Miljardärer försöker köpa sig ett evigt liv med blodtester, kosttillskott och avancerade behandlingar. Nu växer motståndet mot longevity-industrin. Tre uppmärksammade böcker ifrågasätter hela jakten på ungdom. En amerikansk läkare rekommenderar något betydligt trevligare. Ät glass med dina vänner.
Forskarnas uppror mot longevity-industrin: Ät glass och träffa dina vänner
Det har gått långt när människans naturliga åldrande betraktas som ett tekniskt problem som ska lösas med pengar. I USA har longevity blivit en miljardindustri där entreprenörer, läkare och influerare tävlar om att hitta nyckeln till ett längre liv.
Marknadsanalysföretaget Mordor Intelligence uppskattar den globala longevity-marknaden till drygt 31 miljarder dollar under 2026, motsvarande närmare 300 miljarder kronor. Prognosen pekar mot fortsatt tillväxt.
Men nu börjar några forskare och läkare tröttna på föreställningen att döden bara är en brist i produktutvecklingen.
I en artikel i New York Times den 19 november granskar journalisten Dana G. Smith tre nya böcker som går till angrepp mot branschens överdrifter.
Han mäter varje hjärtslag – men kroppen struntar i Excel och longevity
Han har gjort blodprov till en livsstil, sover på sekunden, äter som en laboratorieråtta och har lagt hundratals miljoner kronor på att bromsa åldrandet.
Professorn som vill äta glass
En av de mest profilerade kritikerna är den amerikanske läkaren Ezekiel Emanuel, 69 år, professor i medicinsk etik vid University of Pennsylvania.
Hans bok heter ”Eat Your Ice Cream: Six Simple Rules for a Long and Healthy Life”.
Emanuel har tidigare väckt uppmärksamhet genom att förklara att han helst vill dö vid 75 års ålder och avstå från livsförlängande medicinska insatser därefter.
Det är hans personliga inställning. Något allmänt råd om att tacka nej till sjukvård ger han inte.
Däremot kritiserar han människors växande fixering vid att optimera varje timme av sina liv.
”Influerarna har gjort välbefinnande till en besatthet”, säger Emanuel i en intervju.
Han irriterade sig särskilt på läkaren Peter Attias bästsäljare ”Outlive”, där relationernas betydelse enligt Emanuel fick alldeles för lite utrymme.
Själv framhåller han motion, sömn och god mat. Men framför allt människor att dela livet med.
Kvinnokroppen som evigt renoveringsobjekt
Dietisten Deb Benfield riktar i boken ”Unapologetic Aging” uppmärksamheten mot kvinnor som förväntas förbli unga även efter klimakteriet.
Hon beskriver hur wellness-industrin har gjort normala kroppsliga förändringar till problem som ska behandlas.
”Vi har fått en måltavla på ryggen när våra förändrade kroppar framställs som ett problem”, säger hon till New York Times.
Först kommer reklamen som förklarar att du blivit gammal. Sedan kommer produkten som påstås kunna hjälpa dig.
Benfield vill att kvinnor ska kunna åldras utan att ständigt kontrollera sin vikt, sina hormoner och sitt utseende.
Forskaren som avslöjar åldersmyterna
Den australiske forskaren Saul Newman går ännu längre.
I boken ”Morbid: Debunking Modern Longevity Science” ifrågasätter han delar av forskningen bakom världens mest berömda hundraåringar.
Han har bland annat granskat de så kallade blå zonerna, områden där människor påstås leva exceptionellt länge.
Newman hävdar att bristfälliga födelseregister och felaktig folkbokföring kan förklara en del av de imponerande åldrarna.
Hans slutsatser är omstridda. Forskarna bakom de blå zonerna försvarar sina metoder, och tidskriften STAT har beskrivit den pågående vetenskapliga konflikten.
Att det finns stora kommersiella intressen är däremot uppenbart. Blå zoner har blivit ett varumärke som används för att sälja allt från livsmedel till semesterresor.
”Det finns ett mycket enkelt och förödande skäl till överdrifterna. Det finns pengar att tjäna”, säger Newman till New York Times.
Svenskarna lever längre men saknar vänner
Svenska siffror ger ytterligare perspektiv på debatten.
Enligt SCB var medellivslängden under 2025 hela 85,55 år för kvinnor och 82,52 år för män.
Samtidigt visar SCB:s undersökning av levnadsförhållanden 2025 att åtta procent av svenskarna saknar en nära vän. Bland männen är andelen tio procent.
Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att ensamhet globalt är kopplad till omkring 871 000 dödsfall varje år.
Och medan företagen försöker sälja fler levnadsår visar den amerikanska forskningen fortfarande stora kunskapsluckor kring de preparat som marknadsförs mot åldrande. USA:s National Institute on Aging konstaterar att flera uppmärksammade substanser ännu inte har visats förlänga människors liv.
Ezekiel Emanuels recept är betydligt enklare. I hans bok står relationerna i centrum och glassen får gärna vara kvar på menyn.
Evigt liv på 24 timmar – här är ditt perfekta schema
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