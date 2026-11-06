Fyra miljarder i sill och snaps – julbordet är krögarnas egen skatteåterbäring

En restaurang kan sälja julmat för miljoner

Julbordets ekonomi är intressant. Restaurangen säljer ett bestämt antal kuvert till ett fast pris. Inköp och personal kan planeras efter bokningarna, och gästerna accepterar priser som ibland skulle få dem att lämna en vanlig restaurang med oförrättat ärende.

En restaurang med 100 sittplatser som tar 1 200 kronor per gäst och lyckas fylla två sittningar om dagen säljer julbord för 240 000 kronor på en dag. Under 20 sådana dagar blir omsättningen 4,8 miljoner kronor inklusive moms.

Det är ett räkneexempel. Hur mycket som blir kvar efter råvaror, personal och andra kostnader varierar kraftigt. Visita redovisar ingen samlad vinstsiffra för julbordsindustrin.

”Julborden skapar också många jobbtillfällen, särskilt för unga som får viktig arbetslivserfarenhet”, säger Thomas Jakobsson.

För krögaren är julen en chans att tjäna pengar under en koncentrerad period. För företagets ekonomichef återstår frågan om hur fakturan ska bokföras.

Hur dyrt får julbordet vara enligt Skatteverket?

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Här kommer en upplysning som kan överraska många företagsledare. Det finns ingen bestämd beloppsgräns för hur mycket ett julbord får kosta.

Ett företag kan bjuda sina anställda på ett julbord för 1 795 kronor på Operakällaren utan att middagen automatiskt blir en skattepliktig förmån. Även alkohol kan ingå i en skattefri personalfest.

Men Skatteverket skiljer mellan vad arbetsgivaren får bjuda på och vad företaget får dra av.

Själva julmiddagen är normalt inte avdragsgill vid inkomstbeskattningen. Däremot får ett företag med momspliktig verksamhet dra av moms på ett underlag om högst 300 kronor exklusive moms per person. För restaurangmat och alkoholfri dryck innebär det maximalt 36 kronor i momsavdrag.

Om alkohol ingår kan ett schablonavdrag på 46 kronor per person användas, förutsatt att villkoren är uppfyllda.

Kringkostnader för exempelvis lokalhyra och underhållning är avdragsgilla med högst 180 kronor exklusive moms per person. Sådana avdrag medges för högst två personalfester om året.

Srf konsulterna varnar i en genomgång från den 5 november 2026 för att alltför påkostade julfester kan klassas som lyxrepresentation. Då kan även de anställda förmånsbeskattas. Någon exakt gräns för när julbordet blir för extravagant finns inte.

Att bjuda kunder på julbord är ännu känsligare. Då krävs ett konkret affärsmässigt samband. Att samla hundra kunder till en allmän julfest räcker normalt inte som motivering för avdrag.

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Skatteverket har inga synpunkter på att chefen bjuder personalen på dyr julmat, så länge reglerna följs. Men när notan ska dras av blir myndigheten betydligt mindre generös än tomten.

Skatteverket hittade fel hos 27 av 40 restauranger

Skatteverket har ökat sina kontroller av bland annat restauranger. Under 2025 genomfördes 8 188 kassaregister- och personalliggarebesök i olika branscher, vilket var en ökning med 43,2 procent jämfört med året före.

En särskild kontrollinsats mot medelstora restaurangföretag gav ett anmärkningsvärt resultat. Av 40 utredningar resulterade 27 i ändrad beskattning. Totalt tillkom 24 miljoner kronor i skatt.

Urvalet var riktat och säger därför ingenting om hur stor andel av landets restauranger som redovisar fel. Resultatet handlar heller inte specifikt om julborden.

Skatteverket redovisar ingen särskild statistik över hur många julbordsfakturor eller representationsmiddagar som granskas. Men restaurangerna måste kunna redovisa sina intäkter och företagen som betalar måste kunna styrka sina representationskostnader.

På Gondolen kostar julbordet 1 895 kronor. Utsikten över Stockholm ingår, men snapsen kan bli en separat förhandling med företagets ekonomichef.

Fakta Perfect Weekend: Stockholms åtta lyxigaste julbord 2026

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Här finns några av Stockholms mest påkostade julbord, med priser och menyer kontrollerade mot restaurangernas publicerade uppgifter för 2026. Priserna gäller per vuxen och inkluderar moms.

1. Gondolen – 1 895 kronor. Stockholms dyraste i det här urvalet. Sju serveringar vid bordet, från sill och fisk till kött, ost och julgodis. Utsikten över Slussen ingår. Priset har gått upp rejält sedan Erik Lallerstedts tid.

2. Restaurant Operakällaren – 1 795 kronor. Julbord i den historiska matsalen, med hummer, löjrom och lutfisk som serveras vid bordet. Här har julfirandet en klädkod även när ingen säger det högt. Här trivs Perfect Weekend bäst. Utsikt mot Stockholms slott är perfekt när vi närmar oss jul.

3. Fjäderholmarnas krog – 1 195–1 595 kronor. Gastronomiprofessorn Gert Klötzke firar 20 år med restaurangens julbord. Omkring 125 olika rätter och smaker. Båtresan tillkommer.

4. Verandan, Grand Hôtel – 1 195–1 595 kronor. Klassiskt svenskt julbord med utsikt över Kungliga slottet. Det högsta priset gäller under julhelgen. Fin utsikt mot slottet även här.

5. Ulriksdals Värdshus – 1 095–1 595 kronor. Ett klassiskt julbord i Ulriksdals slottspark. Högsta priset gäller julafton, medan vardagslunchen är billigare. Miljön utanför värdshuset är som i en saga av Elsa Beskow.

6. Gamla Riksarkivet – 995–1 495 kronor. Niklas Ekstedts julbord på Riddarholmen. Historiska salar, traditionella svenska rätter och ett imponerande dessertbord. Vid Perfect Weekends senaste besök var vi mycket imponerade.

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7. Villa Godthem – från 895 kronor. Grosshandlarvilla på Djurgården med jultraditioner från 1800-talet. Handskuren skinka, egeninlagd sill och klassiska varmrätter. Det var Carl Johan Uddman som lät bygga Villa Godthem, som stod klart 1874. Han var väldig i sin omfattning, och han kanske inte var den som gymnastiserade eller rörde på sig i onödan. Men en gång ska han faktiskt ha tagit till fötterna på väg från operan och hem till Djurgården, och när han stod i farstun lär han ha sagt ”Jag har GÅTT hem!”, därav namnet Villa Godthem.

8. Solliden på Skansen – 795–1 295 kronor. Leif Mannerström återvänder till restaurangen där han började arbeta som 16-åring. Nu, 70 år senare, ansvarar han för ett klassiskt julbord i restaurerade salar. Entrén till Skansen ingår.