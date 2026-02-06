Flygkriget som avgör hur du kommer resa de nästa tio åren

Flygindustrin älskar sina dueller i flygkriget. Just nu är det Airbus mot Boeing igen. Två tillverkare som tillsammans dominerar nästan hela den globala marknaden och som bygger flygplan som är så lika att till och med inbitna flygnördar ibland får gå på magkänsla snarare än synintryck.
Ungefär 70–80 procent av komponenterna i ett modernt passagerarflygplan är identiska oavsett om det står Airbus eller Boeing på nosen. Motorer, system, elektronik – samma leverantörer, samma standarder. Skillnaderna finns, men de är subtila, menar Realtids egen flygexpert Viggo Cavling i Realtid TV.
Den mest kända sitter i cockpit. Boeing kör med ratt. Airbus med joystick. Flygbranschens motsvarighet till manuell eller automatisk växellåda. Resten av planet är förvånansvärt likt, vilket gör att de flesta passagerare aldrig riktigt vet vad de flyger med. Och ärligt talat bryr de sig inte heller.
Ser man till pengar går det bra för Boeing. Senaste kvartalet visade kraftigt ökade intäkter och en vinst på drygt åtta miljarder dollar. Det låter som seger.
Men i verkligheten är det ändå Airbus som leder. Leveranserna talar sitt tydliga språk. Airbus har fått ut runt 790 flygplan på ett år. Boeing ligger närmare 600. I en bransch där leveransförmåga är hårdvaluta är det ett tydligt övertag.
Orderböckerna hos båda är fyllda långt in på 2030-talet. Det betyder också att det i praktiken är omöjligt att starta ett nytt flygbolag utan tillgång till nya flygplan. Gamla maskiner kostar mer än de smakar. De går sönder, drar mer bränsle och skrämmer bort både passagerare och försäkringsbolag.
Flygplansvärlden delas grovt i två kategorier. Narrowbody och widebody förklarar Realtids flygexpert Viggo Cavling i vår tv-studio. Narrowbody är planen med en mittgång. Det är de som flyger inom Europa och kortare sträckor. Widebody har två gångar och flyger över Atlanten och andra långlinjer.
Ryanair är ett skolexempel på ett bolag som satsar nästan uteslutande på narrowbody. Strategin är enkel. Håll flottan modern, sälj planen innan de blir gamla och pressa kostnaden per stol till max.
Det är här COMAC och deras modell C919 kommer in. Ett kinesiskt narrowbody-plan som redan flyger i Kina och nu testas för europeisk certifiering. Skulle det bli godkänt i EU förändras spelplanen.
ANNONS
Priset är nyckeln. Om C919 kan säljas 20–30 procent billigare än Airbus och Boeing blir det intressant. Ryanairs vd Michael O’Leary har redan flirtat med tanken. För honom handlar allt om kostnad per stol. Kan den sänkas med några euro flyger bolaget mer och billigare. Så enkelt är det.
Elflyget – minibuss snarare än buss
Svenska Heart Aerospace jobbar med elflyg, men i ett helt annat segment. Deras plan rymmer runt 30 passagerare. Det är inte en ersättare till Airbus eller Boeing. Det är snarare en flygande minibuss, menar Viggo Cavling.
Perfekt för korta sträckor som Stockholm–Gotland. Mindre perfekt för Arlanda–Mallorca. Testflygningar kan komma inom några år, kommersiell trafik senare. Det är framtid, men inte massmarknad.