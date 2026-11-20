Vintips till ikväll: Nino Negri Valtellina Riserva Superiore 2018 – kanel, tobak och syrliga körsbär

Nino Negri grundades 1897 nära Sondrio i Valtellina, en alpdal i norra Italien där Nebbiolo odlas. Det här är huset i dess allvarligaste form: en Riserva Superiore.

Druvorna skördas för hand och pressas lätt. Musten jäser med skalen i omkring 30 dagar, och därefter lagras vinet i 48 månader, varav 24 månader på franska ekfat om 225 liter.

I glaset: syrliga körsbär, torkad frukt, vildhallon, plommon och lingon, med viol och lavendel. Avslutet bjuder på kanel och tobak. Tanninerna är relativt silkiga, men med ett visst bett. Här möter kanelen och den torkade frukten rubben och fruktläderet, och tanninerna och syran tar sig an både hjortens magra kött och grönpepparsåsen. Det är det kraftigaste glaset i raden, så öppna det i god tid.

Vintips till helgen: Massolino Langhe Nebbiolo 2024 – röd frukt med Barolo-koncentration

Massolino håller till i Serralunga d’Alba. Det här är dock en Langhe Nebbiolo, alltså samma stil som i Barolo men till ett mer tillgängligt pris.

Vingårdarna ligger på kalkrik lera. Vinet jäser och macererar i åtta till tio dagar, ungefär som Barolo, och lagras därefter på stora ekfat i minst ett år. Det ger tillgänglig röd frukt med en koncentration som påminner om en Barolo från en bra vingård, och en frisk syra som balanserar.

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Den röda frukten möter fruktläderet och betorna, medan syran håller emot enbärsemulsionens smör. Flaskan tål också att vänta, tänk dig ett dryckesfönster på åtta år eller mer.

Vintips till källaren: Prunotto Barbaresco 2023 – rosor, röda bär och kryddor

Prunotto är ett vinhus i Alba i Langhe, ägt av Marchesi Antinori. Egendomen är 50 hektar stor och har sina Nebbiolo-vingårdar längs Tanaros sydöstra sida. Barbaresco beskrivs ofta som Barolos mjukare och mer silkeslena syster, med mjukare tanniner men samma djup.

Druvorna handskördas, avstjälkas och pressas, och vinet jäser i 15 dagar vid 30 grader. Därefter lagras det ett år på ekfat och ytterligare ett år på flaska innan det släpps.

I glaset: rosor, röda bär och kryddor, med en balans mellan kraft och elegans. Kryddorna går åt samma håll som rubben, och de mjukare tanninerna gör vinet till ett silkigt mellanläge mellan Massolino och Riserva. Det kan också lagra några år med fördel.

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Vintips till nästa middag: Sandrone Valmaggiore Nebbiolo d’Alba 2023 – körsbär, blodapelsin och mineral

Luciano Sandrone är mest känt för sin Barolo, men det här vinet kommer från Roero. Vingården Valmaggiore ligger i Vezza d’Alba och är ett av de tydligaste exemplen på hur Nebbiolo från Roero smakar.

2023 var en årgång med omväxlande värme och åska. Hagel i början av juli skadade bären i Valmaggiore, men eftersom det kom före färgomslaget torkade de skadade bären helt enkelt in, och hagelskadorna fungerade som en slags naturlig gallring. Skörden pågick från 25 september till 4 oktober.

I glaset: rosor, röda körsbär och kryddig blodapelsin med rött grapefruktskal. Smaken är full av kryddiga körsbär och blommor, med mycket frisk syra och mogna tanniner. Vinet är medelfylligt och lätt på fötterna, och avslutet bär mineral och jord under frukten. Blodapelsinen och körsbären går ihop med fruktläder och betor, och den friska syran skär genom såsen. Det är det mest blommiga och friska glaset i raden.

Rodenbach Alexander: 102 kr (art. 1173601) 750 ml, 5,6 % vol – skickas från leverantör, säljs bara i förpackningar om sex

Veckans öltips: Rodenbach Alexander – körsbär, rågbröd och blodapelsin

Rodenbach Alexander är en flamländsk röd och brun öl från Belgien, en syrlig stil. Smaken är nyanserad, fruktig och syrlig med sötma, med körsbär, rågbröd, blodapelsin och lätt choklad.

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Körsbären och blodapelsinen möter fruktläder och betor, och syran skär genom såsen och smöret i emulsionen. Rågbrödet och chokladen går åt samma håll som rubben och misopastan. Alkoholhalten är bara 5,6 procent, så det är ett glas som går att dricka hela middagen. En flaska på 750 ml passar bra att dela vid bordet.

Så väljer du

Vill du ha röd frukt, Barolo-koncentration och en flaska som kan vänta: välj Massolino Langhe Nebbiolo.

Vill du ha silkiga tanniner och klassisk Nebbiolo från Barbaresco: välj Prunotto Barbaresco.

Vill du ha det kraftigaste glaset, med kanel och tobak: välj Nino Negri Riserva.

Vill du ha det mest friska och blommiga: välj Sandrone Valmaggiore.

Vill du ha något annat än vin: välj Rodenbach Alexander.

Flera av flaskorna är ordervara eller skickas från leverantör, och ölen säljs bara i sexpack, så beställ i god tid.

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Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA.

Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA, matlagningsstudion i Stockholm där grupper lagar hela middagar tillsammans med kockar och sommelierer – som aktivitet, inte som publik. Formatet passar allt från kickoffer och teambuilding till konferenser och privata fester. Varje vecka i Perfect Weekend skriver han om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande.