Det har länge ryktats om en konflikt mellan Tommy Myllymäki och Svenska Brasseriers grundare PG Nilsson. Nu är skilsmässan ett faktum. Och som vid många andra skilsmässor handlar en stor del av uppgörelsen om vem som ska behålla vad.

Svenska Brasserier tar över hela Aira på Djurgården, restaurangen som Myllymäki och Pi Le byggt upp till två stjärnor i Guide Michelin. Kockduon köper i sin tur ut Svenska Brasserier från verksamheterna på NK.

Därmed avslutas ett av de mest uppmärksammade samarbetena i Stockholms restaurangvärld.

Restaurang Liv blev droppen

Enligt Dagens industri och Viggos dagbok började sprickan bli tydlig när Myllymäki och Pi Le öppnade restaurang Liv vid Slussen tidigare i år, utan Svenska Brasseriers medverkan.

PG Nilsson beskriver i tidningen hur de två parterna fått allt svårare att enas om framtiden.

”Det finns många versioner av det där ryktet, men vi tyckte inte att det var läge att öppna Liv. Det var där det blev väldigt tydligt att vi vill olika saker och då blir konsekvensen ganska given”, säger han till Di.

Diskussionen kom till slut att handla om vem som skulle köpa ut vem.

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Svenska Brasserier ägde ursprungligen 51 procent av Aira medan Myllymäki hade 49 procent. Han överlät senare fem procentenheter till Pi Le.

På Bobergs har ägarförhållandet varit det omvända, med kockduon som majoritetsägare.