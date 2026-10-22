Köttkriget på Stureplan har börjat på riktigt. Nu finns menyerna från Sperling & Co och Björn Frantzéns Emberlin på bordet, och jag har jämfört dem med Stockholms gamla köttgeneral AG. Slutsatsen är att en rejäl biff i centrala Stockholm numera mycket enkelt passerar 600 kronor innan du ens har beställt pommes och ett glas rött.
Köttkriget är igång – här är Stureplans dyraste biff
När jag skrev om det kommande köttkriget för ett år sedan var restaurangerna fortfarande ritningar, byggdamm och pressmeddelanden. Nu går det att jämföra prislappar.
På Emberlin på Stureplan 8 kostar svensk entrecôte 620 kronor och svensk ryggbiff lika mycket. På den särskilda råvarumenyn finns amerikansk entrecôte för 855 kronor och svensk ryggbiff för 755 kronor. Vill du ha japansk Kagoshima Wagyu kostar 100 gram 475 kronor.
Det är alltså fullt möjligt att äta ganska lite kött och ändå känna att man varit ute på en stor middag.
Ännu roligare blir det på kött med ben. En svensk porterhouse för två till tre personer kostar 2 150 kronor. En irländsk Côte de Bœuf Wagyu för två kostar 2 995 kronor och en australisk tomahawk Wagyu kostar 3 285 kronor för två till tre personer.
Är man två personer om tomahawken blir det 1 642 kronor per person. Före sås, potatis och vin.
Sperling tar betalt för slaktaren
På andra sidan köttfronten ligger Sperling & Co, Stureplansgruppens nya satsning på Sturegatan 6.
Här kostar svensk ribeye, 280 gram, 595 kronor. Samma pris gäller svensk New York Strip på 280 gram. En svensk oxfilé på 200 gram ligger på 575 kronor.
Det gör den svenska ribeyen till cirka 2 125 kronor kilot på tallriken.
Sperling har också gått hårt in i själva köttnörderiet. En T-bone på 900 gram för två personer kostar 1 650 kronor. Den japanska ribeyen från Kagoshima kostar 1 995 kronor för 650 gram och två personer. Restaurangens ”Noble Butcher’s Cut” ligger på 1 350 kronor per person och kräver minst fyra gäster.
Fyra köttentusiaster är alltså uppe i 5 400 kronor innan någon börjat fundera på Bordeaux.
Stureplan kokar – miljardregn över Stockholms nya krogar
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AG ser plötsligt nästan folkligt ut
Det mest intressanta är vad som händer när man ställer nykomlingarna mot AG, som i många år varit Stockholms självklara köttkatedral.
Där kostar 300 gram svensk hängmörad entrecôte 495 kronor. Samma pris gäller biffen. Det motsvarar 1 650 kronor kilot, alltså klart under Sperlings svenska ribeye räknat per gram.
AG entrecôte på ben för två kostar 1 195 kronor, porterhouse 1 095 och clubsteak 995 kronor.
Plötsligt framstår AG nästan som ett lunchhak. Det är förstås en lätt överdrift. Hamburgaren kostar trots allt 365 kronor.
Men utvecklingen är fascinerande. Stureplan har fått två nya restauranger där själva köttet fungerar ungefär som vinlistan gjorde förr. Ursprung, ras, hängmörning och marmorering används för att flytta gästen från 500 kronor till 1 000 och vidare uppåt.
Min gamla spaning om ett kommande köttkrig var alltså rätt.
Nu återstår den betydligt viktigare frågan: Vem lyckas fylla stolarna när notan kommer?
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