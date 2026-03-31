Stockholms hotellscen är ett koncentrat av ambition. Här ska allt fungera – från första intrycket i lobbyn till sista kaffet i frukostmatsalen. Men lyx är inte längre bara kristallkronor och marmorgolv. Premium kan lika gärna vara tystnad, tempo eller känslan av att någon redan tänkt klart åt dig.
Här är Stockholms lyxigaste hotell – nu avgör gästerna vem som är bäst
I Perfect Weekend Awards kategorin Bästa hotell lyx möts fem hotell som alla har sin egen tolkning av vad som faktiskt är värt att betala för.
Hotel At Six är maximalism i kontrollerad form. Här är lyx något du ser direkt. Tunga material, konst på väggarna och en lobby som fungerar som både vardagsrum och scen. Premium i det här fallet handlar om att allt känns större än nödvändigt – och just därför rätt.
Grand Hôtel är definitionen av klassisk lyx. Här är premium lika med tradition. Utsikten över Slottet och Strömmen är konstant, servicen konsekvent och upplevelsen förutsägbar på det där sättet som rika människor uppskattar. Inga överraskningar, bara leverans.
Nobis Hotel Stockholm placerar sig mitt emellan. Här är premium tempo. Du är mitt i staden, mitt i rörelsen, och hotellet fungerar som en förlängning av Stockholm snarare än en paus från den. Lyxen är att allt händer runt dig – utan att det blir stökigt.
Villa Dagmar lutar åt det kontinentala. Mindre, varmare och mer socialt. Premium här är känslan av att höra till. Innergården, restaurangen och flödet av människor skapar en miljö där hotellet lika mycket är en mötesplats som en destination.
Ett Hem går i motsatt riktning. Här är lyx lika med frånvaro av allt som stör. Ingen lobby, inga köer, inga onödiga moment. Premium är att någon redan vet hur du vill ha det. Det är diskret, dyrt och nästan provocerande stillsamt.
Fem hotell, fem definitioner av lyx och premium. Frågan är inte vilket som är bäst på papperet, utan vilket som faktiskt fungerar i verkligheten. Den 25 maj får vi svaret när vinnaren koras på Realtid Hospitality Event på Clarion Hotel Sign och vi delar ut våra Perfect Weekend Awards.
Detta är Realtid Hospitality Event
Den 25 maj samlas besöksnäringen i Stockholm på Clarion Hotel Sign för Realtid Hospitality Event.
Eventet kombinerar affärsmöten, seminarier och prisutdelning i kategorier som hotell, konferens och retreat.
Vinnarna baseras främst på gästdata från Loopon, vilket gör det till en av få utmärkelser där kundupplevelsen faktiskt styr. Är du och ditt hotell nominerade till Perfect Weekend Awards så anmäler du dig här.