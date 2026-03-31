Här handlar det inte om lyx eller stora gester. Här handlar det om att få ut maximalt av varje krona. I kategorin Bästa hotell prisvärt i Perfect Weekend Awards är det gästerna som sätter betygen. Med data från Loopon har fem hotell tagit sig till final – alla med samma mål: att leverera mer än vad priset antyder. Vinnaren koras den 25 maj på Realtid Hospitality Event på Clarion Hotel Sign.
Här är Stockholms mest prisvärda hotell – den 25 maj vet vi vem som är bäst
I den här kategorin med ungefär 60 prisvärda hotell i Stockholm försvinner alla ursäkter. Gästerna accepterar enklare standard – men inte slarv. Rent, tryggt och fungerande är minimikrav. Allt utöver det är bonus. Och det är just där de nominerade skiljer ut sig.
Mest för pengarna – här är hotellen som gör upp om titeln
Här finns inga kungasviter som räddar helhetsintrycket. I mellanklassen avgör detaljerna – och gästerna märker allt. Med data från Loopon står det nu klart vilka hotell
Generator Stockholm är ungdomligt, socialt och effektivt. Här bor backpackers, weekendresenärer och grupper som hellre lägger pengarna på upplevelser än på rummet. Premium i den här klassen är stämning – och den levererar Generator.
Mälardrottningen Hotell & Restaurant erbjuder något så ovanligt som att bo på en båt mitt i stan. Utsikten över Riddarfjärden gör mycket av jobbet. Här är premium känslan av att få något unikt utan att priset skenar.
Hotel Hornsgatan är det lilla hotellet som gör det enkelt. Inga krusiduller, inga överraskningar. Rent, tryggt och med ett läge som fungerar. Premium här är att allt är precis som det ska vara.
Best Western Hotel at 108 är kedjehotellet som vet exakt vad det gör. Effektivt, standardiserat och pålitligt. Här är premium lika med konsekvens – du vet vad du får, och du får det.
Ibis Styles Stockholm Odenplan lutar åt det lekfulla hållet. Färg, form och en lättare ton gör att vistelsen känns mindre funktionell och mer avslappnad. Premium här är känslan av att det finns en idé bakom upplevelsen.
Fem hotell, fem sätt att vara prisvärd. Här avgörs inte vinnaren av vem som lovar mest – utan av vem som faktiskt levererar i verkligheten.
Detta är Realtid Hospitality Event
Den 25 maj samlas besöksnäringen i Stockholm på Clarion Hotel Sign för Realtid Hospitality Event.
Eventet kombinerar affärsmöten, seminarier och prisutdelning i kategorier som hotell, konferens och retreat.
Vinnarna baseras främst på gästdata från Loopon, vilket gör det till en av få utmärkelser där kundupplevelsen faktiskt styr. Är du och ditt hotell nominerade till Perfect Weekend Awards så anmäler du dig här.