Glöm prylar – nu är det upplevelser och resor som driver BNP

Nu får känslan också ekonomiskt stöd.

Enligt Stockholm Lives rapport Goosebumps-effekten 2026 upplever 74 procent att de känner sig mer hoppfulla efter att ha delat en fysisk liveupplevelse med andra. En majoritet av svenskarna uppger samtidigt att de vill umgås mer i verkligheten och lägga mindre tid på sociala medier och AI-chattar.

Det är inte bara en stämning. Det är en strukturförändring.

Läs även: USA tappar turister – världen reser mer än någonsin

Upplevelseekonomin är inte en trend – den är BNP

Redan på 90-talet myntade Joseph Pine och James Gilmore begreppet ”The Experience Economy”. Då lät det nästan som en marknadsföringsövning. I dag är det nationalekonomi.

Enligt World Travel & Tourism Council beräknas rese- och turismsektorn bidra med omkring 11–12 biljoner dollar till global BNP och stå för runt 10 procent av världens totala ekonomi – med nya rekordnivåer på väg de kommande åren.

I Sverige visar Tillväxtverket att turismens totala konsumtion uppgår till över 400 miljarder kronor och står för en betydande sysselsättning i ekonomin.

ANNONS

Liveindustrin följer samma mönster. Live Nation rapporterade ökade intäkter 2025, och IQ Magazine visar att stadionkoncerternas intäkter globalt har ökat med drygt 300 procent sedan mitten av 2010-talet. Svensk elitfotboll rapporterar samtidigt mycket höga publiksiffror.

Det här är inte nostalgi. Det är kassaflöde.

Läs även: Nya siffror: Hotellen tjänar mer när flyget lyfter igen