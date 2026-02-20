Miljonbråket om Spy Bar: kommunen ville dubbla hyran

Det är inte varje dag en nattklubb driver process mot kommunen i hyresnämnden. Men på Stureplan är även hyresförhandlingar en kontaktsport. Efter ett och ett halvt års tvist står det nu klart att Stureplansgruppen blir kvar i Arnoldshuset vid Stureplan. De ikoniska klubbarna Spy Bar och Laroy säkras genom nya tioåriga hyresavtal med Stockholms stad, avslöjar Fastighetsnytt.

Bakom beslutet ligger en konflikt om nivåer som i praktiken handlade om tiotals miljoner kronor över tid.

Staden ville ha det dubbla

När avtalen sades upp för omförhandling 2024 krävde staden kraftiga höjningar. För Laroy, 972 kvadratmeter, ville man höja hyran från 5 891 kronor per kvadratmeter till 9 500 kronor – en ökning på 61 procent. För Spy Bar, 432 kvadratmeter, var kravet 10 000 kronor per kvadratmeter, drygt 56 procent upp från tidigare nivå.

Vimal Kovac, vd och grundare av Stureplansgruppen, är allt annat än imponerad.

”De yrkade på hyror som var helt verklighetsfrånvända och försökte få igenom en dubbling”, säger han till Fastighetsnytt.

Hyresnämnden gick dock helt på bolagets linje. Höjningen landade på 1,3 procent för båda lokalerna. Nya nivåer blev 6 481 kronor per kvadratmeter för Spybar och 5 967 kronor för Laroy.

Läs även: Viggo testar Trattoria Giorgio’s i Fältöversten