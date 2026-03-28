Festen där statsministern dök upp – och ingen visste varför 

Jag har lite svårt för tv-serien Hundarna. Dels är det MTV-svepen mellan scenerna. Dels alla extrema närbilder på ansikten. Men värst av allt är dramaturgin. Varje scen är en extas i mörker. Inte ett skratt, inte ett leende och självfallet inte ett enda ögonblick av lycka. Detta kompakta mörker innebär att jag bara klarar av ett avsnitt åt gången och måste pausa en vecka mellan avsnitten. Följaktligen är det fullt logiskt att serien har en miljonpublik och anses vara en stor succé.

Det ska bli spännande att se om vi tittare får vara med om en vändpunkt och åtminstone några lyckliga slut i sista avsnittet. Jag håller tummarna och är beredd på att bli besviken.

Måndag

Firar Surfers 20-årskalas på Nosh & Chow. Det är jag, min älskade Anna och ett femtiotal personer som ses på Norrlandsgatan. Jag noterar att statsminister Ulf Kristersson med hustru Birgitta Ed är på plats och undrar förstås varför, tills jag kommer på att hans tre döttrar är adoptivbarn från Kina.

Kvällen inleds med att den brittiska matgurun Fuchsia Dunlop håller en föreläsning om kinesisk mat. Hon betonar att texturen är viktig och att det ska vara så många olika texturer som möjligt under en måltid. Följaktligen får vi både manet och anktunga på tallriken, bland många andra rätter.

Och nej, tro inte att detta bara är de fattigas mat. Även kejsaren åt på sin tid kycklingfötter. Paletten i kinesisk mat är bred som en motorväg.

Det gäller även dryck. Jag sveper några snapsar baijiu på drygt 50 procent. Som tur är serveras det bara tvåor. Det är väldigt kul att Surfers fyller 20 år. Krogen började som ett kort gästspel på en krog på Gotland, har lyckats bita sig fast och är i dag en institution.

Hemligheten är att man serverar äkta kinesisk mat, så långt från svensk kinamat man kan komma.

Har turen att hamna bredvid legenderna inom media: Magnus Jansson och Kjell Dabrowski. Jansson var länge känd som Thorbjörn Larssons ”Pussy”. Ni som har sett The Sopranos förstår vad jag menar. I dag är Jansson familjen Bonniers egen Micael Bindefeld med ansvar för stämmor och Stora Journalistpriset. När jag frågar vem som ska ta över efter CJ Bonnier som ordförande i firman blir svaret snabbt: ”Felix och eller Peder”. Men Jansson vet inte säkert.

En gång i tiden var Kjell kungen i tv-branschen, med hustrun Stina Lundberg Dabrowski som drottning. Numera fokuserar de mest på sina 16, snart 17, barnbarn. Att samtala med dessa två herrar är en ren njutning, särskilt när vi talar om Leif ’Honken’ Holmkvists bästa scoop: att Erik Fichtelius extraknäckte som Göran Perssons knähund och hovskribent. Ni som minns, minns.

Cyklar hem efter maten. Alltid bra att röra sig efter ett massivt intag av mat och dryck.