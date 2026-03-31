Här är Stockholms mest prisvärda hotell – den 25 maj vet vi vem som är bäst

I den här kategorin med ungefär 60 prisvärda hotell i Stockholm försvinner alla ursäkter. Gästerna accepterar enklare standard – men inte slarv. Rent, tryggt och fungerande är minimikrav. Allt utöver det är bonus. Och det är just där de nominerade skiljer ut sig.

Generator Stockholm är ett socialt hotell där resenärer från hela världen möts i gemensamma ytor. (Foto: Pressbild)

Generator Stockholm är ungdomligt, socialt och effektivt. Här bor backpackers, weekendresenärer och grupper som hellre lägger pengarna på upplevelser än på rummet. Premium i den här klassen är stämning – och den levererar Generator.

Ett hotell på vattnet med utsikt över Riddarfjärden. (Foto: Pressbild)

Mälardrottningen Hotell & Restaurant erbjuder något så ovanligt som att bo på en båt mitt i stan. Utsikten över Riddarfjärden gör mycket av jobbet. Här är premium känslan av att få något unikt utan att priset skenar.

Hotel Hornsgatan är ett litet och enkelt hotell med fokus på det grundläggande. (Foto: Pressbild)

Hotel Hornsgatan är det lilla hotellet som gör det enkelt. Inga krusiduller, inga överraskningar. Rent, tryggt och med ett läge som fungerar. Premium här är att allt är precis som det ska vara.

På Best Western Hotel at 108 vet du exakt vad du får – varje gång. (Foto: Pressbild)

Best Western Hotel at 108 är kedjehotellet som vet exakt vad det gör. Effektivt, standardiserat och pålitligt. Här är premium lika med konsekvens – du vet vad du får, och du får det.