Stockholms stad ville höja hyran för Spy Bar med över 56 procent och krävde nivåer som enligt ägaren var ”helt verklighetsfrånvända”. Efter en utdragen tvist i hyresnämnden, som kostat miljoner i advokatarvoden, landade höjningen på blygsamma 1,3 procent – och ett av Stureplans mest ikoniska varumärken kan andas ut.
Miljonbråket om Spy Bar: kommunen ville dubbla hyran
Det är inte varje dag en nattklubb driver process mot kommunen i hyresnämnden. Men på Stureplan är även hyresförhandlingar en kontaktsport. Efter ett och ett halvt års tvist står det nu klart att Stureplansgruppen blir kvar i Arnoldshuset vid Stureplan. De ikoniska klubbarna Spy Bar och Laroy säkras genom nya tioåriga hyresavtal med Stockholms stad, avslöjar Fastighetsnytt.
Bakom beslutet ligger en konflikt om nivåer som i praktiken handlade om tiotals miljoner kronor över tid.
Staden ville ha det dubbla
När avtalen sades upp för omförhandling 2024 krävde staden kraftiga höjningar. För Laroy, 972 kvadratmeter, ville man höja hyran från 5 891 kronor per kvadratmeter till 9 500 kronor – en ökning på 61 procent. För Spy Bar, 432 kvadratmeter, var kravet 10 000 kronor per kvadratmeter, drygt 56 procent upp från tidigare nivå.
Vimal Kovac, vd och grundare av Stureplansgruppen, är allt annat än imponerad.
”De yrkade på hyror som var helt verklighetsfrånvända och försökte få igenom en dubbling”, säger han till Fastighetsnytt.
Hyresnämnden gick dock helt på bolagets linje. Höjningen landade på 1,3 procent för båda lokalerna. Nya nivåer blev 6 481 kronor per kvadratmeter för Spybar och 5 967 kronor för Laroy.
Läs även: Viggo testar Trattoria Giorgio’s i Fältöversten
Fem miljoner för ett hyresavtal
Processen har kostat Stureplansgruppen över 5 miljoner kronor i rättegångskostnader.
”Det är bedrövligt att vi har lagt över 5 miljoner kronor för att ta hand om ett hyresavtal. Staden har säkert lagt några miljoner också. Man slösar på både sina egna och andras pengar på det här sättet”, säger Kovac.
Bolaget, som omsatte 1,8 miljarder kronor i fjol, har varit hyresgäst i fastigheten i 30 år och investerat över 80 miljoner kronor i lokalerna. Bland annat har man sänkt golv i källarplan för att skapa takhöjd och byggt nya interntrappor.
Hyresnämnden slog fast att sådana investeringar, som hyresgästen själv bekostat, inte får ligga till grund för hyreshöjningar. Stadens jämförelser med lyxkrogar på adresser som Hamngatan och Grev Turegatan underkändes också som icke jämförbara.
Läs även: Viggos topplista: Krogklassiker i Stockholm
Kommunen som fastighetsägare
Kovac riktar även principiell kritik mot att kommunen äger kommersiella fastigheter i den här kategorin.
”Sälj till Alecta eller Balder och fokusera på skolor, bibliotek och simhallar i stället”, säger han.
Från politiskt håll är tonen mer återhållsam. Fastighetsnämndens ordförande Alexandra Mattsson framhåller att staden inte kommenterar enskilda förhandlingar men är glad att parterna kunnat enas. Hon betonar också att fastigheten är centralt belägen, kulturhistoriskt värdefull och genererar hyresintäkter som kommer stockholmarna till del.
Läs även: Viggo testar Brasserie Astoria
Tio år av stabilitet
För att undvika en ny tvist inom kort har parterna nu tecknat ett tioårigt avtal, med successiva höjningar fram till 2035. Exakta nivåer är inte offentliga, men utgångspunkten är hyresnämndens beslut, inte stadens ursprungliga krav.
Affärsmässigt innebär det stabilitet för Stureplansgruppen och säkrade intäkter för staden. Symboliskt är det större än så. Stureplan är en av landets mest exponerade kommersiella adresser. När kommunen och en nöjeskoncern bråkar där handlar det inte bara om hyra per kvadratmeter.
Den här gången blev utfallet 1,3 procent. I Stureplansmått mätt är det nästan låg volym.
Det klassiska sunkhaket flyttar till Vasagatan
Efter mer än 40 år på Sveavägen lämnar sunkhaket Hard Rock Cafe Stockholm sin gamla adress och kliver rakt in i citypulsen. Inom kort öppnar man på hörnet