Mest för pengarna – här är hotellen som gör upp om titeln

Stockholms hotellmarknad i mellanklassen är där slaget egentligen står. Här finns inga marginaler för slarv. Antingen fungerar allt – eller så märks det direkt. Läget, sängen, frukosten och tempot i servicen avgör. I kategorin Bästa hotell mellanklass i Perfect Weekend Awards är det fem hotell som sticker ut, inte för sina ambitioner utan för sina resultat.

Hotel Sven Vintappare är ett av stadens minsta hotell – och ett av de mest minnesvärda. Mitt i Gamla stan, i ett hus som känns mer historia än fastighet. Premium här är charm. Du får sneda golv och personlighet i stället för perfektion.

Clas på Hörnet Hotell är kvartershotellet som vägrar bli standardiserat. Här finns en känsla av att någon bryr sig. Stammiskänslan är inte en slogan utan en effekt av hur hotellet faktiskt drivs.

Hotel Hellstens Malmgård erbjuder något ovanligt i Stockholm – lugn. Den gamla herrgårdsmiljön skapar en paus från stadens tempo. Premium här är att kunna checka ut mentalt utan att lämna stan.

Hotel Birger Jarl är ett hotell som levererar utan att krångla till det.

Hotel Birger Jarl är det trygga kortet. Stort, effektivt och konsekvent. Här handlar premium inte om känsla utan om leverans. Allt fungerar, varje gång.