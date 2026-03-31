31 mars
2026

Realtid
MISSA INTE:

Ministern om stängda konton: "Att vara bank kommer med förpliktelser"

Realtid.se
Perfect Weekend

Mest för pengarna – här är hotellen som gör upp om titeln

Pool på taket mitt i city lockar både gäster och stockholmare till Scandic Downcamper. Men räcker det för att vinna Perfect Weekend Awards den 25 maj? (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling

Här finns inga kungasviter som räddar helhetsintrycket. I mellanklassen avgör detaljerna – och gästerna märker allt. Med data från Loopon står det nu klart vilka hotell som faktiskt levererar mest för pengarna. Vinnaren koras den 25 maj på Realtid Hospitality Event på Clarion Hotel Sign.

Stockholms hotellmarknad i mellanklassen är där slaget egentligen står. Här finns inga marginaler för slarv. Antingen fungerar allt – eller så märks det direkt. Läget, sängen, frukosten och tempot i servicen avgör. I kategorin Bästa hotell mellanklass i Perfect Weekend Awards är det fem hotell som sticker ut, inte för sina ambitioner utan för sina resultat.

Här är Stockholms lyxigaste hotell – nu avgör gästerna vem som är bäst

Stockholms hotellscen är ett koncentrat av ambition. Här ska allt fungera – från första intrycket i lobbyn till sista kaffet i frukostmatsalen.
Hotel Sven Vintappare är ett av Stockholms minsta hotell – men med maximal personlighet. (Foto: Pressbild)

Hotel Sven Vintappare är ett av stadens minsta hotell – och ett av de mest minnesvärda. Mitt i Gamla stan, i ett hus som känns mer historia än fastighet. Premium här är charm. Du får sneda golv och personlighet i stället för perfektion.

Clas på Hörnet Hotell är ett kvartershotell med tydlig lokal förankring. (Foto: Pressbild)

Clas på Hörnet Hotell är kvartershotellet som vägrar bli standardiserat. Här finns en känsla av att någon bryr sig. Stammiskänslan är inte en slogan utan en effekt av hur hotellet faktiskt drivs.

Hotel Hellstens Malmgård erbjuder herrgårdsmiljö mitt i staden. Det ger en ovanlig hotellupplevelse som många uppskattar. (Foto: Pressbild)

Hotel Hellstens Malmgård erbjuder något ovanligt i Stockholm – lugn. Den gamla herrgårdsmiljön skapar en paus från stadens tempo. Premium här är att kunna checka ut mentalt utan att lämna stan.

Hotel Birger Jarl är ett hotell som levererar utan att krångla till det.

Hotel Birger Jarl är det trygga kortet. Stort, effektivt och konsekvent. Här handlar premium inte om känsla utan om leverans. Allt fungerar, varje gång.

Downtown Camper by Scandic är ett hotell där upplevelsen fortsätter långt utanför rummet. (Foto: Pressbild)

Downtown Camper by Scandic är hotellet som gör tvärtom. Här är det rörelse, aktiviteter och sociala ytor som gäller. Premium är upplevelsen runt rummet, inte bara själva rummet.

Fem hotell, fem olika sätt att skapa värde. Här avgörs inte vinnaren av vem som lovar mest – utan av vem som levererar. Den 25 maj vet vi svaret.

Detta är Realtid Hospitality Event

Den 25 maj samlas besöksnäringen i Stockholm på Clarion Hotel Sign för Realtid Hospitality Event.
Eventet kombinerar affärsmöten, seminarier och prisutdelning i kategorier som hotell, konferens och retreat.
Vinnarna baseras främst på gästdata från Loopon, vilket gör det till en av få utmärkelser där kundupplevelsen faktiskt styr. Är du och ditt hotell nominerade till Perfect Weekend Awards så anmäler du dig här.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Senaste lediga jobben

Mest läst i kategorin