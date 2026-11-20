22 rätter och en nota som känns

Journalisten Justine Gosling har besökt det nya Noma för brittiska Condé Nast Traveller. Hon serverades 22 rätter, däribland hummer med druvor, en gazpacho med rosenblad och ett helt eget nummer med huvudet från en gös.

En liten tartelett med mögel och sjögräs tillhörde också upplevelsen. På Noma är sådant gastronomisk innovation. Hemma i kylskåpet hade det sannolikt lett till storstädning.

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Priset är fortfarande imponerande.

Enligt Nomas egen prislista kostar menyn 4 500 danska kronor. Vinpaketet ytterligare 2 000. För två personer blir det 13 000 danska kronor innan eventuella tillägg.

Gosling beskriver en närmast överväldigande middag där varje rätt blir ett samtalsämne. Bokningarna till de första tre månaderna tog slut på några minuter.

Skandalen som fällde stjärnkocken

I mars 2026 publicerade The New York Times en granskning där 35 tidigare medarbetare beskrev en arbetsmiljö präglad av rädsla, utskällningar och anklagelser om fysiskt våld.

Redzepi bad om ursäkt och lämnade sitt operativa ledarskap.

”En ursäkt räcker inte. Jag tar ansvar för mina egna handlingar”, skrev han.

Han har dock inte lämnat Noma. På restaurangens hemsida återfinns han fortfarande bland ledarna, som grundare, ägare och kreativ chef.

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När Gosling besökte restaurangen möttes gästerna av Redzepi själv, tillsammans med hans hund.

Nya chefer och bättre arbetsvillkor

Det dagliga ansvaret ligger nu hos kökschefen Pablo Soto, vd Annika de Las Heras och utvecklingschefen Mette Brink Søberg.

”Det har varit vansinnigt tufft”, säger Soto till Associated Press om tiden efter avslöjandena.

Noma uppger att restaurangen har infört fyradagarsvecka för restaurangpersonalen, betalda praktikplatser, en särskild HR-funktion och bättre föräldravillkor. Praktikanter har fått betalt sedan oktober 2022. En extern granskning av arbetsmiljön har också inletts.

På Noma är mossa, sjögräs och fermenterade grönsaker lika självklara ingredienser som smör och grädde på en vanlig dansk restaurang. (Foto: Instagram)

Köpenhamn har vuxit ifrån sin läromästare

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Den stora förändringen finns emellertid utanför Nomas väggar.

Köpenhamn har 2026 hela 31 Michelinstjärnor fördelade på 21 restauranger. Noma saknar för närvarande stjärnor eftersom restaurangen inte uppfyllde årets krav på öppethållande för bedömning.

På Geranium, Jordnær och Kadeau lyser tre stjärnor vardera. Alchemist har två och har gjort restaurangbesöket till en teaterföreställning.

En annan nykomling är ESSE, där tidigare Nomakocken Matt Orlando har fått sin första Michelinstjärna.

”Köpenhamn har så många högklassiga restauranger att välja mellan nu, oavsett prisklass”, säger Orlando till Condé Nast Traveller.

Nya världsstjärnor utmanar Noma

Den 4 november presenterades årets lista över världens 50 bästa restauranger i Lima. Alchemist placerade sig på tredje plats och Kadeau gjorde ett jättekliv från plats 41 till plats åtta.

Noma finns inte med eftersom tidigare vinnare tillhör organisationens särskilda ”Best of the Best” och inte längre deltar i den årliga rankningen.

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Även Sverige lyckades ta sig in på listan. Vyn i Skillinge på Österlen blev bästa svenska restaurang på plats 23.

Nomas nya kökschef Pablo Soto började själv som praktikant 2012. Nu leder han köket som tidigare styrdes av den kontroversielle grundaren René Redzepi. (Foto: Instagram)

Fakta Perfect Weekend: Noma 2026

Adress: Refshalevej 96, Köpenhamn.

Kökschef: Pablo Soto.

Vd: Annika de Las Heras.

Meny: 4 500 danska kronor.

Vinpaket: 2 000 danska kronor.

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Aktuellt: Höst- och vintermenyn från november till januari innehåller bland annat vilt, skaldjur, svamp och konserverade råvaror.