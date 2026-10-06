Ett obesvarat samtal blev början på Elyra, som använder AI för att svara i krogbranschens telefoner och mejlkorgar. Nu uppger bolaget att det har kontrakt med 200 restauranger och har börjat expandera utanför Sverige. Perfect Weekends Viggo Cavling möter Felix Odeberg Glasenapp, en 20-årig grundare som ser ut som en ung Bill Gates och förenar tekniknördens koncentration med ett tydligt affärssinne.
Han ser ut som en ung Bill Gates – nu vill han förändra krogbranschen
En telefon som ringer på en restaurang kan betyda intäkter. Men när hovmästaren samtidigt ska ta emot ett sällskap, reda ut en dubbelbokning och ordna stamgästens favoritbord är det lätt att samtalet förblir obesvarat.
I mejlkorgen ligger dessutom frågor om födelsedagsmiddagar, lediga bord och sällskap som blivit fler sedan bokningen gjordes. Medan personalen arbetar i matsalen hinner en annan restaurang svara och ta affären.
Det är i den vardagen Elyra har hittat sin marknad. När jag möter medgrundaren Felix Odeberg Glasenapp tänker jag på en ung Bill Gates: en nörd med affärssinne, som gärna pratar kod men också förstår värdet av en extra betalande gäst.
Affärsidén låg i ett missat samtal
Felix Odeberg Glasenapp och medgrundaren Alan Wernefeldt Mando har känt varandra sedan lågstadiet. Sommaren 2025 bestämde de sig för att arbeta tillsammans, lånade ett kontor som stod tomt under semestern och började leta efter ett problem att lösa.
De kunde matematik och programmering, men saknade erfarenhet av restaurangdrift. När de ringde en restaurang utan att få svar såg de en möjlighet att använda AI.
För att förstå verksamheten kontaktade de krögare. På en restaurang i Uppsala fick de stå bredvid hovmästaren under tre timmars service och följa arbetsflödena. Där upptäckte de hur mycket tid som gick till bokningar och administration.
”Man vill fokusera på människor, man vill fokusera på koncept och mat”, säger Felix.
Mötet med restaurangerna fick honom att lämna studierna i teknisk fysik på KTH. Planen att forska fick ge plats åt möjligheten att bygga något som kunderna kunde använda direkt.
AI tar telefonen och mejlkorgen hos krogbranschen
Elyras AI-agenter svarar i telefon och på restaurangernas e-post, hanterar bokningsärenden och hjälper till med väntelistor och bordsplacering.
Enligt Felix kan gästerna få mejlsvar inom en minut. Bolaget uppger också att telefonagenterna hanterar omkring 20 000 samtal i månaden och löser merparten av ärendena hela vägen.
Inför starten går Elyra igenom restaurangens rutiner med bland andra hovmästare och restaurangchef. Systemet ska veta hur just den verksamheten vill ta emot sina gäster.
Jag frågar om det kan komma ihåg att jag gärna sitter vid bord 14 på Riche. Enligt Felix kan gästernas önskemål sparas och följa med nästa bokning, om gästen godkänner det. Stamgästen slipper börja om när hovmästaren byter jobb.
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Fler gäster på samma antal stolar
Affärsvärdet blir konkret om fler förfrågningar leder till bokningar och färre stolar står tomma.
Felix lyfter Tavolo i Göteborg som exempel. Efter införandet nådde restaurangen enligt honom ett lördagsrekord på 1 031 gäster, jämfört med det tidigare rekordet på 971. Han kopplar ökningen till snabbare svar, hantering av väntelistor och bättre bordsplacering.
På Sushi Sho, med 16 sittplatser enligt intervjun, ser kalkylen annorlunda ut. Där kan en enda extra bokning få betydelse. Elyra vill kunna sälja samma plattform till både stora matsalar och små restauranger med högt värde per kuvert.
Silicon Valley fick vänta
Efter flera ansökningar blev grundarna antagna till det amerikanska startup-programmet Y Combinator och reste till San Francisco.
De svenska kunderna behövde dock hjälp när Kalifornien sov. En restauranglansering började vid midnatt lokal tid, medan arbetsdagen hemma precis hade dragit igång.
Efter ungefär en månad återvände grundarna till Stockholm. De reste senare tillbaka för programmets avslutande presentation, men valde att bygga huvudkontoret i Sverige. Silicon Valley hade sina fördelar, men samma tidszon som kunderna visade sig också vara en tillgång.
200 kontrakt och fler marknader
Vid intervjun uppger Felix att Elyra är i drift på 59 restauranger och har kontrakt med 200.
Han anger en omsättningsnivå på 13 miljoner kronor, men siffran omfattar även kontrakterade restauranger som ännu inte är i drift. Uppgiften beskriver därmed den kontrakterade affären snarare än redan redovisade intäkter.
Enligt Felix har samtliga genomförda piloter lett till fortsatt utrullning. Den första restaurangen i London har lanserats, Oslo står näst på tur och Köpenhamn och Spanien förbereds.
Nu ska barndomsvännerna visa att verksamheten fungerar även när kunderna blir fler och avstånden längre. Felix växlar mellan kodning, försäljning och uppföljning med krögare, som gärna vill veta om tekniken fyller bord innan de frågar hur den fungerar.
Perfect Weelend fakta: Elyra – AI-drivet bokningssystem för krogbranschen
Elyra uppger att bolaget har kunder som Pontus Frithiof Group, Stureplansgruppen, Melanders Group, Urban Italian Group, Götaplatsgruppen, AG och Sushi Sho, med flera.
Bolaget är verksamt i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Spanien.
Tillväxt: Från noll till 13 miljoner kronor i kontrakterad årlig återkommande intäkt (ARR) på tre månader.
Pilotkonvertering: Elyra uppger att samtliga piloter har lett till affär, även i konkurrens med internationella aktörer som SevenRooms och OpenTable.
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