Efter tio års samarbete går två av Sveriges mest kända stjärnkockar skilda vägar från restaurangprofilen PG Nilsson. Tommy Myllymäki och Pi Le lämnar tvåstjärniga Aira på Djurgården och startar restauranggruppen Kile. Redan nästa år väntar en ny restaurang på Regeringsgatan och 100 nya medarbetare ska rekryteras.
Stjärnkockarna lämnar Svenska Brasserier och bygger egen krogkoncern
Det har länge ryktats om en konflikt mellan Tommy Myllymäki och Svenska Brasseriers grundare PG Nilsson. Nu är skilsmässan ett faktum. Och som vid många andra skilsmässor handlar en stor del av uppgörelsen om vem som ska behålla vad.
Svenska Brasserier tar över hela Aira på Djurgården, restaurangen som Myllymäki och Pi Le byggt upp till två stjärnor i Guide Michelin. Kockduon köper i sin tur ut Svenska Brasserier från verksamheterna på NK.
Därmed avslutas ett av de mest uppmärksammade samarbetena i Stockholms restaurangvärld.
Restaurang Liv blev droppen
Enligt Dagens industri och Viggos dagbok började sprickan bli tydlig när Myllymäki och Pi Le öppnade restaurang Liv vid Slussen tidigare i år, utan Svenska Brasseriers medverkan.
PG Nilsson beskriver i tidningen hur de två parterna fått allt svårare att enas om framtiden.
”Det finns många versioner av det där ryktet, men vi tyckte inte att det var läge att öppna Liv. Det var där det blev väldigt tydligt att vi vill olika saker och då blir konsekvensen ganska given”, säger han till Di.
Diskussionen kom till slut att handla om vem som skulle köpa ut vem.
Svenska Brasserier ägde ursprungligen 51 procent av Aira medan Myllymäki hade 49 procent. Han överlät senare fem procentenheter till Pi Le.
På Bobergs har ägarförhållandet varit det omvända, med kockduon som majoritetsägare.
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Nya Kile samlar fem verksamheter
Den nya restauranggruppen får namnet Kile, bildat av slutet på Myllymäkis efternamn och Pi Les efternamn.
I gruppen ingår Liv vid Slussen, Bobergs Matsal, Nordiska Kantinen och Akvileja på NK samt kaffebaren Betonia vid Kungsträdgården.
Gruppen ska också ansvara för mat och dryck på Spotifys huvudkontor.
”Trots att vi driver flera olika verksamheter med olika inriktning är det viktigt för oss att det finns en tydlig röd tråd. Den handlar om att aldrig kompromissa med kvaliteten”, säger Pi Le i ett pressmeddelande.
Kile drivs enligt branschsajten Thatsup utan externa investerare, åtminstone inledningsvis.
På NK ska Bobergs utvecklas med kvällsservering och högre gastronomiska ambitioner. Den anrika matsalen, som öppnade 1915, får därmed en tydligare profil som fine dining-restaurang.
Hundra nya jobb på Regeringsgatan
Nästa stora projekt är en ny restaurang på Regeringsgatan i centrala Stockholm som ska öppna under 2027. Realtid tror att det är restaauranglokalen på 2000 kvadratmeter i botten på det nya kontorshuset RGNT granne med NK mittemot Mood-gallerian. Byggnaden och dess kontor är signerade danska arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen. Universal Design Studio står för inredningsdesignen i retaillokalerna.
Med den etableringen växer Kile från fem namngivna restaurang- och caféverksamheter till sex. Därtill kommer avtalet med Spotify.
Expansionen kräver personal. Kile planerar att rekrytera 100 personer, däribland kockar, sommelierer, bartenders och serveringspersonal.
”Vi står inför en väldigt expansiv fas, vilket känns otroligt roligt. Den nya etableringen är ett viktigt steg på vår fortsatta resa där vi vill vara med och stärka Stockholm som gastronomisk stad”, säger Tommy Myllymäki.
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PG Nilsson behåller Michelinstjärnorna
För Svenska Brasserier återstår utmaningen att driva Aira vidare utan de två personer som varit restaurangens ansikten utåt.
Den franske kökschefen Timothée Martin-Nadaud, rekryterad från trestjärniga Hélène Darroze at The Connaught i London, får det gastronomiska huvudansvaret. Restaurangchefen My Hallin fortsätter också.
PG Nilsson säger till Di att ambitionen om en tredje Michelinstjärna ligger fast. Han påpekar att Martin-Nadaud redan ansvarat för maten under ett år.
Svenska Brasserier driver sedan tidigare bland annat Riche, Sturehof, Teatergrillen och Gondolen. Koncernen har omkring 110 aktieägare och planerna på någon form av börsnotering ligger enligt vd Michael Porseryd kvar.
Största ägare är PG Nilssons dotter Mathilda Jackson, med drygt 30 procent av aktierna.
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