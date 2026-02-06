Flygkriget som avgör hur du kommer resa de nästa tio åren

Ungefär 70–80 procent av komponenterna i ett modernt passagerarflygplan är identiska oavsett om det står Airbus eller Boeing på nosen. Motorer, system, elektronik – samma leverantörer, samma standarder. Skillnaderna finns, men de är subtila, menar Realtids egen flygexpert Viggo Cavling i Realtid TV.

Den mest kända sitter i cockpit. Boeing kör med ratt. Airbus med joystick. Flygbranschens motsvarighet till manuell eller automatisk växellåda. Resten av planet är förvånansvärt likt, vilket gör att de flesta passagerare aldrig riktigt vet vad de flyger med. Och ärligt talat bryr de sig inte heller.

Boeing 787 Dreamliner – en av bolagets viktigaste ordervinnare under 2025. (Foto: AP)

Vem leder racet just nu

Ser man till pengar går det bra för Boeing. Senaste kvartalet visade kraftigt ökade intäkter och en vinst på drygt åtta miljarder dollar. Det låter som seger.

Men i verkligheten är det ändå Airbus som leder. Leveranserna talar sitt tydliga språk. Airbus har fått ut runt 790 flygplan på ett år. Boeing ligger närmare 600. I en bransch där leveransförmåga är hårdvaluta är det ett tydligt övertag.

Orderböckerna hos båda är fyllda långt in på 2030-talet. Det betyder också att det i praktiken är omöjligt att starta ett nytt flygbolag utan tillgång till nya flygplan. Gamla maskiner kostar mer än de smakar. De går sönder, drar mer bränsle och skrämmer bort både passagerare och försäkringsbolag.

