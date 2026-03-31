Här finns inga kungasviter som räddar helhetsintrycket. I mellanklassen avgör detaljerna – och gästerna märker allt. Med data från Loopon står det nu klart vilka hotell som faktiskt levererar mest för pengarna. Vinnaren koras den 25 maj på Realtid Hospitality Event på Clarion Hotel Sign.
Mest för pengarna – här är hotellen som gör upp om titeln
Stockholms hotellmarknad i mellanklassen är där slaget egentligen står. Här finns inga marginaler för slarv. Antingen fungerar allt – eller så märks det direkt. Läget, sängen, frukosten och tempot i servicen avgör. I kategorin Bästa hotell mellanklass i Perfect Weekend Awards är det fem hotell som sticker ut, inte för sina ambitioner utan för sina resultat.
Stockholms hotellscen är ett koncentrat av ambition. Här ska allt fungera – från första intrycket i lobbyn till sista kaffet i frukostmatsalen.
Hotel Sven Vintappare är ett av stadens minsta hotell – och ett av de mest minnesvärda. Mitt i Gamla stan, i ett hus som känns mer historia än fastighet. Premium här är charm. Du får sneda golv och personlighet i stället för perfektion.
Clas på Hörnet Hotell är kvartershotellet som vägrar bli standardiserat. Här finns en känsla av att någon bryr sig. Stammiskänslan är inte en slogan utan en effekt av hur hotellet faktiskt drivs.
Hotel Hellstens Malmgård erbjuder något ovanligt i Stockholm – lugn. Den gamla herrgårdsmiljön skapar en paus från stadens tempo. Premium här är att kunna checka ut mentalt utan att lämna stan.
Hotel Birger Jarl är det trygga kortet. Stort, effektivt och konsekvent. Här handlar premium inte om känsla utan om leverans. Allt fungerar, varje gång.
Downtown Camper by Scandic är hotellet som gör tvärtom. Här är det rörelse, aktiviteter och sociala ytor som gäller. Premium är upplevelsen runt rummet, inte bara själva rummet.
Fem hotell, fem olika sätt att skapa värde. Här avgörs inte vinnaren av vem som lovar mest – utan av vem som levererar. Den 25 maj vet vi svaret.
Detta är Realtid Hospitality Event
Den 25 maj samlas besöksnäringen i Stockholm på Clarion Hotel Sign för Realtid Hospitality Event.
Eventet kombinerar affärsmöten, seminarier och prisutdelning i kategorier som hotell, konferens och retreat.
Vinnarna baseras främst på gästdata från Loopon, vilket gör det till en av få utmärkelser där kundupplevelsen faktiskt styr. Är du och ditt hotell nominerade till Perfect Weekend Awards så anmäler du dig här.