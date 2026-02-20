Det är något vackert med att prylarna tappar greppet och upplevelser vinner. Platt-tv:n är redan för liten, soffan redan för beige och bilen redan för långsam. Men en konsertkväll, en fotbollsmatch i ösregn eller en weekend i Rom – de sitter kvar i kroppen. Ibland som ett leende. Ibland som gåshud.
Glöm prylar – nu är det upplevelser och resor som driver BNP
Nu får känslan också ekonomiskt stöd.
Enligt Stockholm Lives rapport Goosebumps-effekten 2026 upplever 74 procent att de känner sig mer hoppfulla efter att ha delat en fysisk liveupplevelse med andra. En majoritet av svenskarna uppger samtidigt att de vill umgås mer i verkligheten och lägga mindre tid på sociala medier och AI-chattar.
Det är inte bara en stämning. Det är en strukturförändring.
Upplevelseekonomin är inte en trend – den är BNP
Redan på 90-talet myntade Joseph Pine och James Gilmore begreppet ”The Experience Economy”. Då lät det nästan som en marknadsföringsövning. I dag är det nationalekonomi.
Enligt World Travel & Tourism Council beräknas rese- och turismsektorn bidra med omkring 11–12 biljoner dollar till global BNP och stå för runt 10 procent av världens totala ekonomi – med nya rekordnivåer på väg de kommande åren.
I Sverige visar Tillväxtverket att turismens totala konsumtion uppgår till över 400 miljarder kronor och står för en betydande sysselsättning i ekonomin.
Liveindustrin följer samma mönster. Live Nation rapporterade ökade intäkter 2025, och IQ Magazine visar att stadionkoncerternas intäkter globalt har ökat med drygt 300 procent sedan mitten av 2010-talet. Svensk elitfotboll rapporterar samtidigt mycket höga publiksiffror.
Det här är inte nostalgi. Det är kassaflöde.
Från ägande till upplevande
Parallellt visar internationell data att hushåll i västvärlden successivt lägger en större andel av sin disponibla inkomst på tjänster och upplevelser snarare än varaktiga varor.
Efter pandemin accelererade utvecklingen. American Express Global Travel Trends Report och flera andra analyser pekar på samma sak: en tydlig majoritet prioriterar resor och upplevelser högt i sin konsumtion. Yngre generationer uttrycker ofta att de värderar minnen högre än ägodelar.
Det är inte för att de blivit asketer. Det är för att de förstått att prylar tappar värde. Upplevelser växer.
En soffa är en kostnad. En resa är en berättelse.
Arenan som social infrastruktur
Goosebumps-effekten tar det ett steg längre. Rapporten lutar sig mot forskning om ”collective effervescence” – Émile Durkheims gamla teori om hur människor i grupp upplever förstärkt samhörighet.
När många svenskar upplever att samhörigheten i landet minskat och oron ökat blir arenan mer än en evenemangsplats. Den blir social infrastruktur.
Carl Heath på RISE konstaterar att digital effektivisering minskar våra ytliga sociala band. Appar ersätter friktion. Effektivt, ja. Men mänskligt torrare.
I det läget blir konserten, matchen och festivalen en motkraft. Ett tillfälligt ”vi” i ett splittrat ”jag”.
Det är här affären finns.
BNP drivs av känslor
När hotell fylls, restauranger går varma och flygplan lyfter är det lätt att räkna kronor. Svårare att mäta är det som händer under huden – arrector pili-musklerna som drar ihop sig när publiken sjunger i takt.
Men kanske är det just där framtidens tillväxt bor.
Vi har byggt ett samhälle där nästan allt kan streamas, beställas och levereras. Kvar finns det som inte går att ladda ner: den kollektiva rysningen.
Prylar driver marginaler. Upplevelser driver rörelse.
Och just nu ser det ut som att BNP föredrar gåshud framför garderober.
