De kan vinna Stockholms bästa retreat utanför city

Med data från Loopon står fem namn kvar. Vinnaren koras den 25 maj på Realtid Hospitality Event på Clarion Hotel Sign.

Det här är kategorin där lyx och premium får en annan betydelse. Det handlar mindre om material och mer om effekt. Hur snabbt du varvar ner. Hur länge du vill stanna. Och om du faktiskt kommer tillbaka. Totalt finns det minst 30 retreat-hotell runt i Stockholm, så att bara vara nominerad är alltså stort.

Yasuragi är japansk stillhet med fokus på ritual och återhämtning. (Foto: Pressbild)

Yasuragi är veteranen i sammanhanget. Japansk estetik, badritualer och en konsekvent filosofi om stillhet. Här är premium struktur. Allt är uttänkt, från tystnaden till tofflorna.

Ellery Beach House är pool, musik och social energi vid vattnet. (Foto: Pressbild)

Ellery Beach House är motsatsen. Här är det socialt, livligt och nästan festligt. Pool, musik och en känsla av att retreat också kan vara energi. Premium är stämningen – inte tystnaden.

Hagastrand har fått ett modernt spa med fokus på hälsa och rörelse. (Foto: Pressbild)

Hagastrand lutar åt det moderna spa-konceptet. Rent, avskalat och med fokus på hälsa. Här är premium funktion. Du åker hit för att må bättre – och det märks.

Villa Lovik är en klassisk anläggning i ny tappning. (Foto: Pressbild)

Villa Lovik är det klassiska konferenshotellet som hittat en ny roll. Mindre corporate, mer destination. Premium här är balansen mellan arbete och vila – utan att något tar över.