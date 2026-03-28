Viggos dagbok denna vecka innehåller bland annat en krogkväll på Norrlandsgatan, ett femtiotal gäster och plötsligt står Sveriges statsminister i rummet. Ingen verkar riktigt veta varför. Förklaringen visar sig vara både enklare och mer oväntad än man först tror, mitt i en kväll fylld av kinesiska delikatesser, stark sprit och medielegender.Söndag
Festen där statsministern dök upp – och ingen visste varför
Jag har lite svårt för tv-serien Hundarna. Dels är det MTV-svepen mellan scenerna. Dels alla extrema närbilder på ansikten. Men värst av allt är dramaturgin. Varje scen är en extas i mörker. Inte ett skratt, inte ett leende och självfallet inte ett enda ögonblick av lycka. Detta kompakta mörker innebär att jag bara klarar av ett avsnitt åt gången och måste pausa en vecka mellan avsnitten. Följaktligen är det fullt logiskt att serien har en miljonpublik och anses vara en stor succé.
Det ska bli spännande att se om vi tittare får vara med om en vändpunkt och åtminstone några lyckliga slut i sista avsnittet. Jag håller tummarna och är beredd på att bli besviken.
Måndag
Firar Surfers 20-årskalas på Nosh & Chow. Det är jag, min älskade Anna och ett femtiotal personer som ses på Norrlandsgatan. Jag noterar att statsminister Ulf Kristersson med hustru Birgitta Ed är på plats och undrar förstås varför, tills jag kommer på att hans tre döttrar är adoptivbarn från Kina.
Kvällen inleds med att den brittiska matgurun Fuchsia Dunlop håller en föreläsning om kinesisk mat. Hon betonar att texturen är viktig och att det ska vara så många olika texturer som möjligt under en måltid. Följaktligen får vi både manet och anktunga på tallriken, bland många andra rätter.
Och nej, tro inte att detta bara är de fattigas mat. Även kejsaren åt på sin tid kycklingfötter. Paletten i kinesisk mat är bred som en motorväg.
Det gäller även dryck. Jag sveper några snapsar baijiu på drygt 50 procent. Som tur är serveras det bara tvåor. Det är väldigt kul att Surfers fyller 20 år. Krogen började som ett kort gästspel på en krog på Gotland, har lyckats bita sig fast och är i dag en institution.
Hemligheten är att man serverar äkta kinesisk mat, så långt från svensk kinamat man kan komma.
Har turen att hamna bredvid legenderna inom media: Magnus Jansson och Kjell Dabrowski. Jansson var länge känd som Thorbjörn Larssons ”Pussy”. Ni som har sett The Sopranos förstår vad jag menar. I dag är Jansson familjen Bonniers egen Micael Bindefeld med ansvar för stämmor och Stora Journalistpriset. När jag frågar vem som ska ta över efter CJ Bonnier som ordförande i firman blir svaret snabbt: ”Felix och eller Peder”. Men Jansson vet inte säkert.
En gång i tiden var Kjell kungen i tv-branschen, med hustrun Stina Lundberg Dabrowski som drottning. Numera fokuserar de mest på sina 16, snart 17, barnbarn. Att samtala med dessa två herrar är en ren njutning, särskilt när vi talar om Leif ’Honken’ Holmkvists bästa scoop: att Erik Fichtelius extraknäckte som Göran Perssons knähund och hovskribent. Ni som minns, minns.
Cyklar hem efter maten. Alltid bra att röra sig efter ett massivt intag av mat och dryck.
Tisdag
Äter presslunch på Bibon, som ligger på den plats där Wienercaféet låg en gång i tiden, mittemot butiken COS på Biblioteksgatan.
På nittiotalet låg det ett frilanskontor i den i dag snygga klädbutiken, en trappa upp i det som i dag är herravdelningen på COS. Jag minns att jag brukade ha möten på fiket med Ingrid Sommar och undrade om kronprinsessan brukade hänga här. Hon tog frågan som en förolämpning.
Innan Bibon fanns här Pas d’Art. Det mesta i lokalen är sig likt. Vid ett bord i den inre matsalen sägs det att AIK bildades. Oklart om det är sant, men jag gillar historien och att den högtidlighålls varje år.
Precis som alla andra pressluncher är det alldeles för många rätter som tar alldeles för lång tid, så jag måste gå innan huvudrätten. Men de rätter jag hann äta smakade fint och jag är övertygad om att Brasseriegruppen kommer att nå framgång på denna adress.
Ville ställa frågor till vd:n och bröderna Guwen som äger krogkoncernen, men ingen av dem var på plats.
Gick till Kung Carl och hade möte med Peter Bengtson om Realtid Hospitality Event och Perfect Weekend Award, som kommer att gå av stapeln den 25 maj på Clarion Sign. Mer info om detta kommer inom kort.
Onsdag
Besöker Sveriges riksdag och får ett nytt presskort. Ännu en gång ska jag försöka mig på en karriär som politisk reporter. Detta blir mitt tredje kort.
Cyklar sedan bort till Hotel Diplomat och tar en bryggkaffe à 60 kronor innan det är dags för pressträff för Stockholm Art Week. Jag kommer tidigt och landar bredvid Jerker Virdborg. Gillar hans sociala strävan att vara vän med fler än kulturtöntarna.
Pratar även en stund med Sofia Curman, som gjort en dokumentär om Cecilia Edefalk. Blev faktiskt kompis med Cecilia när jag kom till Stockholm i början av nollnolltalet, men som mycket annat rann det ut i sanden. Minns hennes lägenhet på Gärdet eftersom det saknades tavlor och bilder på de kritvita väggarna.
När jag kommer ut på Strandvägen har det nästan slutat regna.
Spelar in podcasten AI+ med Katarina Gospic. Det är som alltid väldigt lustfyllt och extremt lärorikt.
Torsdag
Cyklar in till stan och spelar in podcast med Claes de Faire. Han har med sig en prao, Jackson Knutsson.
Gör en intervju med EY:s AI-expert Charlotta Kvarnström på Teams. Jag tror tyvärr att Sverige inte kommer att komma ikapp ledarnationerna i AI-racet. Det är Martin Luthers fel. Vi är för präktiga för att be en dator göra vårt jobb. Detta gäller dock inte undertecknad.
Fredag
Gör en lång intervju med advokaten Olle Flygt. Detta sker i Sveriges mest kända konkursbo: Tändstickspalatset. Ivar Kreuger snålade inte på något när han inredde sitt palats. Så gick det också som det gick. Jag kan inte sluta tänka på att han begick självmord genom att skjuta sig själv i bröstet. Det är väldigt misstänkt.
Lördag
Hemmamys med en febrig hustru. Tränar och skriver dagbok.
