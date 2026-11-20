Det har gått långt när människans naturliga åldrande betraktas som ett tekniskt problem som ska lösas med pengar. I USA har longevity blivit en miljardindustri där entreprenörer, läkare och influerare tävlar om att hitta nyckeln till ett längre liv.

Marknadsanalysföretaget Mordor Intelligence uppskattar den globala longevity-marknaden till drygt 31 miljarder dollar under 2026, motsvarande närmare 300 miljarder kronor. Prognosen pekar mot fortsatt tillväxt.

Men nu börjar några forskare och läkare tröttna på föreställningen att döden bara är en brist i produktutvecklingen.

I en artikel i New York Times den 19 november granskar journalisten Dana G. Smith tre nya böcker som går till angrepp mot branschens överdrifter.

Professorn som vill äta glass

En av de mest profilerade kritikerna är den amerikanske läkaren Ezekiel Emanuel, 69 år, professor i medicinsk etik vid University of Pennsylvania.

Hans bok heter ”Eat Your Ice Cream: Six Simple Rules for a Long and Healthy Life”.

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Emanuel har tidigare väckt uppmärksamhet genom att förklara att han helst vill dö vid 75 års ålder och avstå från livsförlängande medicinska insatser därefter.

Det är hans personliga inställning. Något allmänt råd om att tacka nej till sjukvård ger han inte.

Däremot kritiserar han människors växande fixering vid att optimera varje timme av sina liv.

”Influerarna har gjort välbefinnande till en besatthet”, säger Emanuel i en intervju.

Han irriterade sig särskilt på läkaren Peter Attias bästsäljare ”Outlive”, där relationernas betydelse enligt Emanuel fick alldeles för lite utrymme.

Själv framhåller han motion, sömn och god mat. Men framför allt människor att dela livet med.