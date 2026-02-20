USA tappar turister – världen reser mer än någonsin

Global återhämtning – men inte i USA

FN:s siffror visar att internationell turism nu i stort sett är tillbaka på tillväxttakten som rådde mellan 2009 och 2019, då resandet ökade med i genomsnitt omkring 5 procent per år. Efter pandemins tvärstopp har efterfrågan varit stark, särskilt för fritidsresor.

Drivkrafterna är flera:

• Hushåll prioriterar upplevelser framför varor

• Flygkapaciteten har byggts upp igen

• Nya långlinjer öppnas mellan Asien, Mellanöstern och Europa

• En växande medelklass i Indien och Sydostasien

Samtidigt ser USA motsatt trend. Nedgången kom redan innan de senaste politiska utspelen om handelstullar och utrikespolitiska konflikter. Analytiker pekar i stället på en kombination av stark dollar, visumprocesser, upplevd osäkerhet och ett förändrat varumärke internationellt.

Elva miljoner färre internationella resenärer besökte USA i fjol. Foto: Kathy Willens/TT

Affärsresandet har förändrats

En annan faktor är att affärsresandet globalt inte återhämtat sig lika snabbt som privatresandet. Länder som aktivt satsat på fritidsresenärer och nya marknader har därför haft bättre utveckling.

Europa och Mellanöstern har exempelvis marknadsfört sig aggressivt mot asiatiska resenärer. Flera destinationer har förenklat visumregler och investerat i flygplatskapacitet.

USA har i jämförelse haft en mer trögrörlig struktur.

Från medelhavsländerna till Norden – Europa gynnas när turismen i USA backar. (Foto: Canva)

Ekonomisk effekt

Turism är en av världens största exportnäringar. För många länder motsvarar den mellan 5 och 10 procent av BNP. I vissa ekonomier betydligt mer.

Att USA tappar 4,2 procent i ett läge där världen växer med 4 procent är därför inte bara en symbolisk skillnad. Det är en strukturell avvikelse i en annars expansiv global marknad.

När resten av världen öppnar dörrarna bredare står USA för första gången på länge i motsatt riktning.

