Det globala resandet och antalet turister ökade med 4 procent under 2025 enligt FN:s turismdivision. Internationella ankomster närmar sig därmed åter nivåerna före pandemin och i flera regioner överträffas de.
USA tappar turister – världen reser mer än någonsin
Europa fortsätter vara världens största turistregion med nära 800 miljoner internationella besökare och en tillväxt på omkring 6 procent jämfört med året innan. Mellanöstern och delar av Asien växer ännu snabbare från lägre nivåer. Flera länder i Afrika och Sydamerika visar tvåsiffriga ökningstal.
Det finns dock ett tydligt undantag.
Enligt den amerikanska myndigheten International Trade Administration minskade antalet utländska besökare till USA med 4,2 procent under 2025. Det motsvarar cirka elva miljoner färre resenärer och ett beräknat intäktsbortfall på runt 443 miljarder kronor, skriver Jan Gradvall i krönika i Di Weekend.
”USA är den enda stora destinationen i världen som visar upp en minskning av utländska besökare”, säger Erik Hansen på branschorganisationen US Travel Association till Financial Times.
Global återhämtning – men inte i USA
FN:s siffror visar att internationell turism nu i stort sett är tillbaka på tillväxttakten som rådde mellan 2009 och 2019, då resandet ökade med i genomsnitt omkring 5 procent per år. Efter pandemins tvärstopp har efterfrågan varit stark, särskilt för fritidsresor.
Drivkrafterna är flera:
• Hushåll prioriterar upplevelser framför varor
• Flygkapaciteten har byggts upp igen
• Nya långlinjer öppnas mellan Asien, Mellanöstern och Europa
• En växande medelklass i Indien och Sydostasien
Samtidigt ser USA motsatt trend. Nedgången kom redan innan de senaste politiska utspelen om handelstullar och utrikespolitiska konflikter. Analytiker pekar i stället på en kombination av stark dollar, visumprocesser, upplevd osäkerhet och ett förändrat varumärke internationellt.
Affärsresandet har förändrats
En annan faktor är att affärsresandet globalt inte återhämtat sig lika snabbt som privatresandet. Länder som aktivt satsat på fritidsresenärer och nya marknader har därför haft bättre utveckling.
Europa och Mellanöstern har exempelvis marknadsfört sig aggressivt mot asiatiska resenärer. Flera destinationer har förenklat visumregler och investerat i flygplatskapacitet.
USA har i jämförelse haft en mer trögrörlig struktur.
Ekonomisk effekt
Turism är en av världens största exportnäringar. För många länder motsvarar den mellan 5 och 10 procent av BNP. I vissa ekonomier betydligt mer.
Att USA tappar 4,2 procent i ett läge där världen växer med 4 procent är därför inte bara en symbolisk skillnad. Det är en strukturell avvikelse i en annars expansiv global marknad.
När resten av världen öppnar dörrarna bredare står USA för första gången på länge i motsatt riktning.