Här avgörs allt – Stockholms bästa hotell i det som faktiskt spelar roll

Bästa reception – människan bakom disken

Det finns drygt 200 hotell i samma stad. Fem platser. Resten får försöka igen. Och ändå är det här en kategori där applåderna sällan hörs.

“Smile with your eyes” låter som något från en LinkedIn-post. I verkligheten är det ett hantverk.

Receptionen är hotellets nervsystem. Här avgörs allt på några sekunder. Är du stressad, trött, förbannad eller bara lite existentiellt låg efter en försening i Frankfurt – det märks direkt.

De bästa läser rummet snabbare än gästen själv. Det är också tydligt i Loopons data.

ProfilHotels Central ligger mitt i city, men med koll på varje gäst.

Nominerade:

– Clarion Hotel Amaranten

– Hotel Birger Jarl

– Nordic Light Hotel

– HOBO

– ProfilHotels Central

Motivering för att bli topp fem: Personlig service utan att bli privat. Effektivitet utan att bli kall. De här hotellen lyckas med det som många missar: att vara mänskliga utan att bli långsamma. Incheckning ska gå fort, men kännas som att någon faktiskt såg dig.

Clarion Hotel Sign är ett hotell som syns – och svarar när gästerna hör av sig.

Bästa sociala medier – där ryktet avgörs

Drygt 200 hotell slåss om uppmärksamheten. Här avgörs matchen i realtid.

Och som vanligt: de som gör jobbet bäst får minst beröm.

Internet förändrade inte människan. Bara hastigheten på skvallret.

Ett hotell som inte svarar på kritik online signalerar samma sak som en receptionist som tittar bort: vi bryr oss inte.

De här hotellen gör motsatsen. De svarar. De deltar. De förstår att dialogen är en del av produkten. Loopons underlag bekräftar bilden.

Stockholms Stadshotell är ett hotell som växer i takt med sitt rykte online.

Nominerade:

– Clarion Hotel Sign

– Hotel At Six

– Clarion Hotel Stockholm

– Miss Clara by Nobis

– Stockholms Stadshotell

Motivering för att bli topp fem: Stark närvaro, många recensioner och – viktigast av allt – aktiva svar. Här finns inget svart hål. Gäster blir sedda även efter utcheckning. Det är så man bygger återbesök 2026.

På Lydmar finns ett ledarskap som syns i atmosfären.

Bästa hotelldirektör – jobbet ingen ser

Att ta sig till topp fem av drygt 200 hotell är svårt nog. Att göra det som chef, år efter år, är något annat.

Och ändå sker det mesta i det tysta. Inga rubriker. Inga jubel. Bara resultat.

Alla pratar om koncept. Få pratar om ledarskap.

Men sanningen är enkel: ett bra hotell är alltid ett resultat av en bra chef. Eller tvärtom.

De här direktörerna har inte bara förvaltat – de har byggt. Och resultaten syns i både kultur och data från Loopon.

Historia kräver styrning – på Berns finns den.

Nominerade:

– NOFO Hotel

– Hotel C Stockholm

– Berns Hotel

– Lydmar Hotel

– Home Hotel Tapto

Motivering för att bli topp fem: Tydligt ledarskap, stark kultur och ett fokus på både personal och gäst. Resultatet syns i recensioner, i atmosfär och i att gäster faktiskt kommer tillbaka. Det låter banalt. Det är det inte.

Detta är Realtid Hospitality Event

Den 25 maj samlas besöksnäringen i Stockholm på Clarion Hotel Sign för Realtid Hospitality Event.

Eventet kombinerar affärsmöten, seminarier och prisutdelning i kategorier som hotell, konferens och retreat.

Vinnarna baseras främst på gästdata från Loopon, vilket gör Perfect Weekend Awards till en av få utmärkelser där kundupplevelsen faktiskt styr. Är du och ditt hotell nominerade till Perfect Weekend Awards så anmäler du dig här.