31 mars
2026

Realtid
Perfect Weekend

De kan vinna Stockholms bästa retreat utanför city

Ett retreat som lika gärna är en fest. (Foto: Pressbild/Ellery Beach)
Viggo Cavling

Ett retreat handlar det inte om att bo – utan om att komma bort. Från mejl, möten och tempot som aldrig riktigt släpper i stan. I kategorin Bästa retreat utanför city i Perfect Weekend Awards är det gästerna som avgör vilka anläggningar som faktiskt levererar lugn, upplevelse och återhämtning.

Med data från Loopon står fem namn kvar. Vinnaren koras den 25 maj på Realtid Hospitality Event på Clarion Hotel Sign.

Det här är kategorin där lyx och premium får en annan betydelse. Det handlar mindre om material och mer om effekt. Hur snabbt du varvar ner. Hur länge du vill stanna. Och om du faktiskt kommer tillbaka. Totalt finns det minst 30 retreat-hotell runt i Stockholm, så att bara vara nominerad är alltså stort.

Yasuragi är japansk stillhet med fokus på ritual och återhämtning. (Foto: Pressbild)

Yasuragi är veteranen i sammanhanget. Japansk estetik, badritualer och en konsekvent filosofi om stillhet. Här är premium struktur. Allt är uttänkt, från tystnaden till tofflorna.

Ellery Beach House är pool, musik och social energi vid vattnet. (Foto: Pressbild)

Ellery Beach House är motsatsen. Här är det socialt, livligt och nästan festligt. Pool, musik och en känsla av att retreat också kan vara energi. Premium är stämningen – inte tystnaden.

Hagastrand har fått ett modernt spa med fokus på hälsa och rörelse. (Foto: Pressbild)

Hagastrand lutar åt det moderna spa-konceptet. Rent, avskalat och med fokus på hälsa. Här är premium funktion. Du åker hit för att må bättre – och det märks.

Villa Lovik är en klassisk anläggning i ny tappning. (Foto: Pressbild)

Villa Lovik är det klassiska konferenshotellet som hittat en ny roll. Mindre corporate, mer destination. Premium här är balansen mellan arbete och vila – utan att något tar över.

Skepparholmen är ett retreat där enkelheten är själva lyxen. (Foto: Pressbild)

Skepparholmen erbjuder naturen som huvudnummer. Skogen, vattnet och avståndet till stan gör jobbet. Här är premium enkelhet. Inget som stör, inget som stressar.

Fem retreat, fem sätt att koppla ner. Frågan är inte vilket som är snyggast – utan vilket som faktiskt fungerar när du behöver det som mest. Den 25 maj vet vi svaret.

Detta är Realtid Hospitality Event

Den 25 maj samlas besöksnäringen i Stockholm på Clarion Hotel Sign för Realtid Hospitality Event.
Eventet kombinerar affärsmöten, seminarier och prisutdelning i kategorier som hotell, konferens och retreat.
Vinnarna baseras främst på gästdata från Loopon, vilket gör det till en av få utmärkelser där kundupplevelsen faktiskt styr. Är du och ditt hotell nominerade till Perfect Weekend Awards så anmäler du dig här.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

