i värde och att Mårder snart skulle hamna i dess styrelse.

Uwe påpekade då att information av detta slag på Linkedin inte går att jämställa med allmän informationsgivning utan är ett insiderbrott. Skryt med syfte att trycka upp aktien.

Hälsar även på Alex Schulman som äter lunch med Fares Fares och Tarik Saleh. Tackar för applåderna på Alex och Sigges show.

På kvällen firar jag och min älskade Anna in sabbaten i judiska församlingens samlingslokaler. Har gjort detta några gånger nu och känner att vi sakta är på väg att bli en del av gruppen.

Det är lite samma resa som jag har gjort på bodypumpen på Nordic Wellness på söndagarna. I stället för att titta mig oroligt omkring fokuserar jag på det som den som håller i taktpinnen säger och gör. Att sjunga och röra sig kollektivt i en grupp är oerhört behagligt. Det är ingen slump att människor har gjort detta sedan vi klättrade ner från träden och började gå runt på savannen.

Lördag

Tar Snälltåget till Skåne. Alltid härligt att vara himma igen.

