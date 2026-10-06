Han ser ut som en ung Bill Gates – nu vill han förändra krogbranschen

En telefon som ringer på en restaurang kan betyda intäkter. Men när hovmästaren samtidigt ska ta emot ett sällskap, reda ut en dubbelbokning och ordna stamgästens favoritbord är det lätt att samtalet förblir obesvarat.

I mejlkorgen ligger dessutom frågor om födelsedagsmiddagar, lediga bord och sällskap som blivit fler sedan bokningen gjordes. Medan personalen arbetar i matsalen hinner en annan restaurang svara och ta affären.

Det är i den vardagen Elyra har hittat sin marknad. När jag möter medgrundaren Felix Odeberg Glasenapp tänker jag på en ung Bill Gates: en nörd med affärssinne, som gärna pratar kod men också förstår värdet av en extra betalande gäst.

Affärsidén låg i ett missat samtal

Felix Odeberg Glasenapp och medgrundaren Alan Wernefeldt Mando har känt varandra sedan lågstadiet. Sommaren 2025 bestämde de sig för att arbeta tillsammans, lånade ett kontor som stod tomt under semestern och började leta efter ett problem att lösa.

De kunde matematik och programmering, men saknade erfarenhet av restaurangdrift. När de ringde en restaurang utan att få svar såg de en möjlighet att använda AI.

För att förstå verksamheten kontaktade de krögare. På en restaurang i Uppsala fick de stå bredvid hovmästaren under tre timmars service och följa arbetsflödena. Där upptäckte de hur mycket tid som gick till bokningar och administration.

”Man vill fokusera på människor, man vill fokusera på koncept och mat”, säger Felix.

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Mötet med restaurangerna fick honom att lämna studierna i teknisk fysik på KTH. Planen att forska fick ge plats åt möjligheten att bygga något som kunderna kunde använda direkt.