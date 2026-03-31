Här är Stockholms lyxigaste hotell – nu avgör gästerna vem som är bäst

I Perfect Weekend Awards kategorin Bästa hotell lyx möts fem hotell som alla har sin egen tolkning av vad som faktiskt är värt att betala för.

Lobbyn på Hotel At Six är mer konsthall än hotell – och det är precis poängen. (Foto: Pressbild)

Hotel At Six är maximalism i kontrollerad form. Här är lyx något du ser direkt. Tunga material, konst på väggarna och en lobby som fungerar som både vardagsrum och scen. Premium i det här fallet handlar om att allt känns större än nödvändigt – och just därför rätt.

Här är servicen lika polerad som marmorgolven i entrén. (Foto: Pressbild)

Grand Hôtel är definitionen av klassisk lyx. Här är premium lika med tradition. Utsikten över Slottet och Strömmen är konstant, servicen konsekvent och upplevelsen förutsägbar på det där sättet som rika människor uppskattar. Inga överraskningar, bara leverans.

Nobis lever på sitt läge – mitt i pulsen, mitt i Stockholm. (Foto: Pressbild)

Nobis Hotel Stockholm placerar sig mitt emellan. Här är premium tempo. Du är mitt i staden, mitt i rörelsen, och hotellet fungerar som en förlängning av Stockholm snarare än en paus från den. Lyxen är att allt händer runt dig – utan att det blir stökigt.

Boutiquekänsla med europeisk touch – mer kvarter än kedja. (Foto: Pressbild)

ANNONS

Villa Dagmar lutar åt det kontinentala. Mindre, varmare och mer socialt. Premium här är känslan av att höra till. Innergården, restaurangen och flödet av människor skapar en miljö där hotellet lika mycket är en mötesplats som en destination.