Ett retreat handlar det inte om att bo – utan om att komma bort. Från mejl, möten och tempot som aldrig riktigt släpper i stan. I kategorin Bästa retreat utanför city i Perfect Weekend Awards är det gästerna som avgör vilka anläggningar som faktiskt levererar lugn, upplevelse och återhämtning.
De kan vinna Stockholms bästa retreat utanför city
Med data från Loopon står fem namn kvar. Vinnaren koras den 25 maj på Realtid Hospitality Event på Clarion Hotel Sign.
Det här är kategorin där lyx och premium får en annan betydelse. Det handlar mindre om material och mer om effekt. Hur snabbt du varvar ner. Hur länge du vill stanna. Och om du faktiskt kommer tillbaka. Totalt finns det minst 30 retreat-hotell runt i Stockholm, så att bara vara nominerad är alltså stort.
Yasuragi är veteranen i sammanhanget. Japansk estetik, badritualer och en konsekvent filosofi om stillhet. Här är premium struktur. Allt är uttänkt, från tystnaden till tofflorna.
Ellery Beach House är motsatsen. Här är det socialt, livligt och nästan festligt. Pool, musik och en känsla av att retreat också kan vara energi. Premium är stämningen – inte tystnaden.
Hagastrand lutar åt det moderna spa-konceptet. Rent, avskalat och med fokus på hälsa. Här är premium funktion. Du åker hit för att må bättre – och det märks.
Villa Lovik är det klassiska konferenshotellet som hittat en ny roll. Mindre corporate, mer destination. Premium här är balansen mellan arbete och vila – utan att något tar över.
Skepparholmen erbjuder naturen som huvudnummer. Skogen, vattnet och avståndet till stan gör jobbet. Här är premium enkelhet. Inget som stör, inget som stressar.
Fem retreat, fem sätt att koppla ner. Frågan är inte vilket som är snyggast – utan vilket som faktiskt fungerar när du behöver det som mest. Den 25 maj vet vi svaret.
Detta är Realtid Hospitality Event
Den 25 maj samlas besöksnäringen i Stockholm på Clarion Hotel Sign för Realtid Hospitality Event.
Eventet kombinerar affärsmöten, seminarier och prisutdelning i kategorier som hotell, konferens och retreat.
Vinnarna baseras främst på gästdata från Loopon, vilket gör det till en av få utmärkelser där kundupplevelsen faktiskt styr. Är du och ditt hotell nominerade till Perfect Weekend Awards så anmäler du dig här.