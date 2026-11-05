Nyckeln till semesterparadiset Thailand får allt fler taggar

En blankett till före avresan

Redan den 1 maj 2025 infördes Thailand Digital Arrival Card, TDAC. Alla utländska besökare måste fylla i en digital ankomstblankett inom tre dagar före inresan.

Där ska bland annat passuppgifter, flygnummer och adressen till boendet i Thailand anges. Registreringen är gratis och gäller även barn.

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Den gamla pappersblanketten har alltså flyttat in i mobilen, vilket möjligen är en förbättring för den som älskar att fylla i formulär på väg till flygplatsen.

FOREX vill att turisterna tar med kontanter

Nu kommer nästa påminnelse. Valutaföretaget FOREX varnar i ett pressmeddelande den 5 november för att svenska turister kan behöva visa att de har tillräckligt med pengar vid gränskontrollen.

”Att ha med sig en del av reskassan i lokal valuta är ett sätt att vara förberedd om du behöver visa att du har pengar tillgängliga vid gränskontrollen”, säger Eric Widéen, produktchef på FOREX.

Men här finns en detalj som valutaföretaget inte lyfter särskilt tydligt.

Kravet på ekonomiska medel har funnits sedan 1980. Thailands turistmyndighet TAT skriver uttryckligen att juli månads påminnelse inte innebär någon ny regel. Beroende på inresekategori kan även dokumentation som styrker tillräckliga medel godtas.

Om ett vanligt kreditkort räcker som bevis är däremot inte klarlagt. FOREX har förstås ett kommersiellt intresse av att svenska turister växlar pengar före resan.

Thailand skärper kontrollen

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Bakom förändringarna finns en vilja att motverka missbruk av viseringsfriheten och förbättra gränskontrollen. Det framgår av den thailändska regeringens motivering till de nya visumreglerna.

För svenska semesterfirare betyder det fler saker att hålla reda på innan flyget lyfter mot Bangkok eller Phuket.