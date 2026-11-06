Efter bara 426 dagar tvingades Five Guys stänga sin restaurang i Uppsala. Nu berättar kedjans operativa chef Ethan Jabbar för Realtid Perfect Weekend varför satsningen misslyckades, hur färska råvaror ska motivera hamburgarpriser på över 250 kronor och varför målet om tio restauranger fortfarande ligger fast.
Five Guys-chefen efter fiaskot i Uppsala: "Vi har inte bråttom"
Uppsala blev en dyrköpt läxa
När Realtid Perfect Weekend nyligen berättade att den amerikanska hamburgerkedjan Five Guys stänger sin restaurang i Uppsala efter bara 426 dagar väcktes frågan om kedjans svenska expansionsplan håller på att spricka.
Nu svarar Ethan Jabbar, operativ chef för Five Guys i Skandinavien.
”För oss så har affären i Uppsala inte gått ihop”, säger han till Realtid Perfect Weekend.
Restaurangen på Dragarbrunnsgatan öppnade den 1 september 2025 och stängde den 31 oktober 2026. Lokalen omfattar 386 kvadratmeter och ägs av Castellum. Tidigare låg Burger King här i 30 år.
Realtid Perfect Weekend frågar om Burger King hade lägre hyra, om Five Guys hade för få gäster eller om snittnotan helt enkelt inte räckte för att betala räkningarna.
”Jag vet inte vad Burger King hade för hyra, men jag tror bara att det är fel målgrupp kopplat till lokalen som vi valde att acceptera.”
Uppsala har gott om studenter, men Five Guys har upptäckt att barnfamiljer är en viktig målgrupp. Jabbar vill dock inte lägga hela skulden på Uppsalas studenter.
”Det går att spekulera väldigt mycket, men absolut, det kan vara väldigt många studenter i Uppsala.”
Över 100 miljoner i omsättning
Trots stängningen beskriver Jabbar den nordiska verksamheten som lönsam.
”Vi är ju trots allt idag ett väldigt lönsamt bolag som grupp.”
Enligt Jabbar omsätter verksamheten mer än 100 miljoner kronor under de senaste rullande tolv månaderna, med en lönsamhet på cirka 15 procent, beroende på restaurang.
Det motsvarar omkring 15 miljoner kronor på 100 miljoner i omsättning. Jabbar preciserar dock inte vilket resultatmått marginalen avser.
Efter Uppsala finns fyra restauranger kvar i Skandinavien, två i Stockholm och två i Köpenhamn.
Vid den svenska premiären på Sergels torg i februari 2025 omsatte restaurangen över 10 miljoner kronor under sina första fyra veckor. Snittnotan låg på 243 kronor och restaurangen hade senare omkring 20 000 gäster i månaden.
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Färsk mat där inget någonsin fryses in försvarar prislappen
Realtid Perfect Weekend frågar varför Five Guys kostar betydligt mer än McDonald’s och Max.
”Det är en helt annan produkt. Vi satsar väldigt mycket på färska råvaror.”
Jabbar berättar att restaurangerna saknar frysar. Köttet är färskt, potatisen skärs för hand på morgonen och maten förbereds dagligen.
”Allt som serveras på någon av våra restauranger är egentligen tillagat och preppat samma dag. Det gäller också brödet.”
Men räcker färska grönsaker och handskuren potatis för att övertyga svenska konsumenter om att betala över 250 kronor för snabbmat?
Jabbar pekar på portionsstorlekarna.
”Två vuxna eller tre barn kan dela på en liten pommes frites.”
Även hamburgarna är stora. Kunden kan välja bland 15 olika tillbehör som ingår i priset.Prissättningen har diskuterats sedan premiären. En måltid med dubbelhamburgare, pommes frites och dryck kostade vid lanseringen 257 kronor.
Tio restauranger är fortfarande målet
I Realtid Perfect Weekends tidigare artikel berättade vi att Five Guys ursprungligen planerade 20 restauranger i Norden, varav tio i Sverige inom fem år.
Nu talar Jabbar om en ambition på tio restauranger i Norden.
”Så vår ambition är ju att ha tio enheter i Norden. Och det är fortsatt vår ambition.”
Det innebär att kedjan behöver öppna ytterligare sex restauranger för att nå det nu angivna målet.
Göteborg, Malmö, Stockholm och Köpenhamn står på önskelistan. Jabbar för diskussioner med flera fastighetsägare, men vill inte avslöja några adresser.
”Vi har inte bråttom utan för oss handlar det om att etablera i rätt läge.”
Han är tydlig med vilken sorts lokaler han söker.
”Jag tycker att Five Guys förtjänar att vara på de absolut bästa hörnen i varje storstad.”
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Mall of Scandinavia visar vägen
Jabbar lyfter fram både Sergels torg och Mall of Scandinavia som lyckade etableringar. Den senare restaurangen öppnade den 13 april 2026, efter en försenad byggprocess.
En restaurang ligger mitt i Stockholm och den andra i ett av landets största köpcentrum. Båda fungerar enligt Jabbar.
”Vi ser att antalet transaktioner ökar. Antalet besökare ökar.”
Några konkreta besökssiffror för de senaste månaderna lämnar han inte.
Restaurangerna öppnar normalt klockan 11 och stänger omkring 21 eller 22. Frukost finns inte på menyn.
Stängningen i Uppsala har alltså ännu inte fått Five Guys att överge expansionen. Men några datum för de kommande sex restaurangerna finns heller inte.
”Vi har absolut dialoger i Göteborg, vi har dialoger i Malmö, vi har dialoger i Stockholm, vi har även dialoger i Köpenhamn”, säger Ethan Jabbar.
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