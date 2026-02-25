Hotellen kopierar flyget – nu kostar kaffet extra

Norden står inför ett vägval

I Sverige har Scandic redan slutat med gratis frukost på vissa bokningar. Det är ett tydligt tecken på att även den nordiska marknaden, där frukost länge varit standard, rör sig mot mer differentierad prissättning.

Scandics främsta konkurrent Strawberry har samtidigt lovat att behålla gratis frukost. Det är en strategisk positionering: värde genom inkludering snarare än genom uppdelning.

Frågan är hur länge det går att stå emot en global trend där varje intäktspotential analyseras. I en bransch med tunna marginaler och hög kapitalkostnad är ätbar service inte immun mot effektivisering.

Flygindustrin som facit

Flygbranschen har redan visat hur långt det går att driva tilläggsintäkter. Det som en gång ingick i biljettpriset – bagage, sittplatsval, prioriterad boarding, mat – har blivit separata produkter.

Ancillary revenues, alltså tilläggsintäkter, uppgår globalt till mångmiljardbelopp årligen. Grundprodukten pressas i pris, marginalen flyttas till tillvalen.

Hotellsektorn står inför samma logik. Rummet blir basprodukten. Allt runt omkring – frukost, sen utcheckning, uppgraderad utsikt, premium-wifi – kan paketeras.

Det är affärsmässigt rationellt.

Strawberry lovar att hålla fast vid kostnadsfri frukost – men hur länge?



Risk för varumärkesförskjutning

Problemet är att hotellupplevelsen bygger på förutsägbarhet och standardisering. Enligt Longwoods International är just enkelheten viktig för affärsresenärer: snabbt, smidigt, inkluderat.

Tar man bort frukosten förändras inte bara prisstrukturen utan även upplevelsen av värde.

JD Powers hotellanalytiker beskriver förändringar i en kedjas standard som ”a big deal”. Det är en träffsäker formulering. Små justeringar i inkluderade tjänster kan få oproportionerligt stor effekt på kundlojalitet.

Marginaler mot lojalitet

För hotellbolag är frågan enkel i teorin: vad är värdet av att inkludera frukost jämfört med potentialen att ta betalt separat?

För gästen är frågan emotionell. Gratis frukost signalerar generositet och tydlighet. Att betala extra upplevs som fragmentering.

Om utvecklingen fortsätter riskerar hotellbranschen att närma sig flygindustrins modell: låg basnivå, hög tilläggsförsäljning.

Det kan stärka kortsiktiga marginaler.

Men det kan också omdefiniera relationen mellan hotell och gäst.

Och det är där den verkliga affärsfrågan ligger.

