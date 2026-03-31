Glöm takbarer och designlampor. Detta är det som gäller när det kommer till Stockholms bästa hotell i kategorin operations. Vi snackar grundpelarna städningen, receptionen, dialogen med gästen och ledarskapet. Det som faktiskt avgör om ett hotell överlever.
Här avgörs allt – Stockholms bästa hotell i det som faktiskt spelar roll
Nu listas de som fattar det – baserat på unik data från undersökningsföretaget Loopon. Vinnarna koras den 25 maj på Realtid Hospitality Event på Clarion Hotel Sign.
De absolut bästa kommer att gå hem med en Perfect Weekend Award.
Bästa housekeeping – där allt börjar
Det finns drygt 200 hotell i Stockholmsområdet. Att ta sig in på en topp fem-lista i kategorin Bästa housekeeping är en bedrift i Zlatanklass.
Problemet är bara att de som gör jobbet nästan aldrig får applåderna.
För sanningen är mindre glamorös: housekeeping är logistik, sju dagar i veckan, varenda timme, dygnets alla timmar. Ett hotell är i grunden inte glamour. Det är hygien.
Jämförelsen med ett sjukhus är inte överdriven. Du kan ha världens bästa kirurg – eller världens snyggaste lobby – men om det är smutsigt i operationsrummet är det game over. Samma sak på hotell. En hårtuss i badrummet slår ut vilken designsoffa som helst.
De här hotellen har förstått det. På riktigt. Och datan från Loopon visar det tydligt.
De kan vinna Stockholms bästa retreat utanför city
Ett retreat handlar det inte om att bo – utan om att komma bort. Från mejl, möten och tempot som aldrig riktigt släpper i stan.
Nominerade:
– Elite Eden Park Hotel
– Miss Clara by Nobis
– Hotell Skeppsholmen
– Blique by Nobis
– Hotel Kungsträdgården
Motivering för att bli topp fem: Gästerna återkommer till samma sak: rent, konsekvent, pålitligt. Inga överraskningar – vilket i hotellvärlden är det finaste betyg man kan få. Här handlar det inte om en bra dag, utan om ett system som levererar varje dag. Premiumsegmentet kräver det. De här levererar.
Bästa reception – människan bakom disken
Det finns drygt 200 hotell i samma stad. Fem platser. Resten får försöka igen. Och ändå är det här en kategori där applåderna sällan hörs.
“Smile with your eyes” låter som något från en LinkedIn-post. I verkligheten är det ett hantverk.
Receptionen är hotellets nervsystem. Här avgörs allt på några sekunder. Är du stressad, trött, förbannad eller bara lite existentiellt låg efter en försening i Frankfurt – det märks direkt.
De bästa läser rummet snabbare än gästen själv. Det är också tydligt i Loopons data.
Nominerade:
– Clarion Hotel Amaranten
– Hotel Birger Jarl
– Nordic Light Hotel
– HOBO
– ProfilHotels Central
Motivering för att bli topp fem: Personlig service utan att bli privat. Effektivitet utan att bli kall. De här hotellen lyckas med det som många missar: att vara mänskliga utan att bli långsamma. Incheckning ska gå fort, men kännas som att någon faktiskt såg dig.
Bästa sociala medier – där ryktet avgörs
Drygt 200 hotell slåss om uppmärksamheten. Här avgörs matchen i realtid.
Och som vanligt: de som gör jobbet bäst får minst beröm.
Internet förändrade inte människan. Bara hastigheten på skvallret.
Ett hotell som inte svarar på kritik online signalerar samma sak som en receptionist som tittar bort: vi bryr oss inte.
De här hotellen gör motsatsen. De svarar. De deltar. De förstår att dialogen är en del av produkten. Loopons underlag bekräftar bilden.
Nominerade:
– Clarion Hotel Sign
– Hotel At Six
– Clarion Hotel Stockholm
– Miss Clara by Nobis
– Stockholms Stadshotell
Motivering för att bli topp fem: Stark närvaro, många recensioner och – viktigast av allt – aktiva svar. Här finns inget svart hål. Gäster blir sedda även efter utcheckning. Det är så man bygger återbesök 2026.
Bästa hotelldirektör – jobbet ingen ser
Att ta sig till topp fem av drygt 200 hotell är svårt nog. Att göra det som chef, år efter år, är något annat.
Och ändå sker det mesta i det tysta. Inga rubriker. Inga jubel. Bara resultat.
Alla pratar om koncept. Få pratar om ledarskap.
Men sanningen är enkel: ett bra hotell är alltid ett resultat av en bra chef. Eller tvärtom.
De här direktörerna har inte bara förvaltat – de har byggt. Och resultaten syns i både kultur och data från Loopon.
Nominerade:
– NOFO Hotel
– Hotel C Stockholm
– Berns Hotel
– Lydmar Hotel
– Home Hotel Tapto
Motivering för att bli topp fem: Tydligt ledarskap, stark kultur och ett fokus på både personal och gäst. Resultatet syns i recensioner, i atmosfär och i att gäster faktiskt kommer tillbaka. Det låter banalt. Det är det inte.
Detta är Realtid Hospitality Event
Den 25 maj samlas besöksnäringen i Stockholm på Clarion Hotel Sign för Realtid Hospitality Event.
Eventet kombinerar affärsmöten, seminarier och prisutdelning i kategorier som hotell, konferens och retreat.
Vinnarna baseras främst på gästdata från Loopon, vilket gör Perfect Weekend Awards till en av få utmärkelser där kundupplevelsen faktiskt styr. Är du och ditt hotell nominerade till Perfect Weekend Awards så anmäler du dig här.