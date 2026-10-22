Köttkriget är igång – här är Stureplans dyraste biff

Frantzén driver ett krogimperium. Idag torsdag öppnar Emberlin på Stureplan i Stockholm.

När jag skrev om det kommande köttkriget för ett år sedan var restaurangerna fortfarande ritningar, byggdamm och pressmeddelanden. Nu går det att jämföra prislappar.

På Emberlin på Stureplan 8 kostar svensk entrecôte 620 kronor och svensk ryggbiff lika mycket. På den särskilda råvarumenyn finns amerikansk entrecôte för 855 kronor och svensk ryggbiff för 755 kronor. Vill du ha japansk Kagoshima Wagyu kostar 100 gram 475 kronor.

Det är alltså fullt möjligt att äta ganska lite kött och ändå känna att man varit ute på en stor middag.

Ännu roligare blir det på kött med ben. En svensk porterhouse för två till tre personer kostar 2 150 kronor. En irländsk Côte de Bœuf Wagyu för två kostar 2 995 kronor och en australisk tomahawk Wagyu kostar 3 285 kronor för två till tre personer.

Är man två personer om tomahawken blir det 1 642 kronor per person. Före sås, potatis och vin.

Sperling tar betalt för slaktaren

På andra sidan köttfronten ligger Sperling & Co, Stureplansgruppens nya satsning på Sturegatan 6.

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Här kostar svensk ribeye, 280 gram, 595 kronor. Samma pris gäller svensk New York Strip på 280 gram. En svensk oxfilé på 200 gram ligger på 575 kronor.

Det gör den svenska ribeyen till cirka 2 125 kronor kilot på tallriken.

Sperling har också gått hårt in i själva köttnörderiet. En T-bone på 900 gram för två personer kostar 1 650 kronor. Den japanska ribeyen från Kagoshima kostar 1 995 kronor för 650 gram och två personer. Restaurangens ”Noble Butcher’s Cut” ligger på 1 350 kronor per person och kräver minst fyra gäster.

Fyra köttentusiaster är alltså uppe i 5 400 kronor innan någon börjat fundera på Bordeaux.