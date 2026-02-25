På många håll i världen skär hotell ner på kaffet till morgonmaten – eller tar bort den helt. Kostnadsjakten är systematisk och kalkylerad. När personal, energi och råvaror stiger i pris finns det få poster som är så synliga – och så relativt enkla att justera – som frukosten.
Hotellen kopierar flyget – nu kostar kaffet extra
Det är mer än en kulinarisk fråga. Det är en affärsmodell i förändring.
Frukosten som affärsstrategi
Internationellt testar flera hotellkedjor bokningsmodeller där rummet säljs utan frukost. På vissa anläggningar inom Hyatt kostar det motsvarande runt 22 dollar extra per natt att lägga till frukost för två vuxna.
Det är ett klassiskt intäktsskifte: sänk grundpriset, paketera tillägg. Samma logik som i flygbranschen.
Samtidigt visar undersökningar från JD Power att 42 procent av gästerna ser kostnadsfri frukost som en ”måste-ha”-funktion och ytterligare 53 procent som en ”trevlig bonus”. Endast 5 procent uppger att det inte är viktigt.
Med andra ord: det är en stark differentieringsfaktor.
Norden står inför ett vägval
I Sverige har Scandic redan slutat med gratis frukost på vissa bokningar. Det är ett tydligt tecken på att även den nordiska marknaden, där frukost länge varit standard, rör sig mot mer differentierad prissättning.
Scandics främsta konkurrent Strawberry har samtidigt lovat att behålla gratis frukost. Det är en strategisk positionering: värde genom inkludering snarare än genom uppdelning.
Frågan är hur länge det går att stå emot en global trend där varje intäktspotential analyseras. I en bransch med tunna marginaler och hög kapitalkostnad är ätbar service inte immun mot effektivisering.
Flygindustrin som facit
Flygbranschen har redan visat hur långt det går att driva tilläggsintäkter. Det som en gång ingick i biljettpriset – bagage, sittplatsval, prioriterad boarding, mat – har blivit separata produkter.
Ancillary revenues, alltså tilläggsintäkter, uppgår globalt till mångmiljardbelopp årligen. Grundprodukten pressas i pris, marginalen flyttas till tillvalen.
Hotellsektorn står inför samma logik. Rummet blir basprodukten. Allt runt omkring – frukost, sen utcheckning, uppgraderad utsikt, premium-wifi – kan paketeras.
Det är affärsmässigt rationellt.
Risk för varumärkesförskjutning
Problemet är att hotellupplevelsen bygger på förutsägbarhet och standardisering. Enligt Longwoods International är just enkelheten viktig för affärsresenärer: snabbt, smidigt, inkluderat.
Tar man bort frukosten förändras inte bara prisstrukturen utan även upplevelsen av värde.
JD Powers hotellanalytiker beskriver förändringar i en kedjas standard som ”a big deal”. Det är en träffsäker formulering. Små justeringar i inkluderade tjänster kan få oproportionerligt stor effekt på kundlojalitet.
Marginaler mot lojalitet
För hotellbolag är frågan enkel i teorin: vad är värdet av att inkludera frukost jämfört med potentialen att ta betalt separat?
För gästen är frågan emotionell. Gratis frukost signalerar generositet och tydlighet. Att betala extra upplevs som fragmentering.
Om utvecklingen fortsätter riskerar hotellbranschen att närma sig flygindustrins modell: låg basnivå, hög tilläggsförsäljning.
Det kan stärka kortsiktiga marginaler.
Men det kan också omdefiniera relationen mellan hotell och gäst.
Och det är där den verkliga affärsfrågan ligger.
